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19. októbra 2026
Andrej Horský fotograf: Za 16 rokov som pochopil, že najdôležitejšia nie je technika, ale ľudské emócie pri svadbe – ROZHOVOR
Tagy: fotografovanie svadieb Rozhovor Rozhovory svadobná fotografia svadobný fotograf technika na fotenie tipy pre fotografov
Rozhovor moderátora Mateja "Mett" Martinčeka v relácii Fish & Chips s fotografom Andrejom Horským. Čo obnáša život za objektívom na svadbách, kde každá chyba môže pokaziť neopakovateľný ...
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19.10.2026 (SITA.sk) - Rozhovor moderátora Mateja "Mett" Martinčeka v relácii Fish & Chips s fotografom Andrejom Horským.
Čo obnáša život za objektívom na svadbách, kde každá chyba môže pokaziť neopakovateľný okamih? Skúsený fotograf Andrej Horský nám porozprával v rozhovore o svojich začiatkoch za 400 eur, vyhorení, mýtoch o drahej technike aj o tom, prečo občas klientom odovzdá aj neostrú fotku.
Svet svadobnej fotografie vyzerá z vonkajšej strany nablýskane, no za výslednými zábermi sa skrýva roky budovaný rukopis, stovky hodín výberu a úprav a obrovská dávka empatie. Svadobný fotograf Andrej Horský, ktorý má za sebou už 16 úspešných sezón, v našom video rozhovore úprimne zaspomínal na svoje začiatky v roku 2010.
Začínal úplne od podlahy prvá platená zákazka ho stála kopec síl, pričom rozpočet delil s kamarátom a techniku si kupoval z bazáru. Ako sám hovorí, začiatočníci často robia chybu v tom, že si myslia, že na úspech potrebuje drahé vybavenie za tisíce eur.
„Slušný foťák s normálnym objektívom a bleskom do dvoch tisíc eur bohato stačí. Peniaze je lepšie vraziť do reklamy, workshopov a vzdelávania,“ radí začínajúcim kolegom.
Počas dlhých rokov praxe presne pochopil, čo tvorí jeho osobný rukopis - nie je to sterilná dokonalosť, ale silná emócia a nadčasový edit. Zatiaľ čo v minulosti bral iných fotografov ako konkurenciu, dnes otvoreným hovorí o dôležitosti komunity a vzájomného posúvania sa vpred.
V rozhovore sa dozviete aj to, ako zvláda sezónny nápor, prečo do svojej práce zatiaľ plne nezapája umelú inteligenciu a prečo mu neprekáža občas odovzdať ani pohybovo rozmazanú snímku, pokiaľ dýcha autenticitou.
Pozrite si celý videorozhovor a dozviete sa viac o zákulisí svadobnej fotografie priamo od človeka, ktorý v tomto odvetví patrí k špičke!
Zdroj: SITA.sk - Andrej Horský fotograf: Za 16 rokov som pochopil, že najdôležitejšia nie je technika, ale ľudské emócie pri svadbe – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Čo obnáša život za objektívom na svadbách, kde každá chyba môže pokaziť neopakovateľný okamih? Skúsený fotograf Andrej Horský nám porozprával v rozhovore o svojich začiatkoch za 400 eur, vyhorení, mýtoch o drahej technike aj o tom, prečo občas klientom odovzdá aj neostrú fotku.
Svet svadobnej fotografie vyzerá z vonkajšej strany nablýskane, no za výslednými zábermi sa skrýva roky budovaný rukopis, stovky hodín výberu a úprav a obrovská dávka empatie. Svadobný fotograf Andrej Horský, ktorý má za sebou už 16 úspešných sezón, v našom video rozhovore úprimne zaspomínal na svoje začiatky v roku 2010.
Prvá fotografická technika bola z bazáru
Začínal úplne od podlahy prvá platená zákazka ho stála kopec síl, pričom rozpočet delil s kamarátom a techniku si kupoval z bazáru. Ako sám hovorí, začiatočníci často robia chybu v tom, že si myslia, že na úspech potrebuje drahé vybavenie za tisíce eur.
„Slušný foťák s normálnym objektívom a bleskom do dvoch tisíc eur bohato stačí. Peniaze je lepšie vraziť do reklamy, workshopov a vzdelávania,“ radí začínajúcim kolegom.
Čo tvorí jeho fotografický rukopis?
Počas dlhých rokov praxe presne pochopil, čo tvorí jeho osobný rukopis - nie je to sterilná dokonalosť, ale silná emócia a nadčasový edit. Zatiaľ čo v minulosti bral iných fotografov ako konkurenciu, dnes otvoreným hovorí o dôležitosti komunity a vzájomného posúvania sa vpred.
V rozhovore sa dozviete aj to, ako zvláda sezónny nápor, prečo do svojej práce zatiaľ plne nezapája umelú inteligenciu a prečo mu neprekáža občas odovzdať ani pohybovo rozmazanú snímku, pokiaľ dýcha autenticitou.
V rozhovore sa dozviete aj o:
- VÝBER TECHNIKY: Prečo na začiatok nepotrebujete výbavu za 10-tisíc eur a s akým rozpočtom si vystačí začiatočník.
- ZAČIATOČNÍCKE CHYBY: Ako Andrej vníma svoje staré fotky a prečo považuje za chybu, že sa v začiatkoch uzavrel pred komunitou iných fotografov.
- AUTENTICITA NAD DOKONALOSŤOU: Prečo sa nebojí klientom odovzdať aj pohybovo rozmazanú alebo neostrú fotografiu, ak dýcha tou správnou emóciou.
- UMELÁ INTELIGENCIA: Či už pri triedení a úprave tisícok záberov zo svadby využíva moderné AI nástroje.
Pozrite si celý videorozhovor a dozviete sa viac o zákulisí svadobnej fotografie priamo od človeka, ktorý v tomto odvetví patrí k špičke!
Zdroj: SITA.sk - Andrej Horský fotograf: Za 16 rokov som pochopil, že najdôležitejšia nie je technika, ale ľudské emócie pri svadbe – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: fotografovanie svadieb Rozhovor Rozhovory svadobná fotografia svadobný fotograf technika na fotenie tipy pre fotografov
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