09. novembra 2025

Polícia preveruje okolnosti úmrtia niekoľkodňového bábätka na východe Slovenska


Tagy: Krimi

Spišskonovoveská polícia v súvislosti s úmrtím maloletého dieťaťa aktívne koná a prípadu sa intenzívne venuje. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana ...



6437ba6b351ff906963506 676x451 9.11.2025 (SITA.sk) - Spišskonovoveská polícia v súvislosti s úmrtím maloletého dieťaťa aktívne koná a prípadu sa intenzívne venuje. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová, v súvislosti s medializovaným prípadom úmrtia 12-dňového bábätka v obci Bystrany (okres Spišská Nová Ves).


O prípade informoval portál tvnoviny.sk a podľa informácií, ktoré priniesol, mal otec dieťaťa privolať záchranku s tým, že dieťa malo počas dojčenia začať krvácať z nosa a nejaví známky života. Následne sa mal usilovať odviesť dieťa do nemocnice, keď ho operátor tiesňovej linky informoval o blížiacej sa sanitke. Údajne teda zastavil auto na čerpacej stanici, kde sa dieťaťa ujali záchranári, no resuscitácia podľa informácií portálu tvnoviny.sk nebola úspešná. Médium tiež uviedlo, že obhliadajúci lekár údajne nevylúčil cudzie zavinenie.

Illésová uviedla, že polícia vykonáva potrebné procesné úkony na zistenie či a ako ku skutku došlo. Doplnila, že na zistenie presnej príčiny úmrtia maloletej osoby bolo nariadené vykonanie pitvy. „Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi už začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Všetky ďalšie okolnosti sú predmetom vyšetrovania, preto aj vzhľadom na citlivosť prípadu bližšie ani podrobnejšie informácie nie je možné poskytnúť," uzavrela.


Zdroj: SITA.sk - Polícia preveruje okolnosti úmrtia niekoľkodňového bábätka na východe Slovenska © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Krimi
