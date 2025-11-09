Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Ekonomika

09. novembra 2025

Kyberpriestor – frontová línia moderných konfliktov – ROZHOVOR


Bývalý minister obrany Martin Sklenár prinesie do ITAPA OPEN TALK svoje skúsenosti a pohľad na strategické technológie, ktoré menia tvár moderných ...



martin sklenar 676x420 9.11.2025 (SITA.sk) - Bývalý minister obrany Martin Sklenár prinesie do ITAPA OPEN TALK svoje skúsenosti a pohľad na strategické technológie, ktoré menia tvár moderných ozbrojených síl. Diskusia sa zameria na umelú inteligenciu, autonómne systémy, kvantové výpočty, big data a kybernetickú dominanciu – faktory, ktoré dnes rozhodujú o obranných schopnostiach štátov.

Ako tieto „emerging technologies“ formujú doktríny, spravodajské operácie či logistiku a kde sa stretáva technologický pokrok s etikou a právom? Vypočujte si v závere druhého CYBERSEC dňa Jesennej ITAPA 2025 diskusiu o tom, aké inovácie budú určovať bezpečnosť krajiny a aliančnú prevahu v čase rastúcej hrozby hybridných konfliktov.

Kybernetické operácie sa stali neoddeliteľnou súčasťou moderných konfliktov. Ako by ste opísali najzásadnejšie zmeny, ktoré tieto operácie priniesli do vojenského plánovania a stratégie?


Z môjho pohľadu je najzásadnejšou zmenou jednoznačne to, že kyberpriestor sa stal operačnou doménou popri pozemných, námorných, vzdušných a vesmírnych operáciách. Kybernetické operácie priniesli na bojisko rýchlosť – aj pri útoku, aj pri obrane, asymetriu bojovej situácie a neistotu atribúcie útoku, čo spôsobuje veľké problémy pri rozhodovaní o reakcii. Stratégia sa tak posunula od čakania na tradičné stupňovanie napätia až po vojenský konflikt k neustálemu boju pod prahom zvyčajnej reakcie. Už nebránime len fyzické hranice a územie, ale aj dáta a prepojenia a slobodu online prístupu.


Čo sa vo vašej praxi ukázalo ako najväčšia výzva pri zabezpečení kritickej infraštruktúry a komunikačných sietí? Máte konkrétny príklad, ktorý ilustruje, ako kybernetický priestor ovplyvňuje vojenské operácie?


Najväčšou výzvou je neustále zvyšovanie povedomia o hrozbách, rizikách a dopadoch kybernetických operácií na kritickú infraštruktúru. A zároveň povedomia o úlohe danej inštitúcie alebo systému v rámci celkovej odolnosti kritickej infraštruktúry. Niektoré inštitúcie alebo ich predstavitelia môžu mať pocit, že ich úloha je okrajová a pod vplyvom toho môžu podceňovať svoju kybernetickú bezpečnosť a ochranu. Kybernetická bezpečnosť a obrana je absolútne kľúčová aj pre priame vojenské operácie. Nielen z pohľadu odolnosti samotných vojenských komunikačných prostriedkov. Vojenské operácie sa najmä v oblasti logistiky spoliehajú na civilné kapacity a spôsobilosti. Ak by z dôvodu kybernetického útoku tieto neboli k dispozícii, môže to spôsobiť významné problémy – napríklad poškodenie systému železníc môže narušiť presuny vojenských jednotiek.


Kybernetické hrozby nepoznajú hranice medzi civilným a vojenským sektorom. Kde vidíte najväčší potenciál pre spoluprácu a čo by sa mohlo preniesť z vojenských skúseností do ochrany civilného prostredia – a naopak?


Potenciál je obrovský, pretože väčšinu kritickej infraštruktúry vlastní a prevádzkuje súkromný sektor. Bez vzájomnej spolupráce sa štát brániť jednoducho nedá. Z vojenskej sféry do civilnej by sme mali preniesť koncepciu odolnosti ako štandardu – tzv. resilience by design. Ozbrojené sily sa pripravujú na to, aby boli schopné bojovať aj po útoku, resp. zásahu. Civilný sektor sa často sústredí viac na prevenciu – na stavbu vyššieho múru. Musíme prijať, že k prieniku dôjde, a cvičiť reakciu naň a obnovu. Z civilnej oblasti by sme sa mali poučiť predovšetkým ohľadne zavádzania inovácií a schopností ich nákupu. Civilný IT sektor a startupy inovujú rýchlosťou, ktorej verejné obstarávanie nestíha. Ministerstvá obrany sa musia naučiť rýchlejšie adaptovať najnovšie cutting-edge technológie vrátane umelej inteligencie.


Čo by si účastníci konferencie nemali nechať ujsť v ITAPA OPEN TALK a aký praktický postreh z oblasti kybernetických operácií by ste im odporučili?


Budem rád, ak si účastníci z diskusie odnesú pocit urgentnosti pri posilňovaní svojich schopností reakcie na krízové situácie. V našej diskusii budeme hovoriť o tom, ako sa stiera hranica medzi mierom a vojnou a na čo sa treba pripraviť. Najlepšou praktickou vecou, ktorú môžu urobiť už teraz, je zamyslenie sa nad tým, ako by vyzeralo prvých 72 hodín situácie, ktorá by sa vyvíjala podľa jedného z náročnejších scenárov – čo z „bežných“ vecí ako elektrická energia, pripojenie na internet a podobne by bolo k dispozícii, čo nie a aké dopady by to malo na ich činnosť. Myslím si, že to je v súčasnej situácii najdôležitejšie.




Martin Sklenár vystúpi na konferencii Jesenná ITAPA 2025 spolu s Pavlom Mackom a Tomášom Vobrubom v ITAPA OPEN TALK: Strategické technológie v obrane.


Neváhajte a zabezpečte si vaše miesto, registrovať sa môžete bezplatne tu. Jesenná ITAPA 2025, 25. až 27. november 2025 v Bratislave.






Zdroj: SITA.sk - Kyberpriestor – frontová línia moderných konfliktov – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.

