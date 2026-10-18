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18. októbra 2026

V blízkosti čerpacej stanice na Ulici svornosti našli telo muža bez známok života


Tagy: Krimi

Policajti príslušného útvaru sa zaoberajú vyšetrovaním okolností tejto udalosti. Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava II boli v nedeľu krátko pred 12:00 na základe ...



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225694701_1791686074375418_2231963048642981695_n 676x379 18.10.2026 (SITA.sk) - Policajti príslušného útvaru sa zaoberajú vyšetrovaním okolností tejto udalosti.


Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava II boli v nedeľu krátko pred 12:00 na základe telefonického oznámenia vyslaní k prevereniu oznámenia o náleze tela muža bez známok života v blízkosti čerpacej stanice na Ulici svornosti.

Ako ďalej bratislavská polícia informovala, hodnovernosť oznámenia hliadka na mieste potvrdila, keďže za čerpacou stanicou bolo nájdené telo muža doposiaľ neznámej totožnosti bez známok života. „Policajti príslušného útvaru sa zaoberajú vyšetrovaním okolností tejto udalosti," uviedla polícia.


Zdroj: SITA.sk - V blízkosti čerpacej stanice na Ulici svornosti našli telo muža bez známok života © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Krimi
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