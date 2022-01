Djokovič prehral súd a nebude štartovať na Australian Open, čaká ho deportácia

Novak Djokovič nebude obhajovať titul na grandslamovom Australian Open. Srbský tenista neuspel na federálnom súde v Melbourne s odvolaním sa proti opätovnému zrušeniu jeho víza, ktoré v piatok nariadil austrálsky minister pre imigráciu Alex Hawke. Lídra svetového rebríčka čaká deportácia z krajiny.





Trojčlenný senát po nedeľnom pojednávaní potvrdil ministerské rozhodnutie zrušiť Djokovičovi vízum z dôvodu verejného záujmu. Podľa agentúry AP tak pravdepodobne zostane v detenčnom zariadení až do svojho vyhostenia z krajiny. Príkaz na deportáciu zvyčajne obsahuje aj trojročný zákaz vstupu do Austrálie.Deväťnásobný šampión Australian Open prišiel prvýkrát o vízum ešte 6. januára krátko po prílete do Melbourne, keď pohraničné úrady usúdili, že nespĺňa podmienky vstupu do krajiny. Djokovič potom strávil niekoľko dní v zariadení pre imigrantov, no minulý pondelok uspel s odvolaním na prvostupňovom súde a začal s tréningom. Minister Hawke však v piatok využil svoju osobitnú právomoc a opätovne tenistovi zrušil vízum.