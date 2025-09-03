|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 3.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Belo
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. septembra 2025
Aneta Büdi skončila na poste generálnej riaditeľky Správy rezortných zariadení ministerstva kultúry
Aneta Büdi skončila na poste generálnej riaditeľky Správy rezortných zariadení, a to k 29. augustu tohto roka. Informovala o tom riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky ...
Zdieľať
3.9.2025 (SITA.sk) - Aneta Büdi skončila na poste generálnej riaditeľky Správy rezortných zariadení, a to k 29. augustu tohto roka. Informovala o tom riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková.
Hoci Büdi sa rezignovala z funkcie, Demková v tomto smere uviedla, že Ministerstvo kultúry (MK) SR ju plánovalo odvolať, a to po kontrole procesov v súvislosti s kúpou pozemkov pod nový centrálny depozitár v Novej Polhore (okres Košice-okolie). Od 30. augusta Správu rezortných zariadení dočasne vedie Samuel Bojkovsķý.
Ministerstvo kultúry zároveň zdôraznilo, že dnes už bývalá riaditeľka Správy rezortných zariadení konala v súvislosti s kúpou pozemkov v Novej Polhore na vlastnú zodpovednosť a bez vedomia rezortu, čím konala za chrbtom svojho zriaďovateľa.
„Tieto kroky urobila napriek tomu, že z ministerstva kultúry dostala jasný a priamy pokyn, aby pri príprave projektu dbala na efektívnosť a hospodárnosť vynaložených verejných prostriedkov. Kontrola procesu preukázala vážne pochybenia a najmä skutočnosť, že predmetný nákup prebiehal za cenu neprimerane prevyšujúcu trhovú hodnotu,“ uviedla Demková.
Takýto postup je podľa Demkovej z pohľadu ministerstva neprípustný a rezort kultúry v súčasnosti podniká kroky k prijatiu opatrení, ktoré by mali zabrániť vzniku ďalších škôd.
„Ministerstvo kultúry zdôrazňuje, že jeho prioritou je, aby projekt výstavby centrálneho depozitára prebiehal transparentne a zákonne. V najbližšom období bude pripravený nový proces, ktorý zabezpečí, že pozemky budú obstarané korektne, efektívne a za primeraných ekonomických podmienok,“ uzavrela Demková.
Rezort kultúry v druhej polovici augusta avizoval, že prvý moderný centrálny depozitár na Slovensku by mal vzniknúť v priemyselnom parku Nová Polhora. Určený by mal byť pre štátne zbierky, a ide o historicky prvý projekt tohto druhu na Slovensku, ktorého cieľom je nastaviť nový štandard v starostlivosti o umelecké diela a zbierkové predmety.
Súčasný stav depozitárov je podľa MK SR alarmujúci a mnoho vzácnych zbierok je uložených v preplnených skladoch, pivniciach bez regulovanej mikroklímy, či vo vlhkých budovách s plesňami, čo predstavuje riziko pre zachovanie kultúrneho dedičstva.
Lokalita Nová Polhora bola vybraná ako najvhodnejšia, keďže ponúka totiž ideálnu polohu medzi Košicami a Prešovom, napojenie na diaľnicu aj pripravenú infraštruktúru. Jej výber potvrdili aj nezávislá odborná štúdia, znalecký posudok aj právny audit. MK SR vtedy uviedlo, že prvým krokom je kúpa pozemku, následne projektová príprava. Výstavbu ministerstvo kultúry očakávalo už v budúcom roku.
19. augusta pribudla v Centrálnom registri zmlúv kúpna zmluva, ktorá bola 14. augusta uzavretá so spoločnosťou Mealur s.r.o. Zo zmluvy vyplýva, že Správa rezortných zariadení kúpila pozemok od spomínanej firmy za sumu 3 567 000 eur s DPH (2,9 milióna eur bez DPH). Predávajúci sa tiež v zmluve zaviazal odstrániť určité vady pozemku.
Ide konkrétne o absentujúcu asfaltovú cestu k hranici pozemku. Tú by mala firma podľa zmluvy dobudovať do konca tohto roka. Ak tak neučiní, kupujúci si môže uplatniť zľavu z ceny v hodnote zodpovedajúcej nákladom na vybudovanie tejto cesty.
Predávajúci by tiež mal do konca tohtoročného decembra odstrániť náletové dreviny a stavebný odpad z pozemku. Ak to do daného termínu neurobí, opäť platí, že kupujúci má nárok uplatniť si zľavu z ceny pozemku, v hodnote nákladov na ich odstránenie.
Krátko po zverejnení zmluvy a informácie o zámere vybudovať depozitár priniesol portál Aktuality.sk informáciu, že pozemky kúpila Správa rezortných zariadení MK SR predražene. Pozemok v katastri Novej Polhory má podľa zmluvy výmeru 11 920 metrov štvorcových.
Za meter štvorcový tak organizácia rezortu kultúry zaplatila takmer 300 eur s DPH (243 eur bez DPH). Redakcia Aktualít sa pozrela na ceny podobných pozemkov v okolí, obrátila sa aj na realitných maklérov.
Z jej zistení vyplynulo, že podobné pozemky sa predávajú za ceny do 100 eur za meter štvorcový. Najdrahší stavebný pozemok v obci, určený ale na stavbu rodinného domu, sa predával za necelých 180 eur za meter štvorcový.
Zdroj: SITA.sk - Aneta Büdi skončila na poste generálnej riaditeľky Správy rezortných zariadení ministerstva kultúry © SITA Všetky práva vyhradené.
