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 24hod.sk    Kultúra

20. októbra 2026

Na hrade Červený Kameň pokračuje Správa rezortných zariadení v záchrane pohrebnej kaplnky rodu Pálffyovcov


Tagy: Červený kameň Hrad Národná kultúrna pamiatka Obnova Správa rezortných zariadení

Informoval o tom Michal Dragan z tlačového oddelenia SRZ MK SR. Na hrade Červený Kameň pokračuje Správa rezortných ...



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cerveny kamen 20.10.2026 (SITA.sk) - Informoval o tom Michal Dragan z tlačového oddelenia SRZ MK SR.


Na hrade Červený Kameň pokračuje Správa rezortných zariadení Ministerstva kultúry (SRZ MK) SR v záchrane pohrebnej kaplnky rodu Pálffyovcov. Prvá etapa obnovy pohrebnej kaplnky v areáli národnej kultúrnej pamiatky začala odvodnením základov objektu a odstránením pôvodnej strešnej krytiny kaplnky. Informoval o tom Michal Dragan z tlačového oddelenia SRZ MK SR.

„Zemné práce prebiehali pod archeologickým dohľadom, pričom sa nepotvrdili žiadne archeologické nálezy. Rekonštrukcia tak postupuje podľa plánovaného harmonogramu,” uviedol.

Dragan pripomenul, že kaplnka je dlhodobo v havarijnom stave, ozrejmil, že z tohto dôvodu sa prvá etapa zameriava na odvodnenie základov objektu, statické zabezpečenie murovaných konštrukcií a výmenu krovu a strešného opláštenia. Nová strecha bude tvarom a materiálom replikou tej pôvodnej.

„Všetky práce prebiehajú pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu Bratislava a za autorského dohľadu statika. Obnova kaplnky je súčasťou širšieho úsilia SRZ MK SR o systematickú záchranu objektov v správe rezortu kultúry,” dodal Dragan.


Zdroj: SITA.sk - Na hrade Červený Kameň pokračuje Správa rezortných zariadení v záchrane pohrebnej kaplnky rodu Pálffyovcov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Červený kameň Hrad Národná kultúrna pamiatka Obnova Správa rezortných zariadení
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