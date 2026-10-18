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18. októbra 2026

Kandidát na starostu bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý chce zachrániť Poliklinku Tehelná


Tagy: Kandidát na starostu Komunálne voľby Poliklinika Tehelná

Kusý priblížil, čo bude jednou z prvých vecí, ktoré po svojom prípadnom zvolení urobí. Kandidát na starostu bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý chce v ...



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rudolf kusy pocas rozhovoru pre sita 676x380 18.10.2026 (SITA.sk) - Kusý priblížil, čo bude jednou z prvých vecí, ktoré po svojom prípadnom zvolení urobí.


Kandidát na starostu bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý chce v prípade svojho zvolenia zabojovať za záchranu Polikliniky Tehelná. Ako uviedol v rozhovore štúdia SITA, ide o jedinú polikliniku v mestskej časti. "Železničná skončila a osud Kramárov je teraz tiež neistý. Keď sa postaví nemocnica vo Vajnoroch, je zrejme tiež na odstrel," skonštatoval Kusý.

"My sme dvakrát bojovali so štátom proti tomu, aby polikliniku predal," pokračoval a dodal, že štát nakoniec od predaja dvakrát upustil. "Dokonca naposledy ministerka povedala, že tam ideme aj trocha investovať a zároveň súhlasíme, že poliklinika si nechá svoj zisk a bude ho investovať späť do svojich priestorov a môže si aj zobrať úver," priblížil Kusý. Potom však podľa neho súčasné vedenie miestneho úradu prišlo s nápadom, ktorý prezentovalo ako územný plán zóny.

"Na základe neho navrhuje polikliniku asanovať a namiesto nej postaviť bytový dom a polyfunkčný objekt, čo je neprijateľné," zdôraznil kandidát na starostu Nového Mesta. Kusý priblížil, čo bude jednou z prvých vecí, ktoré po svojom prípadnom zvolení urobí. "Zoberiem tie dokumenty, ktoré na úrade sú a kompletne ich prepracujeme tak, aby existenciu polikliniky Tehelná chránili a aby stále zostala zdravotníckym zariadeným s celou paletou všeobecných a odborných lekárov," doplnil.

>>>> Celý rozhovor s Rudolfom Kusým



 

 


Zdroj: SITA.sk - Kandidát na starostu bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý chce zachrániť Poliklinku Tehelná © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kandidát na starostu Komunálne voľby Poliklinika Tehelná
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