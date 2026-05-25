Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 25.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Urban
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

25. mája 2026

Proukrajinskí partizáni tvrdia, že počas ukrajinského dronového útoku na hlavný ropný sklad na Kaukaze „oslepili“ ruskú protivzdušnú obranu


Tagy: ruské územie Rusko-ukrajinský konflikt ruský ropný sklad útok dronmi Vojna na Ukrajine

Podľa hnutia Ateš je ropný sklad Grušovaja najväčším zásobníkom ropy v kaukazskom regióne s kapacitou 1,2 milióna ton ropných produktov. Proukrajinské partizánske hnutie



Zdieľať
gettyimages 1469882898 676x380 25.5.2026 (SITA.sk) - Podľa hnutia Ateš je ropný sklad Grušovaja najväčším zásobníkom ropy v kaukazskom regióne s kapacitou 1,2 milióna ton ropných produktov.


Proukrajinské partizánske hnutie Ateš v pondelok uviedlo, že jeho členovia v noci na sobotu, keď ukrajinský dron zaútočil na hlavný ropný sklad v ruskom meste Novorossijsk, „oslepili“ ruskú protivzdušnú obranu. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.

„Agenti nášho hnutia vykonali v predvečer útoku ukrajinských ozbrojených síl na ropný sklad Grušovaja sériu sabotážnych útokov na komunikačné a energetické zariadenia v okolí Novorossijska. Naši ľudia vyradili z prevádzky niekoľko komunikačných veží, ktoré zabezpečovali koordináciu medzi jednotkami protivzdušnej obrany v oblasti a poškodili transformátorovú rozvodňu, ktorá dodáva elektrinu niektorým vojenským a komunikačným zariadeniam,“ uviedlo hnutie na komunikačnej platforme Telegram.

„Bez elektriny veľké stacionárne radary prestali stabilne fungovať. (Dronový) prieskum na predmestí Novorossijska bol účinne oslepený, jednotky protivzdušnej obrany stratili schopnosť včas reagovať na nízko letiace ciele,“ konštatoval Ateš.

Podľa hnutia je ropný sklad Grušovaja najväčším zásobníkom ropy v kaukazskom regióne s kapacitou 1,2 milióna ton ropných produktov. Ukrajinská armáda už skôr uviedla, že zariadenie sa podieľa na dodávkach paliva a ropných produktov pre ruskú armádu.

Generálny štáb po ukrajinskom útoku na infraštruktúru z 23. mája potvrdil aj samostatné zásahy ropného terminálu Šescharis a ropného skladu Grušovaja. Terčom útoku bol aj tanker Chrysalis, ktorý Kyjev označil za súčasť ruskej „tieňovej flotily“. Armáda uviedla, že po úderoch vypukli požiare v oboch ropných zariadeniach.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-maji-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v máji 2026 (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Proukrajinskí partizáni tvrdia, že počas ukrajinského dronového útoku na hlavný ropný sklad na Kaukaze „oslepili“ ruskú protivzdušnú obranu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ruské územie Rusko-ukrajinský konflikt ruský ropný sklad útok dronmi Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Andruskó pred súdom opísal údajné zastrašovanie. Vo výpovedi zaznelo aj meno Tibora Gašpara
<< predchádzajúci článok
Výkon auta výrazne mení cenu PZP. Silné vozidlá platia aj viac než trojnásobok

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 