Streda 3.9.2025
03. septembra 2025
Úrad pre verejné obstarávanie podľa Tarabu blokuje rozvoj štátu, na stole sú debaty o jeho možnom zrušení – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) konsolidácia verejných financií Minister životného prostredia SR
Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) už možno bude onedlho minulosťou. Ako potvrdil na tlačovej besede po rokovaní vlády minister životného ...
3.9.2025 (SITA.sk) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) už možno bude onedlho minulosťou. Ako potvrdil na tlačovej besede po rokovaní vlády minister životného prostredia Tomáš Taraba, v rámci hľadania druhej vlny konsolidácie verejných financií sa koaliční partneri rozprávajú aj o tom, čo bude s ÚVO v budúcnosti.
Vládnej koalícii podľa Tarabu prekáža zdržiavanie realizácie investičných projektov pre kontroly ÚVO. Tento úrad podľa ministra a podpredsedu vlády doslova brzdí hospodársky rast Slovenska.
"Pre štát je najdôležitejšie, aby bol hospodársky rast. A ja môžem za ministerstvo životného prostredia povedať, že je nenormálne, že my máme zakontrahovanú skoro jednu miliardu eur na výstavbu kanalizácii a vodovodov a tie projekty stoja na ÚVO. Nikto nič nemôže robiť, pretože nad tým meditujú. A potom nám povedia, že v Poľsku, ako rýchlo stavajú. Lebo to tam takto nefunguje. Tam si námatkovo zoberú nejaké percento z projektov na kontrolu. Tak či tak, ak príde nejaká kontrola z Bruselu, tak vždy nesie zodpovednosť samotné ministerstvo. Takže to ÚVO je tak či tak o ničom. A takto nám tu blokujú hospodársky rast. Preto ja som rád, že súčasťou politických debát je, že čo urobíme s ÚVO. Ak si oni myslia, že tú budú blokovať rozvoj štátu, tak sa mýlia. Myslím si, že aj koaliční kolegovia si to uvedomili," zdôraznil Taraba.
Zdroj: SITA.sk - Úrad pre verejné obstarávanie podľa Tarabu blokuje rozvoj štátu, na stole sú debaty o jeho možnom zrušení – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
