Pondelok 25.5.2026
Meniny má Urban
25. mája 2026
Andruskó pred súdom opísal údajné zastrašovanie. Vo výpovedi zaznelo aj meno Tibora Gašpara
25.5.2026 (SITA.sk) - Zoltána Andruskóa vyšetrovacie orgány označili v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka za sprostredkovateľa medzi objednávateľkou a vykonávateľmi.
V kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho v pondelok na Špecializovaný trestný súd v Pezinku priviedla ozbrojená eskorta z väznice v Banskej Bystrici kľúčového svedka Zoltána Andruskóa.
Ten si momentálne za podiel na vražde novinára odpykáva právoplatne uložený trest 15 rokov väzenia a ako svedok vypovedal už v predošlých dvoch procesoch týkajúcich sa vraždy novinára. Ochotu vypovedať prejavil aj na pondelkovom hlavnom pojednávaní.
„Bojím sa trošku, lebo je to už osem rokov,“ skonštatoval Andruskó na začiatku s tým, že si možno nespomenie na všetky podrobnosti. Ako ďalej uviedol, obžalovanú Alenu Zsuzsovú pozná od roku 2010. Mariana Kočnera podľa vlastných slov stretol len raz, a raz spolu telefonovali. Obžalovaného Dušana Kracinu pozná cez jeho nevlastného otca, a obžalovaného Darka Dragiča, ktorý sa na dnešnom pojednávaní nezúčastňuje, nepozná vôbec. Andruskó tiež vyhlásil, že bude vypovedať napriek strachu, keďže sa mu v minulosti vyhrážali policajti.
„V roku 2020 sa mi vyhrážali policajti, aby som držal hubu lebo dopadnem zle vo svojich ekonomických veciach,“ povedal. Predseda senátu Miroslav Mazúch ho však prerušil s tým, že najskôr má vypovedať k žalovaným skutkom a o týchto veciach môže hovoriť neskôr.
Andruskó na začiatku svojej výpovede spomenul aj vraždu bývalého primátora Hurbanova Lászlóa Basternáka, za ktorú je právoplatne odsúdená Alena Zsuzsová. Tvrdil pritom, že v tejto veci ešte neboli odsúdení koneční objednávatelia. V tejto súvislosti spomenul aj bývalého policajného prezidenta a súčasného podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara, ktorý mu údajne v minulosti odkázal, že môže dopadnúť ako Basternák. Tu ho však predseda senátu opätovne napomenul, aby hovoril o skutkoch obsiahnutých v obžalobe.
Svedok už v roku 2020 na súde povedal, že v roku 2017 Zsuzsová Andruskóovi povedala, že Kočner sa chystá do politiky. Za účelom založenia strany údajne výmenou za osobné údaje Alena Zsuzsová rozdávala sociálne znevýhodneným občanom potravinové balíčky. Zároveň Andruskóovi povedala, že Kočner má problém s prokurátorom Marošom Žilinkom, konkrétne, že si k nemu „nevie nájsť cestu“. Následne mu na prelome leta a jesene 2017 odovzdala sumu 20-tisíc eur ako zálohu za jeho vraždu. Andruskó podľa vlastných slov najskôr peniaze zobral, potom ich však chcel vrátiť, no Zsuzsová ich už nechcela prijať.
Následne sa na prelome rokov 2017 a 2018 objednávka zmenila na vraždu Jána Kuciaka, pričom Andruskó za týmto účelom kontaktoval Tomáša Szabóa a Miroslava Marčeka. „Bál som sa o život,“ uviedol Andruskó a dodal, že na políciu nešiel, pretože jej nedôveroval. Zsuzsová mu v tejto súvislosti odovzdala aj súbor informácií o Kuciakovi, vrátane fotografií. „Bolo vidno, že je to profesionálne vypracované,“ povedal. Zároveň potvrdil, že pôvodná objednávka zahŕňala zmiznutie Kuciaka.
Po vykonaní vraždy Kuciaka bol Andruskó s Zsuzsovou dohodnutý, že jej pošle cez Threemu správu o tom, že dostal defekt. Následne sa stretli. Keď sa Zsuzsová dozvedela, že pri skutku zomrela aj Marina Kušnírová, podľa Andruskóa zúrila. Následne mu však odovzdala 50-tisíc eur pre vykonávateľov. Po medializácii prípadu požadovali vykonávatelia ďalšie peniaze, preto im podľa Andruskóa poskytla ďalších približne 10-tisíc až 20-tisíc eur. Andruskó tiež v tejto súvislosti povedal, že on presne nevie, ktorý z dvojice Szabó a Marček strieľal. Doplnil, že jemu Szabó tvrdil, že strieľal on. Až neskôr sa potom dozvedel, že skutočným strelcom bol Marček.
Zároveň dnes Andruskó povedal, že po vzatí Mariana Kočnera do väzby v roku 2018 začala Zsuszová opätovne tlačiť na likvidáciu Žilinku ako aj vtedajšieho námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho. Toho mal nahradiť iný prokurátor, ktorým mal byť námestník René Vanek. „Že pustí z väzby pána Kočnera,“ skonštatoval svedok. Doplnil, že je rád, že nič z tohto sa nakoniec neuskutočnilo. „Bolo to najhoršie obdobie môjho života,“ povedal dnes s tým, že vtedy žil v permanentnom strachu. „Na týchto násilných veciach som ani cent nezarobil,“ doplnil Andruskó.
Zoltána Andruskóa vyšetrovacie orgány označili v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka za sprostredkovateľa medzi objednávateľkou a vykonávateľmi. Pôvodne bol v prípade obvinený spolu s Tomášom Szabóom, Miroslavom Marčekom, Alenou Zsuzsovou a podnikateľom Marianom Kočnerom.
Neskôr ho však vyčlenili na samostatné konanie, keďže po svojom zadržaní od začiatku spolupracoval s vyšetrovateľmi. Zároveň s prokurátorom uzavrel dohodu o vine a treste, v rámci ktorej mu pôvodne navrhovali trest 10 rokov väzenia. S tým však nesúhlasil senát Špecializovaného trestného súdu, ktorý na verejnom zasadnutí v decembri 2019 vyzval procesné strany na dohodu o vyššom treste. Andruskó nakoniec súhlasil s 15-ročným trestom, ktorý si momentálne odpykáva. Na základe jeho výpovedí začalo aj trestné stíhanie v prípade prípravy vrážd prokurátorov, pričom v tejto veci má Andruskó momentálne prerušené trestné stíhanie.
V separátnom prípade Mestský súd Bratislava I uznal Andruskóa v septembri 2025 za vinného z účastníctva na zločine skrátenia dane a poistného. Zároveň súd upustil od uloženia súhrnného trestu. Trest 15 rokov väzenia pokladal totiž súd za dostatočný na ochranu spoločnosti a nápravu páchateľa.
Zdroj: SITA.sk - Andruskó pred súdom opísal údajné zastrašovanie. Vo výpovedi zaznelo aj meno Tibora Gašpara © SITA Všetky práva vyhradené.
