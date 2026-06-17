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17. júna 2026

Slovensko žiada spravodlivé kompenzácie z Európskeho mierového nástroja za vojenskú pomoc Ukrajine


Tagy: Minister obrany SR Rusko-ukrajinský konflikt Vojenská pomoc Ukrajine Vojna na Ukrajine

Namiesto očakávaných približne 210 miliónov by tak mohlo podľa ministerstva dôjsť len k minimálnej alebo dokonca žiadnej finančnej kompenzácii. Slovensko žiada spravodlivé kompenzácie z



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pomoc ukrajine peniaze 676x451 17.6.2026 (SITA.sk) - Namiesto očakávaných približne 210 miliónov by tak mohlo podľa ministerstva dôjsť len k minimálnej alebo dokonca žiadnej finančnej kompenzácii.


Slovensko žiada spravodlivé kompenzácie z Európskeho mierového nástroja (EPF) za vojenskú pomoc Ukrajine. Vyplynulo to z materiálu ministerstva obrany, ktorý vláda vzala na vedomie.

Ako rezort obrany spresnil, materiál súvisí s odblokovaním mechanizmu preplácania v rámci EPF. Ministerstvo v ňom poukázalo na finančné dopady pripravovaných rozhodnutí na Slovensko, ktoré má v rámci EPF evidované nevysporiadané nároky za vojenskú pomoc Ukrajine vo výške 451,6 milióna eur.

Menej peňazí


Návrh z dielne EÚ počíta s využitím pôvodne dohodnutého balíku určeného na refundáciu darovanej vojenskej techniky vo výške 6,6 miliardy eur na ďalšiu podporu Ukrajiny, pričom na refundáciu vojenskej pomoci členských štátov má podľa tohto návrhu smerovať 4,7 miliardy eur - teda výrazne menej v porovnaní s 43,2 miliardami eur, ktoré si členské štáty EÚ aktuálne nárokujú ako svoje nevysporiadané požiadavky na preplatenie už poskytnutej vojenskej pomoci v rámci pôsobnosti nástroja EPF," vysvetlilo ministerstvo.

Podotklo, že medzi rokmi 2022 až 2026 výrazne narástli požiadavky na preplatenie minulej pomoci členskými krajinami EÚ na základe odovzdania veľkého množstva vojenskej techniky a tento objem požiadaviek podľa rezortu naďalej rastie.

To by znamenalo zníženie miery preplácania na približne 10 až 11 percent, hoci pôvodne sa počítalo s refundáciou na úrovni približne 46,5 percent hodnoty poskytnutého materiálu," priblížilo ministerstvo a upozornilo, že pre SR by sa tak výrazne znížili očakávané kompenzácie za poskytnutú vojenskú pomoc.

Namiesto očakávaných približne 210 miliónov by tak mohlo podľa ministerstva dôjsť len k minimálnej alebo dokonca žiadnej finančnej kompenzácii.

Minimálna refundácia


Ministerstvo doplnilo, že ak sa členské štáty EÚ nedohodnú na navýšení finančného stropu nástroja, aby bol zabezpečený dostatok zdrojov na preplatenie ich požiadaviek na dohodnutej úrovni, tak by Slovensko malo podľa aktuálneho návrhu preplatených len 45 až 49 miliónov eur.

Rezort obrany upozornil, že je potrebné rátať aj s nevyhnutným príspevkom Slovenska v hodnote približne 48 miliónov eur do 6,6 miliardového balíka určeného na refundáciu darovanej vojenskej techniky. Za takýchto podmienok by tak Slovensko pri desaťpercentnom preplácaní nedostalo žiadne financie a muselo by ešte tri milióny doplácať. Pri 11 percentách by SR dostala približne jeden milión za poskytnutú pomoc.

Rezort obrany pripomenul, že v rokoch 2022 až 2023 SR odovzdala Ukrajine plne funkčné zbraňové systémy vrátane systémov protivzdušnej obrany S-300 a KUB. V neposlednom rade to boli aj stíhačky MiG-29. Ministerstvo obrany si stojí za tým, že išlo o techniku dôležitú pre zabezpečenie obrany slovenského vzdušného priestoru.

Spravodlivé kompenzácie


Hodnota vojenskej techniky, ktorú SR nahlásila do mechanizmu EPF je podľa slov ministerstva približne 692 miliónov eur.Spolu s nákladmi na jej náhradu presahuje finančný dopad na Slovenskú republiku jednu miliardu eur," dodalo ministerstvo obrany, ktoré tak bude na európskej úrovni presadzovať spravodlivý systém kompenzácií za poskytnutú pomoc.

Cieľom je, aby SR získala primeranú refundáciu za odovzdanú techniku, a aby rozhodnutia zohľadňovali záujmy krajín, ktoré významne prispeli k spoločnému úsiliu EÚ.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko žiada spravodlivé kompenzácie z Európskeho mierového nástroja za vojenskú pomoc Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister obrany SR Rusko-ukrajinský konflikt Vojenská pomoc Ukrajine Vojna na Ukrajine
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