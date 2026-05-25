Pondelok 25.5.2026
Meniny má Urban
25. mája 2026
Proukrajinskí partizáni tvrdia, že počas ukrajinského dronového útoku na hlavný ropný sklad na Kaukaze „oslepili“ ruskú protivzdušnú obranu
Podľa hnutia Ateš je ropný sklad Grušovaja najväčším zásobníkom ropy v kaukazskom regióne s kapacitou 1,2 milióna ton ropných produktov. Proukrajinské partizánske hnutie
25.5.2026 (SITA.sk) - Podľa hnutia Ateš je ropný sklad Grušovaja najväčším zásobníkom ropy v kaukazskom regióne s kapacitou 1,2 milióna ton ropných produktov.
Proukrajinské partizánske hnutie Ateš v pondelok uviedlo, že jeho členovia v noci na sobotu, keď ukrajinský dron zaútočil na hlavný ropný sklad v ruskom meste Novorossijsk, „oslepili“ ruskú protivzdušnú obranu. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
„Agenti nášho hnutia vykonali v predvečer útoku ukrajinských ozbrojených síl na ropný sklad Grušovaja sériu sabotážnych útokov na komunikačné a energetické zariadenia v okolí Novorossijska. Naši ľudia vyradili z prevádzky niekoľko komunikačných veží, ktoré zabezpečovali koordináciu medzi jednotkami protivzdušnej obrany v oblasti a poškodili transformátorovú rozvodňu, ktorá dodáva elektrinu niektorým vojenským a komunikačným zariadeniam,“ uviedlo hnutie na komunikačnej platforme Telegram.
„Bez elektriny veľké stacionárne radary prestali stabilne fungovať. (Dronový) prieskum na predmestí Novorossijska bol účinne oslepený, jednotky protivzdušnej obrany stratili schopnosť včas reagovať na nízko letiace ciele,“ konštatoval Ateš.
Podľa hnutia je ropný sklad Grušovaja najväčším zásobníkom ropy v kaukazskom regióne s kapacitou 1,2 milióna ton ropných produktov. Ukrajinská armáda už skôr uviedla, že zariadenie sa podieľa na dodávkach paliva a ropných produktov pre ruskú armádu.
Generálny štáb po ukrajinskom útoku na infraštruktúru z 23. mája potvrdil aj samostatné zásahy ropného terminálu Šescharis a ropného skladu Grušovaja. Terčom útoku bol aj tanker Chrysalis, ktorý Kyjev označil za súčasť ruskej „tieňovej flotily“. Armáda uviedla, že po úderoch vypukli požiare v oboch ropných zariadeniach.
Zdroj: SITA.sk - Proukrajinskí partizáni tvrdia, že počas ukrajinského dronového útoku na hlavný ropný sklad na Kaukaze „oslepili" ruskú protivzdušnú obranu © SITA Všetky práva vyhradené.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-maji-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v máji 2026 (fotografie)
