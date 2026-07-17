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17. júla 2026

Komunálne voľby sú už o sto dní. Koho by si Košičania zvolili za primátora?


Tagy: Kandidát na primátora Košický primátor Voľby na primátora Košíc Volebné preferencie

Desaťtisíc respondentov hlasovalo prostredníctvom televíznych set-top boxov a Smart TV spoločnosti ANTIK Telecom. Sto dní pred tohtoročnými komunálnymi ...



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17.7.2026 (SITA.sk) - Desaťtisíc respondentov hlasovalo prostredníctvom televíznych set-top boxov a Smart TV spoločnosti ANTIK Telecom.


Sto dní pred tohtoročnými komunálnymi voľbami vedie vo volebnej ankete na post košického primátora terajší starosta MČ Sídlisko KVP Ladislav Lörinc. Súčasný primátor Jaroslav Polaček sa umiestnil na tretej priečke, predbehla ho starostka MČ Košice-Nad jazerom Lenka Kovačevičová.

Hlasovanie za kandidátov prostredníctvom TV


Ukazujú to výsledky volebnej ankety spoločnosti ANTIK Telecom, ktorá sa uskutočnila od 10. do 16. júla. Desaťtisíc respondentov hlasovalo prostredníctvom televíznych set-top boxov a Smart TV spoločnosti ANTIK Telecom. Každý z nich mohol hlasovať iba raz, odpovedali pri tom na otázku, koho by volili za primátora Košíc.

Mená kandidátov boli zoradené v abecednom poradí. Hlasovanie bolo anonymné a priebežné výsledky spoločnosť počas trvania ankety zverejňovala dvakrát denne. Anketa podľa spoločnosti nevznikla na objednávku žiadneho kandidáta ani politickej strany, išlo o jej vlastnú iniciatívu a cieľom bolo zachytiť aktuálne nálady medzi obyvateľmi.

Výsledky sto dní pred voľbami


Podľa výsledkov by v boji o post primátora Košíc sto dní pred voľbami zvíťazil starosta Sídliska KVP a mestský poslanec Ladislav Lörinc (Košická strana). Volilo by ho 23,6 percenta respondentov. Na druhej priečke sa umiestnila starostka mestskej časti Nad jazerom Lenka Kovačevičová (STANK), ktorá je tiež mestskou poslankyňou. Získala by 13,4 percenta hlasov.

Úradujúci primátor Jaroslav Polaček (nezávislý), skončil na treťom mieste s podporou 12,1 percenta hlasujúcich. Kandidát hnutia Progresívne Slovensko Martin Mudrák dostal od hlasujúcich 8,9 percenta hlasov a nezávislého kandidáta Miroslava Sabola podporilo 1,5 percenta z nich. Respondenti si mohli zvoliť aj možnosť „Iný kandidát“, učinilo tak 11,6 percenta z nich. Naviac bolo tých, ktorí by sa komunálnych volieb vôbec nezúčastnili, išlo o 28,9 percenta hlasujúcich.

Rozdiely medzi mestskými časťami


Rozdiel v podpore kandidátov ukázala anketa aj medzi jednotlivými mestskými časťami Košíc. Lörinc získal na Sídlisku KVP, kde zastáva post starostu, 44,3 percenta hlasov, teda bezmála dvojnásobok jeho celomestského výsledku. Kovačevičová v MČ Nad jazerom, kde je starostkou, získala 23,8 percenta hlasov, jej celkový výsledok bol o viac než desať percent menší.

V MČ Košice-Západ výsledky hlasovania temer presne kopírovali celomestské rozloženie podpory jednotlivých kandidátov. Polaček nezvíťazil v žiadnej z väčších mestských častí, vyhral by však v MČ Košická Nová Ves s podporou 20,3 percenta respondentov.


Zdroj: SITA.sk - Komunálne voľby sú už o sto dní. Koho by si Košičania zvolili za primátora? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kandidát na primátora Košický primátor Voľby na primátora Košíc Volebné preferencie
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