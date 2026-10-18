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18. októbra 2026
Festival Nežná! sa uskutoční aj napriek zrušeniu dňa pracovného pokoja. Organizátori prezradili, čo chystajú. Politici na pódiu nebudú
Tohtoročný ročník sa nesie v hesle „Nie sme v tom sami“. Koncerty, diskusie, divadlo, workshopy aj umelecké inštalácie ponúkne občiansky festival Nežná!, ktorý sa uskutoční 17. novembra v ...
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18.10.2026 (SITA.sk) - Tohtoročný ročník sa nesie v hesle „Nie sme v tom sami“.
Koncerty, diskusie, divadlo, workshopy aj umelecké inštalácie ponúkne občiansky festival Nežná!, ktorý sa uskutoční 17. novembra v Bratislave a približne 20 ďalších mestách na Slovensku. Organizátori chcú pripomenúť výročie Nežnej revolúcie a poukázať na význam občianskej spoločnosti a solidarity.
Festival sa uskutoční aj napriek tomu, že 17. november už nie je dňom pracovného pokoja. Informovali o tom organizácie Chcem tu zostať, Platforma pre demokraciu a iniciatíva Mestá za demokraciu.
Tohtoročný ročník sa nesie v hesle „Nie sme v tom sami“. Podľa organizátorov má byť odpoveďou na spoločenské napätie, polarizáciu a pocit izolácie. Cieľom je vytvoriť priestor na stretávanie ľudí rôznych generácií, slobodnú diskusiu a kultúrne aktivity.
„Žijeme dobu, keď sa mnohí cítia izolovaní, vyčerpaní a frustrovaní z neustáleho spoločenského napätia. Naším cieľom je ukázať, že najlepším liekom na túto frustráciu je komunita a vzájomná solidarita. Festival Nežná! je živým priestorom pre kultúru, umenie a slobodnú diskusiu. Chceme ľuďom vrátiť energiu a ukázať im, že v snahe o slušnú a slobodnú krajinu v tom naozaj nie sme sami,“ uviedol riaditeľ organizácie Chcem tu zostať Erik Kliment.
V Bratislave bude program prebiehať na Námestí Nežnej revolúcie, Námestí slobody a v priestoroch Starej tržnice. Návštevníci sa môžu tešiť na koncerty, živé nahrávanie podcastov, diskusie s hosťami z rôznych oblastí, divadelné predstavenia, čítanie z Havlovej knižnice aj detskú a gastronomickú zónu. Súčasťou budú umelecké inštalácie a workshopy. Podujatia sa budú súbežne konať aj v ďalších mestách, pričom organizátori avizujú, že sa môžu zapojiť ďalšie.
Program je koncipovaný tak, aby oslovil široké spektrum ľudí a prirodzene prepojil pamätníkov s najmladšou generáciou. „Pripomínať si to, čo sme získali v Novembri ‘89, je mimoriadne dôležité. Na festival preto prinesieme umenie a rozhovory, ktoré nám pripomenú, aká krehká a zároveň silná môže sloboda byť. “ uvádza Filip Vagač z Platformy pre demokraciu.
Festival má byť podľa organizátorov výlučne občianskym a nestraníckym podujatím. Nespolupracuje s politickými stranami ani hnutiami a politici na jeho pódiách vystupovať nebudú. Organizátori zároveň vyzvali politických predstaviteľov, aby 17. november nevyužívali na politickú konfrontáciu.
„Je inšpirujúce vidieť, ako sa občianska spoločnosť spája naprieč celým Slovenskom, aby si tento deň pripomenula spoločne a dôstojne. Zapojenie desiatok miest je jasným dôkazom, že aktívni občania sú skutočnými strážcami demokracie a že v ochrane našich hodnôt skutočne nie sme sami,“ uviedla Lenka Sako z iniciatívy Mestá za demokraciu.
Súčasťou príprav je aj verejná zbierka na platforme Donio, prostredníctvom ktorej chcú organizátori získať finančné prostriedky na realizáciu festivalu. Podľa Klimenta sa tak verejnosť môže priamo podieľať na jeho vzniku. Kompletný program a mapu podujatí zverejnia na stránke nezna.sk.
Nežná revolúcia sa začala 17. novembra 1989 a viedla k pádu komunistického režimu v bývalom Československu.
