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02. júla 2026
Angličania aj Belgičania tŕpli, ale otočili a postúpili. Američania ukážkovo zvládli oslabenie – VIDEO
Majstrovstvá sveta vo futbale v stredu spoznali ôsmeho, deviateho a desiateho osemfinalistu. Ak doteraz na majstrovstvách sveta vo futbale chýbali pôsobivé obraty v zápasoch, tentoraz sa udiali hneď dva.
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2.7.2026 (SITA.sk) - Majstrovstvá sveta vo futbale v stredu spoznali ôsmeho, deviateho a desiateho osemfinalistu.
Ak doteraz na majstrovstvách sveta vo futbale chýbali pôsobivé obraty v zápasoch, tentoraz sa udiali hneď dva.
Svetový šampionát v Severnej Amerike a Mexiku v stredu spoznal ôsmeho, deviateho a desiateho osemfinalistu, sú nimi Anglicko, Belgicko a USA.
Angličania aj Belgičania sa výrazne strachovali o postup, ale nakoniec dorovnali náskok súperov z Afriky a pridali aj víťazný gól. Angličania zdolali reprezentantov Demokratickej republiky Kongo 2:1 a Belgičania si poradili so Senegalčanmi 3:2 po predĺžení.
Menoslov osemfinalistov doplnil aj domáci tím USA, ktorý prevýšil Bosnu a Hercegovinu 2:0. Stále platí, že v hre o titul majstra sveta zostali všetci traja organizátori MS: Mexiko, Kanada aj USA.
Po strede poznáme už päť osemfinálových dvojíc. Okrem súbojov Maroko - Kanada, Brazília - Nórsko a Paraguaj - Francúzsko si to o postup do štvrťfinále rozdajú aj USA s Belgickom a Anglicko proti Mexiku.
Zatiaľ čo Američania zvládli súboj proti Bosniakom aj v polhodinovom oslabení bez Folarina Balugina a v početnej nevýhode pečatili Malikom Tillmanom na 2:0, anglickí a belgickí futbalisti pripravili svojim fanúšikom poriadne šokové terapie. Kongo viedlo nad Anglickom už po siedmich minútach, keď Brian Cipenga prestrelil Jordana Pickforda.
Potom nasledoval festival zahodených šancí a výborných zákrokov Lionela Mpasiho v bránke Afričanov. Anglickí fanúšikovia na tribúnach Mercedes-Benz Stadium v Atlante už začínali byť skeptickí, ale nakoniec sa presvedčili, že trpezlivosť je cnosť a Harry Kane drahokam v ofenzíve Albiónu.
Kane ako pravý kapitán vystrelil gólmi v 75. a 86. min postup Anglicka do osemfinále a možnosť vyzvať domáce Mexiko.
"Harry je náš kapitán a líder. Má schopnosť strieľať góly a rozhodovať nimi zápasy. Najmä jeho druhý gól bol brilantný. Rovnako dôležitý je pre mňa poznatok, že náš tím neprijal prehru a bil sa do konca o víťazstvo," pochvalne uviedol tréner Anglicka Thomas Tuchel.
Ešte väčšiu drámu priniesol súboj Belgicka a Senegalu Na Lumen Field v Seattli viedli Senegalčania v šiestej minúte druhého polčasu po góle Ismailu Sarra už 2:0 a s bronzovými medailistami z MS 2018 to vyzeralo zle-nedobre. Najmä ak tento stav vydržal až do 86. minúty.
Potom však prišiel mohutný záver Belgičanov a v ňom dva góly Romeula Lukakua a kapitána Youriho Tielemansa v rozpätí štyroch minút.
Za stavu 2:2 sa išlo do predĺženia a v ňom padlo rozuzlenie až v piatej minúte nadstaveného času. Vtedy Tielemans z pokutového kopu strelil tretí a aj víťazný belgický gól.
Nariadená penalta bola kontroverzná minimálne v tom, že hlavný rozhodca Saíd Martínez z Hondurasu váhal a príliš dlho si prezeral videozáznam zo zákroku Lamineho Camaru na Tielemansa.
"Končíme a bolí to. Nedokázali sme si udržať dvojgólový náskok a zaplatili za to. Musíme to akceptova, lebo aj taký je futbal," vravel tréner Senegalu Pape Thiaw.
Štvrtok prinesie na MS 2026 ďalšie tri súboje prvého kola vyraďovacej časti. Postupne na seba narazia: Španielsko - Rakúsko (21.00 h SELČ), Chorvátsko - Portugalsko (1.00 h už v piatok) a Alžírsko - Švajčiarsko (5.00).
Výsledky 1/16 finále MS vo futbale - streda:
Anglicko - DR Kongo 2:1 (0:1)
Belgicko - Senegal 3:2 po predĺž. (2:2, 0:1)
USA - Bosna a Hercegovina 2:0 (1:0)
Známe osemfinálové dvojice:
Maroko - Kanada (4. 7. /19.00 h SELČ, Houston)
Paraguaj - Francúzsko (4. 7. /23.00 h SELČ, Philadelphia)
Brazília - Nórsko (5. 7. /22.00 h SELČ, New Jersey)
Mexiko - Anglicko (6. 7. /22.00 h SELČ, Mexico City)
USA - Belgicko (7. 7. /2.00 h SELČ, Seattle)
Zdroj: SITA.sk - Angličania aj Belgičania tŕpli, ale otočili a postúpili. Američania ukážkovo zvládli oslabenie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ak doteraz na majstrovstvách sveta vo futbale chýbali pôsobivé obraty v zápasoch, tentoraz sa udiali hneď dva.
