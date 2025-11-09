Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 9.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Teodor
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

09. novembra 2025

Angelina Jolieová: Mňa drony ohrozovali pár dní, rodiny v ukrajinských frontových oblastiach s tým žijú neustále


Tagy: rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine

Hollywoodska hviezda Angelina Jolieová, ktorá navštívila ukrajinské frontové regióny v Mykolajivskej a Chersonskej oblasti, na Instagrame popísala tamojšiu hrozbu dronov. „Hrozba ...



Zdieľať
italy_rome_film_fest_couture_red_carpet_52119 676x451 9.11.2025 (SITA.sk) - Hollywoodska hviezda Angelina Jolieová, ktorá navštívila ukrajinské frontové regióny v Mykolajivskej a Chersonskej oblasti, na Instagrame popísala tamojšiu hrozbu dronov. „Hrozba dronov bola neustálou a silnou prítomnosťou. Počujete tiché hučanie na oblohe,“ napísala v nedeľu. „Pre mňa to bolo len pár dní. Tamojšie rodiny s tým žijú každý jeden deň," dodala. Informuje o tom web Kyiv Independent.


Americká herečka, filmárka a filantropka poznamenala, že školy, kliniky a jasle pri frontovej línií sú nútené fungovať v podzemí. Miestni obyvatelia pociťujú neustálu hrozbu na svojej psychike a majú obavy, že svet na nich zabudne, dodala. Jolieová navštívila Ukrajinu už v prvom roku ruskej vojny, keď sa v meste Ľvov na západe krajiny stretla s utečencami z oblastí bojov.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Angelina Jolieová: Mňa drony ohrozovali pár dní, rodiny v ukrajinských frontových oblastiach s tým žijú neustále © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Kyberpriestor – frontová línia moderných konfliktov – ROZHOVOR
<< predchádzajúci článok
Polícia preveruje okolnosti úmrtia niekoľkodňového bábätka na východe Slovenska

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 