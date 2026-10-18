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18. októbra 2026
Andy Warhol, Ľubovniansky hrad aj hvezdárne. Múzeá a galérie na východe prilákali státisíce ľudí
Záujem verejnosti zaznamenali aj dve župné galérie. Takmer 300-tisíc návštevníkov zavítalo od mája do septembra do múzeí, galérií a hvezdární v zriaďovateľskej pôsobnosti
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18.10.2026 (SITA.sk) - Záujem verejnosti zaznamenali aj dve župné galérie.
Takmer 300-tisíc návštevníkov zavítalo od mája do septembra do múzeí, galérií a hvezdární v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Kultúrne organizácie kraja zaznamenali spolu viac ako 292-tisíc návštevníkov. Najväčší záujem bol tradične o Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, ktoré navštívilo vyše 153-tisíc ľudí.
Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, Múzeum v Kežmarku privítalo približne 44-tisíc návštevníkov a Šarišské múzeum v Bardejove spolu so skanzenom v Bardejovských Kúpeľoch viac ako 22-tisíc ľudí. Vihorlatské múzeum v Humennom navštívilo vyše 17 800 ľudí.
Zmodernizované Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach prilákalo počas septembra 11 300 návštevníkov a Podtatranské múzeum v Poprade zaznamenalo viac ako 6 300 návštevníkov.
Fotogaléria k článku: Otvorenie Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach (fotografie)
Krajské múzeum v Prešove, ktoré pôsobí aj v Stropkove a Hanušovciach nad Topľou, evidovalo takmer 10-tisíc návštevníkov. V polovici septembra sprístupnilo v budove bývalej Bosákovej banky v Prešove novú expozíciu venovanú bankárovi Michalovi Bosákovi a vysťahovalectvu do Ameriky. „Len počas prvých dní od otvorenia si ju prišlo pozrieť takmer 360 ľudí,“ skonštatovala Jeleňová.
Záujem verejnosti zaznamenali aj dve župné galérie. Krajskú galériu v Prešove navštívilo viac ako 5 630 ľudí a Tatranskú galériu v Poprade vyše 4 260 návštevníkov. Výrazný rast návštevnosti evidovali krajské hvezdárne v Prešove a Humennom. V porovnaní s minuloročnou letnou sezónou zaznamenali nárast o 25 percent a spolu privítali takmer 18-tisíc záujemcov o astronómiu.
Hvezdáreň a planetárium v Prešove navštívilo približne 6 170 ľudí, Vihorlatskú hvezdáreň v Humennom vrátane Astronomického observatória na Kolonickom sedle 11 740 návštevníkov. Záujem lákali audiovizuálne programy, verejné pozorovania oblohy, tematické podujatia aj programy pre rodiny s deťmi.
Návštevníkov z domova aj zo zahraničia počas leta oslovili stále expozície, výstavy, komentované prehliadky, tvorivé dielne, koncerty a programy v skanzenoch. „Lákadlom boli aj výročné programy župných kultúrnych inštitúcií, ktoré tento rok oslávili významné jubileá,“ upozornila hovorkyňa PSK.
Podtatranské múzeum v Poprade oslavuje 150 rokov od svojho založenia výstavou Akvizície – Klenoty múzea. Šarišské múzeum v Bardejove pripravilo pri príležitosti 70. výročia svojho prírodovedného oddelenia a 40. výročia otvorenia expozície Príroda severovýchodného Slovenska a jej ochrana výstavu Poklady prírody – od Karibiku po Sibír.
Sedemdesiat rokov si pripomína aj Krajská galéria v Prešove, ktorá jubileum sprevádza výstavou mapujúcou jej históriu, zbierky a osobnosti. Ľubovnianske múzeum oslavuje 70. výročie svojho fungovania a 20 rokov hradného divadla. Pri tejto príležitosti sprístupnilo aj výstavu (Ne)vystavené…, ktorá predstavuje 70 vzácnych zbierkových predmetov doteraz uložených v depozitároch.