Zdroj: SITA.sk - Festival Nežná! sa uskutoční aj napriek zrušeniu dňa pracovného pokoja. Organizátori prezradili, čo chystajú. Politici na pódiu nebudú © SITA Všetky práva vyhradené.
Koncerty, diskusie, divadlo, workshopy aj umelecké inštalácie ponúkne občiansky festival Nežná!, ktorý sa uskutoční 17. novembra v Bratislave a približne 20 ďalších mestách na Slovensku. Organizátori chcú pripomenúť výročie Nežnej revolúcie a poukázať na význam občianskej spoločnosti a solidarity.
Festival sa uskutoční aj napriek tomu, že 17. november už nie je dňom pracovného pokoja. Informovali o tom organizácie Chcem tu zostať, Platforma pre demokraciu a iniciatíva Mestá za demokraciu.
Festival sa ponesie v znamení solidarity
Tohtoročný ročník sa nesie v hesle „Nie sme v tom sami“. Podľa organizátorov má byť odpoveďou na spoločenské napätie, polarizáciu a pocit izolácie. Cieľom je vytvoriť priestor na stretávanie ľudí rôznych generácií, slobodnú diskusiu a kultúrne aktivity.
„Žijeme dobu, keď sa mnohí cítia izolovaní, vyčerpaní a frustrovaní z neustáleho spoločenského napätia. Naším cieľom je ukázať, že najlepším liekom na túto frustráciu je komunita a vzájomná solidarita. Festival Nežná! je živým priestorom pre kultúru, umenie a slobodnú diskusiu. Chceme ľuďom vrátiť energiu a ukázať im, že v snahe o slušnú a slobodnú krajinu v tom naozaj nie sme sami,“ uviedol riaditeľ organizácie Chcem tu zostať Erik Kliment.
V Bratislave sa uskutočnia koncerty aj diskusie
V Bratislave bude program prebiehať na Námestí Nežnej revolúcie, Námestí slobody a v priestoroch Starej tržnice. Návštevníci sa môžu tešiť na koncerty, živé nahrávanie podcastov, diskusie s hosťami z rôznych oblastí, divadelné predstavenia, čítanie z Havlovej knižnice aj detskú a gastronomickú zónu. Súčasťou budú umelecké inštalácie a workshopy. Podujatia sa budú súbežne konať aj v ďalších mestách, pričom organizátori avizujú, že sa môžu zapojiť ďalšie.
Program je koncipovaný tak, aby oslovil široké spektrum ľudí a prirodzene prepojil pamätníkov s najmladšou generáciou. „Pripomínať si to, čo sme získali v Novembri ‘89, je mimoriadne dôležité. Na festival preto prinesieme umenie a rozhovory, ktoré nám pripomenú, aká krehká a zároveň silná môže sloboda byť. “ uvádza Filip Vagač z Platformy pre demokraciu.
Politici na pódiách vystupovať nebudú
Festival má byť podľa organizátorov výlučne občianskym a nestraníckym podujatím. Nespolupracuje s politickými stranami ani hnutiami a politici na jeho pódiách vystupovať nebudú. Organizátori zároveň vyzvali politických predstaviteľov, aby 17. november nevyužívali na politickú konfrontáciu.
„Je inšpirujúce vidieť, ako sa občianska spoločnosť spája naprieč celým Slovenskom, aby si tento deň pripomenula spoločne a dôstojne. Zapojenie desiatok miest je jasným dôkazom, že aktívni občania sú skutočnými strážcami demokracie a že v ochrane našich hodnôt skutočne nie sme sami,“ uviedla Lenka Sako z iniciatívy Mestá za demokraciu.
Súčasťou príprav je aj verejná zbierka na platforme Donio, prostredníctvom ktorej chcú organizátori získať finančné prostriedky na realizáciu festivalu. Podľa Klimenta sa tak verejnosť môže priamo podieľať na jeho vzniku. Kompletný program a mapu podujatí zverejnia na stránke nezna.sk.
Nežná revolúcia sa začala 17. novembra 1989 a viedla k pádu komunistického režimu v bývalom Československu.
Zdroj: SITA.sk - Festival Nežná! sa uskutoční aj napriek zrušeniu dňa pracovného pokoja. Organizátori prezradili, čo chystajú. Politici na pódiu nebudú © SITA Všetky práva vyhradené.
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