Svetový šampionát v Severnej Amerike a Mexiku v stredu spoznal ôsmeho, deviateho a desiateho osemfinalistu, sú nimi Anglicko, Belgicko a USA.
Angličania aj Belgičania sa výrazne strachovali o postup, ale nakoniec dorovnali náskok súperov z Afriky a pridali aj víťazný gól. Angličania zdolali reprezentantov Demokratickej republiky Kongo 2:1 a Belgičania si poradili so Senegalčanmi 3:2 po predĺžení.
Menoslov osemfinalistov doplnil aj domáci tím USA, ktorý prevýšil Bosnu a Hercegovinu 2:0. Stále platí, že v hre o titul majstra sveta zostali všetci traja organizátori MS: Mexiko, Kanada aj USA.
Po strede poznáme už päť osemfinálových dvojíc. Okrem súbojov Maroko - Kanada, Brazília - Nórsko a Paraguaj - Francúzsko si to o postup do štvrťfinále rozdajú aj USA s Belgickom a Anglicko proti Mexiku.
Američania to zvládli
Zatiaľ čo Američania zvládli súboj proti Bosniakom aj v polhodinovom oslabení bez Folarina Balugina a v početnej nevýhode pečatili Malikom Tillmanom na 2:0, anglickí a belgickí futbalisti pripravili svojim fanúšikom poriadne šokové terapie. Kongo viedlo nad Anglickom už po siedmich minútach, keď Brian Cipenga prestrelil Jordana Pickforda.
Obrat z 0:1 na 2:1
Potom nasledoval festival zahodených šancí a výborných zákrokov Lionela Mpasiho v bránke Afričanov. Anglickí fanúšikovia na tribúnach Mercedes-Benz Stadium v Atlante už začínali byť skeptickí, ale nakoniec sa presvedčili, že trpezlivosť je cnosť a Harry Kane drahokam v ofenzíve Albiónu.
Kane to zariadil
Kane ako pravý kapitán vystrelil gólmi v 75. a 86. min postup Anglicka do osemfinále a možnosť vyzvať domáce Mexiko.
"Harry je náš kapitán a líder. Má schopnosť strieľať góly a rozhodovať nimi zápasy. Najmä jeho druhý gól bol brilantný. Rovnako dôležitý je pre mňa poznatok, že náš tím neprijal prehru a bil sa do konca o víťazstvo," pochvalne uviedol tréner Anglicka Thomas Tuchel.
Obrat z 0:2 na 3:2
Ešte väčšiu drámu priniesol súboj Belgicka a Senegalu Na Lumen Field v Seattli viedli Senegalčania v šiestej minúte druhého polčasu po góle Ismailu Sarra už 2:0 a s bronzovými medailistami z MS 2018 to vyzeralo zle-nedobre. Najmä ak tento stav vydržal až do 86. minúty.
Potom však prišiel mohutný záver Belgičanov a v ňom dva góly Romeula Lukakua a kapitána Youriho Tielemansa v rozpätí štyroch minút.
Kontroverzná penalta?
Za stavu 2:2 sa išlo do predĺženia a v ňom padlo rozuzlenie až v piatej minúte nadstaveného času. Vtedy Tielemans z pokutového kopu strelil tretí a aj víťazný belgický gól.
Nariadená penalta bola kontroverzná minimálne v tom, že hlavný rozhodca Saíd Martínez z Hondurasu váhal a príliš dlho si prezeral videozáznam zo zákroku Lamineho Camaru na Tielemansa.
Keď futbal bolí...
"Končíme a bolí to. Nedokázali sme si udržať dvojgólový náskok a zaplatili za to. Musíme to akceptova, lebo aj taký je futbal," vravel tréner Senegalu Pape Thiaw.
Štvrtok prinesie na MS 2026 ďalšie tri súboje prvého kola vyraďovacej časti. Postupne na seba narazia: Španielsko - Rakúsko (21.00 h SELČ), Chorvátsko - Portugalsko (1.00 h už v piatok) a Alžírsko - Švajčiarsko (5.00).
Výsledky 1/16 finále MS vo futbale - streda:
Anglicko - DR Kongo 2:1 (0:1)
Belgicko - Senegal 3:2 po predĺž. (2:2, 0:1)
USA - Bosna a Hercegovina 2:0 (1:0)
Známe osemfinálové dvojice:
Maroko - Kanada (4. 7. /19.00 h SELČ, Houston)
Paraguaj - Francúzsko (4. 7. /23.00 h SELČ, Philadelphia)
Brazília - Nórsko (5. 7. /22.00 h SELČ, New Jersey)
Mexiko - Anglicko (6. 7. /22.00 h SELČ, Mexico City)
USA - Belgicko (7. 7. /2.00 h SELČ, Seattle)
Zdroj: SITA.sk - Angličania aj Belgičania tŕpli, ale otočili a postúpili. Američania ukážkovo zvládli oslabenie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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