Zdroj: SITA.sk - Andy Warhol, Ľubovniansky hrad aj hvezdárne. Múzeá a galérie na východe prilákali státisíce ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Takmer 300-tisíc návštevníkov zavítalo od mája do septembra do múzeí, galérií a hvezdární v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Kultúrne organizácie kraja zaznamenali spolu viac ako 292-tisíc návštevníkov. Najväčší záujem bol tradične o Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, ktoré navštívilo vyše 153-tisíc ľudí.
Najviac ľudí prilákalo Ľubovnianske múzeum
Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, Múzeum v Kežmarku privítalo približne 44-tisíc návštevníkov a Šarišské múzeum v Bardejove spolu so skanzenom v Bardejovských Kúpeľoch viac ako 22-tisíc ľudí. Vihorlatské múzeum v Humennom navštívilo vyše 17 800 ľudí.
Zmodernizované Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach prilákalo počas septembra 11 300 návštevníkov a Podtatranské múzeum v Poprade zaznamenalo viac ako 6 300 návštevníkov.
Fotogaléria k článku: Otvorenie Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach (fotografie)
Krajské múzeum v Prešove, ktoré pôsobí aj v Stropkove a Hanušovciach nad Topľou, evidovalo takmer 10-tisíc návštevníkov. V polovici septembra sprístupnilo v budove bývalej Bosákovej banky v Prešove novú expozíciu venovanú bankárovi Michalovi Bosákovi a vysťahovalectvu do Ameriky. „Len počas prvých dní od otvorenia si ju prišlo pozrieť takmer 360 ľudí,“ skonštatovala Jeleňová.
Hvezdárne zaznamenali rast návštevnosti o 25 percent
Záujem verejnosti zaznamenali aj dve župné galérie. Krajskú galériu v Prešove navštívilo viac ako 5 630 ľudí a Tatranskú galériu v Poprade vyše 4 260 návštevníkov. Výrazný rast návštevnosti evidovali krajské hvezdárne v Prešove a Humennom. V porovnaní s minuloročnou letnou sezónou zaznamenali nárast o 25 percent a spolu privítali takmer 18-tisíc záujemcov o astronómiu.
Hvezdáreň a planetárium v Prešove navštívilo približne 6 170 ľudí, Vihorlatskú hvezdáreň v Humennom vrátane Astronomického observatória na Kolonickom sedle 11 740 návštevníkov. Záujem lákali audiovizuálne programy, verejné pozorovania oblohy, tematické podujatia aj programy pre rodiny s deťmi.
Výstavy, koncerty aj programy pre rodiny
Návštevníkov z domova aj zo zahraničia počas leta oslovili stále expozície, výstavy, komentované prehliadky, tvorivé dielne, koncerty a programy v skanzenoch. „Lákadlom boli aj výročné programy župných kultúrnych inštitúcií, ktoré tento rok oslávili významné jubileá,“ upozornila hovorkyňa PSK.
Podtatranské múzeum v Poprade oslavuje 150 rokov od svojho založenia výstavou Akvizície – Klenoty múzea. Šarišské múzeum v Bardejove pripravilo pri príležitosti 70. výročia svojho prírodovedného oddelenia a 40. výročia otvorenia expozície Príroda severovýchodného Slovenska a jej ochrana výstavu Poklady prírody – od Karibiku po Sibír.
Sedemdesiat rokov si pripomína aj Krajská galéria v Prešove, ktorá jubileum sprevádza výstavou mapujúcou jej históriu, zbierky a osobnosti. Ľubovnianske múzeum oslavuje 70. výročie svojho fungovania a 20 rokov hradného divadla. Pri tejto príležitosti sprístupnilo aj výstavu (Ne)vystavené…, ktorá predstavuje 70 vzácnych zbierkových predmetov doteraz uložených v depozitároch.
Zdroj: SITA.sk - Andy Warhol, Ľubovniansky hrad aj hvezdárne. Múzeá a galérie na východe prilákali státisíce ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
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