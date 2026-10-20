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20. októbra 2026
Na hrade Červený Kameň pokračuje Správa rezortných zariadení v záchrane pohrebnej kaplnky rodu Pálffyovcov
Informoval o tom Michal Dragan z tlačového oddelenia SRZ MK SR. Na hrade Červený Kameň pokračuje Správa rezortných ...
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20.10.2026 (SITA.sk) - Informoval o tom Michal Dragan z tlačového oddelenia SRZ MK SR.
Na hrade Červený Kameň pokračuje Správa rezortných zariadení Ministerstva kultúry (SRZ MK) SR v záchrane pohrebnej kaplnky rodu Pálffyovcov. Prvá etapa obnovy pohrebnej kaplnky v areáli národnej kultúrnej pamiatky začala odvodnením základov objektu a odstránením pôvodnej strešnej krytiny kaplnky. Informoval o tom Michal Dragan z tlačového oddelenia SRZ MK SR.
„Zemné práce prebiehali pod archeologickým dohľadom, pričom sa nepotvrdili žiadne archeologické nálezy. Rekonštrukcia tak postupuje podľa plánovaného harmonogramu,” uviedol.
Dragan pripomenul, že kaplnka je dlhodobo v havarijnom stave, ozrejmil, že z tohto dôvodu sa prvá etapa zameriava na odvodnenie základov objektu, statické zabezpečenie murovaných konštrukcií a výmenu krovu a strešného opláštenia. Nová strecha bude tvarom a materiálom replikou tej pôvodnej.
„Všetky práce prebiehajú pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu Bratislava a za autorského dohľadu statika. Obnova kaplnky je súčasťou širšieho úsilia SRZ MK SR o systematickú záchranu objektov v správe rezortu kultúry,” dodal Dragan.
Zdroj: SITA.sk - Na hrade Červený Kameň pokračuje Správa rezortných zariadení v záchrane pohrebnej kaplnky rodu Pálffyovcov © SITA Všetky práva vyhradené.
Na hrade Červený Kameň pokračuje Správa rezortných zariadení Ministerstva kultúry (SRZ MK) SR v záchrane pohrebnej kaplnky rodu Pálffyovcov. Prvá etapa obnovy pohrebnej kaplnky v areáli národnej kultúrnej pamiatky začala odvodnením základov objektu a odstránením pôvodnej strešnej krytiny kaplnky. Informoval o tom Michal Dragan z tlačového oddelenia SRZ MK SR.
„Zemné práce prebiehali pod archeologickým dohľadom, pričom sa nepotvrdili žiadne archeologické nálezy. Rekonštrukcia tak postupuje podľa plánovaného harmonogramu,” uviedol.
Dragan pripomenul, že kaplnka je dlhodobo v havarijnom stave, ozrejmil, že z tohto dôvodu sa prvá etapa zameriava na odvodnenie základov objektu, statické zabezpečenie murovaných konštrukcií a výmenu krovu a strešného opláštenia. Nová strecha bude tvarom a materiálom replikou tej pôvodnej.
„Všetky práce prebiehajú pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu Bratislava a za autorského dohľadu statika. Obnova kaplnky je súčasťou širšieho úsilia SRZ MK SR o systematickú záchranu objektov v správe rezortu kultúry,” dodal Dragan.
Zdroj: SITA.sk - Na hrade Červený Kameň pokračuje Správa rezortných zariadení v záchrane pohrebnej kaplnky rodu Pálffyovcov © SITA Všetky práva vyhradené.
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