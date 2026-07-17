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VÚB banka podporila expanziu GymBeamu, na rast firmy poskytla 33 miliónov eur
VÚB banka, ktorá je súčasťou skupiny Intesa Sanpaolo, poskytla dlhodobé financovanie slovenskej spoločnosti GymBeam vo výške 33 miliónov eur. GymBeam je jedna z najrýchlejšie rastúcich ...
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17.7.2026 (SITA.sk) - VÚB banka, ktorá je súčasťou skupiny Intesa Sanpaolo, poskytla dlhodobé financovanie slovenskej spoločnosti GymBeam vo výške 33 miliónov eur.
GymBeam je jedna z najrýchlejšie rastúcich spoločností v oblasti fitnes a športovej výživy v strednej Európe.
Financovanie od VÚB banky podporí stratégiu pokračujúceho rastu spoločnosti vrátane posilnenia jej domácich aktivít na Slovensku a ďalšej expanzie cezhraničného podnikania. Investícia zároveň podporí výrobné kapacity a distribučnú infraštruktúru spoločnosti s cieľom uspokojiť rastúci dopyt na európskych trhoch.
Dohoda o investícii odzrkadľuje dlhodobý záväzok VÚB banky podporovať ambiciózne slovenské spoločnosti, ktoré úspešne expandujú za hranice Slovenska a zároveň investujú do inovácií, výrobných kapacít a zamestnanosti.
"Teší nás, že môžeme podporiť spoločnosť GymBeam v ďalšej fáze jej rastu. Vo VÚB banke veríme, že financovanie úspešných podnikateľov znamená oveľa viac než len poskytovanie kapitálu – ide o pomoc pri budovaní spoločností, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť slovenského hospodárstva, vytvárajú vysoko kvalifikované pracovné miesta a budujú rešpektované regionálne značky s medzinárodným dosahom. Spoločnosť GymBeam je skvelým príkladom slovenskej firmy, ktorá premenila podnikateľskú víziu na poprednú európsku spoločnosť, a sme hrdí na to, že ju môžeme sprevádzať v jej ďalšej expanzii," uviedla Vedrana Jelušić Kašić, vrchná riaditeľka odboru Firemné bankovníctvo a členka Predstavenstva VÚB banky.
Spoločnosť GymBeam, založená na Slovensku v roku 2014, sa vyvinula na jednu z popredných e-commerce spoločností v regióne v sektore zdravia, fitnes a športovej výživy. Spoločnosť vyvíja, vyrába a distribuuje široké portfólio výživových doplnkov, funkčných potravín, zdravých snackov, fitnes oblečenia a doplnkov. Dnes spoločnosť GymBeam obsluhuje zákazníkov na mnohých európskych trhoch prostredníctvom svojej digitálnej platformy, rozširujúcej sa logistickej a výrobnej siete.
"Toto financovanie predstavuje pre spoločnosť GymBeam dôležitý míľnik a poskytuje nám dodatočnú flexibilitu pri realizácii našej dlhodobej stratégie. Budeme naďalej investovať do našich výrobných kapacít, logistickej infraštruktúry a technologických inovácií a zároveň rozširovať našu prítomnosť v celej Európe. Skutočnosť, že máme ako finančného partnera VÚB banku a skupinu Intesa Sanpaolo, nám poskytuje nielen istotu, ale aj kapacitu na urýchlenie nášho rastu, pričom sa budeme naďalej sústrediť na poskytovanie produktov najvyššej kvality a vynikajúceho zákazníckeho zážitku," zdôraznil Dalibor Cicman, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti GymBeam.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - VÚB banka podporila expanziu GymBeamu, na rast firmy poskytla 33 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.
GymBeam je jedna z najrýchlejšie rastúcich spoločností v oblasti fitnes a športovej výživy v strednej Európe.
Financovanie od VÚB banky podporí stratégiu pokračujúceho rastu spoločnosti vrátane posilnenia jej domácich aktivít na Slovensku a ďalšej expanzie cezhraničného podnikania. Investícia zároveň podporí výrobné kapacity a distribučnú infraštruktúru spoločnosti s cieľom uspokojiť rastúci dopyt na európskych trhoch.
Dohoda o investícii odzrkadľuje dlhodobý záväzok VÚB banky podporovať ambiciózne slovenské spoločnosti, ktoré úspešne expandujú za hranice Slovenska a zároveň investujú do inovácií, výrobných kapacít a zamestnanosti.
"Teší nás, že môžeme podporiť spoločnosť GymBeam v ďalšej fáze jej rastu. Vo VÚB banke veríme, že financovanie úspešných podnikateľov znamená oveľa viac než len poskytovanie kapitálu – ide o pomoc pri budovaní spoločností, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť slovenského hospodárstva, vytvárajú vysoko kvalifikované pracovné miesta a budujú rešpektované regionálne značky s medzinárodným dosahom. Spoločnosť GymBeam je skvelým príkladom slovenskej firmy, ktorá premenila podnikateľskú víziu na poprednú európsku spoločnosť, a sme hrdí na to, že ju môžeme sprevádzať v jej ďalšej expanzii," uviedla Vedrana Jelušić Kašić, vrchná riaditeľka odboru Firemné bankovníctvo a členka Predstavenstva VÚB banky.
Spoločnosť GymBeam, založená na Slovensku v roku 2014, sa vyvinula na jednu z popredných e-commerce spoločností v regióne v sektore zdravia, fitnes a športovej výživy. Spoločnosť vyvíja, vyrába a distribuuje široké portfólio výživových doplnkov, funkčných potravín, zdravých snackov, fitnes oblečenia a doplnkov. Dnes spoločnosť GymBeam obsluhuje zákazníkov na mnohých európskych trhoch prostredníctvom svojej digitálnej platformy, rozširujúcej sa logistickej a výrobnej siete.
"Toto financovanie predstavuje pre spoločnosť GymBeam dôležitý míľnik a poskytuje nám dodatočnú flexibilitu pri realizácii našej dlhodobej stratégie. Budeme naďalej investovať do našich výrobných kapacít, logistickej infraštruktúry a technologických inovácií a zároveň rozširovať našu prítomnosť v celej Európe. Skutočnosť, že máme ako finančného partnera VÚB banku a skupinu Intesa Sanpaolo, nám poskytuje nielen istotu, ale aj kapacitu na urýchlenie nášho rastu, pričom sa budeme naďalej sústrediť na poskytovanie produktov najvyššej kvality a vynikajúceho zákazníckeho zážitku," zdôraznil Dalibor Cicman, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti GymBeam.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - VÚB banka podporila expanziu GymBeamu, na rast firmy poskytla 33 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.
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