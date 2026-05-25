Pondelok 25.5.2026
Meniny má Urban
25. mája 2026
Šimko po stretnutí s ombudsmanom pripúšťa kompromis pri novele o Košiciach, zákon však naďalej obhajuje
Novela okrem iného počíta so zvýšením počtu mestských poslancov zo súčasných 41 na 51. Poslanec Národnej rady Igor Šimko (Hlas-SD) ...
25.5.2026 (SITA.sk) - Novela okrem iného počíta so zvýšením počtu mestských poslancov zo súčasných 41 na 51.
Poslanec Národnej rady Igor Šimko (Hlas-SD) sa stretol s verejným ochrancom práv Róbertom Dobrovodským, témou bola novela zákona o Košiciach. Trvá na názore, že zákon je správny.
Dobrovodský však pred niekoľkými dňami avizoval, že v súvislosti s novelou podá podnet na Ústavný súd SR, navrhuje začatie konania o súlade viacerých ustanovení novej legislatívy s Ústavou SR a Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach. Novela okrem iného počíta so zvýšením počtu mestských poslancov zo súčasných 41 na 51.
V súvislosti so zvýšením počtu poslancov predkladatelia argumentovali, že občania by mali mať možnosť zvoliť si poslanca Mestského zastupiteľstva v Košiciach aj z mestskej časti, ktorá v ňom zastúpená nie je. Tieto ustanovenia, ktoré zavádzajú povinnosť, aby každá mestská časť, respektíve každá miestna časť mala v mestskom zastupiteľstve a miestnych zastupiteľstvách najmenej jedného poslanca, a to bez ohľadu na počet obyvateľov, sú predmetom ombudsmanovho návrhu.
Dobrovodský je presvedčený, že takéto nastavenie pravidiel môže vážne narušiť princíp rovnosti volebného práva, ktorý patrí medzi základné piliere demokratického právneho štátu.
„Demokracia stojí na princípe, že každý hlas má mať približne rovnakú váhu. Ak sa vytvoria volebné obvody, v ktorých na jedného poslanca pripadá výrazne odlišný počet obyvateľov, dochádza k oslabeniu rovnosti volebného práva. Niektorí voliči tak získajú väčší vplyv na výsledok volieb ako iní,“ objasnil Dobrobodský dôvod svojho podnetu.
„Rodné Košice sú mi viac, ako pomyselné ,politické ego',” uviedol Šimko po stretnutí s ombudsmanom, na ktorom si podľa jeho slov vyjasnili pohľady na jediný sporný bod novely, teda garanciu, aby každá mestská časť Košíc mala zástupcu v mestskom zastupiteľstve. Poslanec trvá na správnosti zákona, zdôraznil však, že nechce ani potenciálne ohroziť reformu Košíc kvôli jednému spornému bodu a rozdielnym právnym názorom.
„Nechcem, aby sa Košičania stali rukojemníkmi právneho ani politického sporu, bez ohľadu na jeho výsledok. Chcem, aby Košice fungovali pre Košičanov lepšie,” dodal Šimko s tým, že z tohto dôvodu zvažujú konštruktívny prístup, aby ochránili cieľ zákona, ktorým je úspora verejných zdrojov a efektívnejšie fungovanie mesta pre ľudí.
„Budeme hľadať kompromisné riešenie, aby malo mesto Košice možnosť vysporiadať sa s témou malých mestských častí a zároveň, aby sme učinili zadosť aj pohľadu verejného ochrancu práv. Urobíme maximum, aby Košičania neboli traumatizovaní spormi, ale potešení konkrétnymi výsledkami,” uzavrel poslanec, ktorý bol spolu s poslancom Andrejom Sitkárom (Smer-SD) predkladateľom zákona. Dobrovodnskému sa poďakoval za konštruktívnu diskusiu.
Zdroj: SITA.sk - Šimko po stretnutí s ombudsmanom pripúšťa kompromis pri novele o Košiciach, zákon však naďalej obhajuje © SITA Všetky práva vyhradené.
Princíp rovnosti volebného práva
Viac ako politické ego
