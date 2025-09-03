Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 3.9.2025
 Meniny má Belo
 24hod.sk    Z domova

03. septembra 2025

Premiér Fico nie je celé Slovensko. Odkazujú aktivisti, ktorí adresovali list prezidentovi Zelenskému


Tagy: Aktivisti Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Iniciatíva Mier Ukrajine podpora Ukrajine pomoc Ukrajine Premiér Slovenskej republiky rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinský prezident

Robert Fico nie je Slovensko, odkazujú aktivisti, ktorí adresovali list prezidentovi Ukrajiny



678fac25793c6212558632 1 676x451 3.9.2025 (SITA.sk) - Robert Fico nie je Slovensko, odkazujú aktivisti, ktorí adresovali list prezidentovi Ukrajiny Volodymyrovi Zelenskému. Ako informovala iniciatíva Mier Ukrajine, aktivisti chcú v liste Zelenskému vyjadriť podporu a súčasne odkázať, že predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) nereprezentuje všetkých občanov Slovenska.


Aktivisti so znepokojením sledujú, ako sa Fico opakovanie klania Vladimirovi Putinovi, ktorého označujú za masového vraha. Fico podľa nich lichotí aj ďalším diktátorom.

Mier sa nedá vyjednávať s diktátorom


„Namiesto jasného odsúdenia ruskej agresie Fico kritizuje Západ za podporu Ukrajine a otvorene navrhuje obnovenie spolupráce s Ruskom v energetike – akoby masové vraždenie civilistov bolo nepodstatné,“ zdôrazňuje Mier Ukrajine s tým, že Slováci vedia, kto je agresor a kto sa bráni.

„Sloboda a mier sa nedajú vyjednávať s diktátorom. Chceme, aby svet vedel, že ďakujeme Ukrajine za jej hrdinský boj, ktorý chráni slobodu celej Európy vrátane Slovenska, a že budeme ukrajinský ľud podporovať až do jeho víťazstva,“ dodáva Mier Ukrajine.

Podpísať sa môžu aj občania


Pod list, ktorý adresovali ukrajinskému prezidentovi sa môžu do piatku 5. septembra podpísať aj občania. V liste je napísané, že je pre občanov SR dôležité, aby vedel, že premiér, ktorý s ním bude čoskoro rokovať, nehovorí za celé Slovensko.

„Slová, ktoré ste napísali, pán prezident – „Bratislava nie je Moskva, Slovensko je Európa“ – sa stali naším heslom, realitou a záväzkom, ktorý chceme brániť. Ďakujeme Vám za ne,“ píše sa v liste Zelenskému.

V liste je tiež vyjadrená vďaka Ukrajine, že chráni slobodu celej Európy vrátane Slovenska. Súčasne má byť list ubezpečením, že občania SR stoja pri ukrajinskom ľude a budú ho podporovať.

List podpísali aj mnohé inštitúcie


„Ukrajina má právo na slobodu a jej hranice sú tie, ktoré boli medzinárodne uznané v roku 1991. Vieme, že Fico získal moc aj vďaka ruskej propagande a dnes koná proti záujmom slobodného sveta,“ odkazujú autori listu Zelenskému.

Pod list ukrajinskému prezidentovi sa podpísali mnohí jednotlivci a občianske iniciatívy ako Mier Ukrajine, Atrium Banská Bystrica, Orava za slušné Slovensko, Občianska platforma Piešťany, Nie v našom meste, Občianska iniciatíva Krupina a okolie a ďalšie.


Zdroj: SITA.sk - Premiér Fico nie je celé Slovensko. Odkazujú aktivisti, ktorí adresovali list prezidentovi Zelenskému © SITA Všetky práva vyhradené.