Hoci Büdi sa rezignovala z funkcie, Demková v tomto smere uviedla, že Ministerstvo kultúry (MK) SR ju plánovalo odvolať, a to po kontrole procesov v súvislosti s kúpou pozemkov pod nový centrálny depozitár v Novej Polhore (okres Košice-okolie). Od 30. augusta Správu rezortných zariadení dočasne vedie Samuel Bojkovsķý.
Kúpa pozemkov na vlastnú zodpovednosť
Ministerstvo kultúry zároveň zdôraznilo, že dnes už bývalá riaditeľka Správy rezortných zariadení konala v súvislosti s kúpou pozemkov v Novej Polhore na vlastnú zodpovednosť a bez vedomia rezortu, čím konala za chrbtom svojho zriaďovateľa.
„Tieto kroky urobila napriek tomu, že z ministerstva kultúry dostala jasný a priamy pokyn, aby pri príprave projektu dbala na efektívnosť a hospodárnosť vynaložených verejných prostriedkov. Kontrola procesu preukázala vážne pochybenia a najmä skutočnosť, že predmetný nákup prebiehal za cenu neprimerane prevyšujúcu trhovú hodnotu,“ uviedla Demková.
Takýto postup je podľa Demkovej z pohľadu ministerstva neprípustný a rezort kultúry v súčasnosti podniká kroky k prijatiu opatrení, ktoré by mali zabrániť vzniku ďalších škôd.
Depozitár v priemyselnom parku
„Ministerstvo kultúry zdôrazňuje, že jeho prioritou je, aby projekt výstavby centrálneho depozitára prebiehal transparentne a zákonne. V najbližšom období bude pripravený nový proces, ktorý zabezpečí, že pozemky budú obstarané korektne, efektívne a za primeraných ekonomických podmienok,“ uzavrela Demková.
Rezort kultúry v druhej polovici augusta avizoval, že prvý moderný centrálny depozitár na Slovensku by mal vzniknúť v priemyselnom parku Nová Polhora. Určený by mal byť pre štátne zbierky, a ide o historicky prvý projekt tohto druhu na Slovensku, ktorého cieľom je nastaviť nový štandard v starostlivosti o umelecké diela a zbierkové predmety.
Súčasný stav depozitárov je podľa MK SR alarmujúci a mnoho vzácnych zbierok je uložených v preplnených skladoch, pivniciach bez regulovanej mikroklímy, či vo vlhkých budovách s plesňami, čo predstavuje riziko pre zachovanie kultúrneho dedičstva.
Ideálna poloha medzi Košicami a Prešovom
Lokalita Nová Polhora bola vybraná ako najvhodnejšia, keďže ponúka totiž ideálnu polohu medzi Košicami a Prešovom, napojenie na diaľnicu aj pripravenú infraštruktúru. Jej výber potvrdili aj nezávislá odborná štúdia, znalecký posudok aj právny audit. MK SR vtedy uviedlo, že prvým krokom je kúpa pozemku, následne projektová príprava. Výstavbu ministerstvo kultúry očakávalo už v budúcom roku.
19. augusta pribudla v Centrálnom registri zmlúv kúpna zmluva, ktorá bola 14. augusta uzavretá so spoločnosťou Mealur s.r.o. Zo zmluvy vyplýva, že Správa rezortných zariadení kúpila pozemok od spomínanej firmy za sumu 3 567 000 eur s DPH (2,9 milióna eur bez DPH). Predávajúci sa tiež v zmluve zaviazal odstrániť určité vady pozemku.
Ide konkrétne o absentujúcu asfaltovú cestu k hranici pozemku. Tú by mala firma podľa zmluvy dobudovať do konca tohto roka. Ak tak neučiní, kupujúci si môže uplatniť zľavu z ceny v hodnote zodpovedajúcej nákladom na vybudovanie tejto cesty.
Predražená kúpa pozemkov
Predávajúci by tiež mal do konca tohtoročného decembra odstrániť náletové dreviny a stavebný odpad z pozemku. Ak to do daného termínu neurobí, opäť platí, že kupujúci má nárok uplatniť si zľavu z ceny pozemku, v hodnote nákladov na ich odstránenie.
Krátko po zverejnení zmluvy a informácie o zámere vybudovať depozitár priniesol portál Aktuality.sk informáciu, že pozemky kúpila Správa rezortných zariadení MK SR predražene. Pozemok v katastri Novej Polhory má podľa zmluvy výmeru 11 920 metrov štvorcových.
Za meter štvorcový tak organizácia rezortu kultúry zaplatila takmer 300 eur s DPH (243 eur bez DPH). Redakcia Aktualít sa pozrela na ceny podobných pozemkov v okolí, obrátila sa aj na realitných maklérov.
Z jej zistení vyplynulo, že podobné pozemky sa predávajú za ceny do 100 eur za meter štvorcový. Najdrahší stavebný pozemok v obci, určený ale na stavbu rodinného domu, sa predával za necelých 180 eur za meter štvorcový.
Zdroj: SITA.sk - Aneta Büdi skončila na poste generálnej riaditeľky Správy rezortných zariadení ministerstva kultúry © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Premiér Fico nie je celé Slovensko. Odkazujú aktivisti, ktorí adresovali list prezidentovi Zelenskému
Premiér Fico nie je celé Slovensko. Odkazujú aktivisti, ktorí adresovali list prezidentovi Zelenskému
<< predchádzajúci článok
Úrad pre verejné obstarávanie podľa Tarabu blokuje rozvoj štátu, na stole sú debaty o jeho možnom zrušení – VIDEO
Úrad pre verejné obstarávanie podľa Tarabu blokuje rozvoj štátu, na stole sú debaty o jeho možnom zrušení – VIDEO