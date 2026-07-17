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17. júla 2026
Andy Burnham preberá vedenie britských labouristov a smeruje do kresla premiéra
Bývalý starosta Manchestru nahradí Keira Starmera a sľubuje nový impulz pre britskú ekonomiku aj verejné služby. Andy Burnham sa v ...
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17.7.2026 (SITA.sk) - Bývalý starosta Manchestru nahradí Keira Starmera a sľubuje nový impulz pre britskú ekonomiku aj verejné služby.
Andy Burnham sa v piatok stal novým lídrom vládnej Labouristickej strany a v pondelok by mal prevziať funkciu predsedu vlády Spojeného kráľovstva.
Vo vedení krajiny nahradí Keira Starmera, ktorý minulý mesiac odstúpil po sérii politických problémov a škandálov.
Labouristi si po víťazstve vo voľbách v roku 2024 naďalej udržiavajú pohodlnú väčšinu v parlamente, preto sa premiér mení bez predčasných volieb.
Burnham, bývalý starosta Veľkého Manchestru prezývaný „kráľ severu“, chce posilniť právomoci britských regiónov a podporiť hospodársky rozvoj mimo Londýna.
Zdôraznil potrebu zmeny ekonomického modelu, ktorý podľa neho dlhodobo neprináša prospech všetkým častiam krajiny.
„Ľudia a regióny čakajú príliš dlho na to, aby im politika opäť dala nádej. My im tú nádej vrátime,“ povedal na mimoriadnej konferencii strany.
Nový líder patrí k umiernenému ľavicovému krídlu labouristov a presadzuje väčšiu úlohu štátu vo verejných službách, podporu priemyslu a výstavbu dostupného bývania.
„Ak chceme ekonomiku a krajinu, ktoré budú fungovať pre všetkých ľudí a všetky regióny, potrebujeme novú cestu oproti tej, po ktorej kráčame posledných 40 rokov,“ vyhlásil.
Burnham získal podporu 379 zo 403 labouristických poslancov a nemal žiadneho protikandidáta. „Majme odvahu napraviť veľké problémy, ktoré politika dlhé roky zanedbávala,“ dodal.
Po nástupe do úradu ho čakajú výzvy v podobe pomalého hospodárskeho rastu, vysokých nákladov na financovanie dlhu, migrácie aj rastúcej podpory strany Reform UK Nigela Faragea.
Zdroj: SITA.sk - Andy Burnham preberá vedenie britských labouristov a smeruje do kresla premiéra © SITA Všetky práva vyhradené.
Andy Burnham sa v piatok stal novým lídrom vládnej Labouristickej strany a v pondelok by mal prevziať funkciu predsedu vlády Spojeného kráľovstva.
Vo vedení krajiny nahradí Keira Starmera, ktorý minulý mesiac odstúpil po sérii politických problémov a škandálov.
Pohodlná väčšina
Labouristi si po víťazstve vo voľbách v roku 2024 naďalej udržiavajú pohodlnú väčšinu v parlamente, preto sa premiér mení bez predčasných volieb.
Burnham, bývalý starosta Veľkého Manchestru prezývaný „kráľ severu“, chce posilniť právomoci britských regiónov a podporiť hospodársky rozvoj mimo Londýna.
Zdôraznil potrebu zmeny ekonomického modelu, ktorý podľa neho dlhodobo neprináša prospech všetkým častiam krajiny.
„Ľudia a regióny čakajú príliš dlho na to, aby im politika opäť dala nádej. My im tú nádej vrátime,“ povedal na mimoriadnej konferencii strany.
Umiernený ľavičiar
Nový líder patrí k umiernenému ľavicovému krídlu labouristov a presadzuje väčšiu úlohu štátu vo verejných službách, podporu priemyslu a výstavbu dostupného bývania.
„Ak chceme ekonomiku a krajinu, ktoré budú fungovať pre všetkých ľudí a všetky regióny, potrebujeme novú cestu oproti tej, po ktorej kráčame posledných 40 rokov,“ vyhlásil.
Obrovská podpora
Burnham získal podporu 379 zo 403 labouristických poslancov a nemal žiadneho protikandidáta. „Majme odvahu napraviť veľké problémy, ktoré politika dlhé roky zanedbávala,“ dodal.
Po nástupe do úradu ho čakajú výzvy v podobe pomalého hospodárskeho rastu, vysokých nákladov na financovanie dlhu, migrácie aj rastúcej podpory strany Reform UK Nigela Faragea.
Zdroj: SITA.sk - Andy Burnham preberá vedenie britských labouristov a smeruje do kresla premiéra © SITA Všetky práva vyhradené.
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