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02. júla 2026
Kane je stvorený pre veľké momenty. Proti Kongu zachránil Anglicko aj trénera Tuchela od potupy – VIDEO
Harry Kane sa jednoznačne zaradil do boja o Zlatú kopačku na MS 2026 vo futbale. Harry Kane je futbalista stvorený pre veľké momenty. Čo však predviedol v zápase proti Demokratickej republike Kongo, ...
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2.7.2026 (SITA.sk) - Harry Kane sa jednoznačne zaradil do boja o Zlatú kopačku na MS 2026 vo futbale.
Harry Kane je futbalista stvorený pre veľké momenty. Čo však predviedol v zápase proti Demokratickej republike Kongo, prevýšilo všetky jeho doterajšie počiny v reprezentácii Anglicka.
Africký zástupca DR Kongo viedol od siedmej do 74. minúty a zdalo sa, že v 1/16 finále na majstrovstvách sveta sa chystá prvotriedna senzácia.
Anglické médiá si už chystali štipľavé titulky a kritické komentáre, ale potom vzal situáciu do rúk anglický kapitán. Najprv hlavičkou a potom aj skvelou individuálnou akciou vo vnútri šestnástky dvakrát prekonal dovtedy famózneho Lionela Mpasiho v bránke súpera. Kane dvoma gólmi zachránil kožu nielen sebe a svojím spoluhráčom, ale aj trénerovi Thomasovi Tuchelovi, s ktorým by zrejme kompetentní po prehre s DR Kongo nemali zľutovanie.
"Kane je kapitán, inšpirácia a najmä hráč svetovej triedy. Anglicko zachránil od poníženia, ktoré sa historicky len ťažko s niečím porovnáva. Anglicko smerovalo k trápnemu scenáru v rozsahu prehry s Islandom na ME 2016 alebo prehry s USA na MS v roku 1950. A potom prišiel Kane a prevzal kontrolu nad zápasom aj osudom Anglicka v Amerike. Urobil presne to, čo robia veľkí hráči - rozhodol zápas a poslal seba a svojich spoluhráčov do kotla Aztéckeho štadióna proti domácim Mexičanom. Snáď ich v ňom neuvaria, ako sa to takmer podarilo Konžanom v Atlante," napísal web BBC Sport.
Kane priťahuje superlatívy od spoluhráčov a rešpekt súperov ako magnet. Na aktuálnych MS v Severnej Amerike a Mexiku strelil už päť gólov a jednoznačne sa zaradil do šprintérskeho boja o Zlatú kopačku ku Kylianovi Mbappémi Erlingovi Haalandovi a Lionelovi Messimu.
"Všetci títo hráči majú jednu spoločnú vlastnosť žralokov. Keď zacítia krv, sú nezastaviteľní. Navzájom sa sledujú a inšpirujú. Keď niekto dá gól, ďalší pridá dva góly a tretí potom dosiahne hetrik. Je to šialené, ale je to tak," uviedol Tuchel.
Na adresu Kanea ešte tréner anglickej reprezentácie dodal: "Je taký dobrý, že sa to ani nedá opísať. Je náš kapitán aj líder. Rozhoduje veľké zápasy, lebo to má vo svojej futbalovej DNA. Najmä jeho druhý gól proti Kongu bol brilantný."
Kane sa s 13 gólmi posunul na šieste miesto v historickom renkingu najlepších strelcov majstrovstiev sveta. Za sebou nechal aj najväčšiu brazílsku legendu - Pelého.
V reprezentačnom tíme Anglicka nasúkal už neuveriteľných 84 gólov, čím zasa dorovnal maďarskú legendu Ferenca Puskása na deviatej priečke kanonierov reprezentačnej histórie. BBC Sport ponúka ešte jednu historicky relevantnú štatistiku Kanovej výnimočnosti.
"Stal sa prvým anglickým hráčom, ktorý skóroval dvakrát vo vyraďovacom zápase na MS od Garyho Linekera proti Kamerunu v roku 1990. Kane strelil päť gólov vo vyraďovacej fáze majstrovstiev sveta. Iba Lineker so šiestimi dosiahol za Anglicko viac. Najpozoruhodnejšie zo všetkého je, že v tejto sezóne strelil 72 gólov v 62 zápasoch za klub a národný tím, z toho 11 za Anglicko a 61 za Bayern Mníchov," napísali britskí štatistici.
Tridsaťdvaročný Kane nie je len vyložený strelec a hrotový hráč. Dokáže si zbehnúť po loptu, vybojovať ju v súboji a prihrať lepšie postavenému spoluhráčovi. Čím je starší, tým je komplexnejší. Myslí si to anglický motor stredu poľa Jude Bellingham.
"V budúcnosti budem rád spomínať na to, že som s Harrym mohol hrať v reprezentačnom tímu a stáť po jeho boku, Je výnimočný vo všetkom, čo robí," vravel Bellingham.
Podobnú chválu adresoval skúsenejšiemu spoluhráčovi aj Anthony Gordon, ktorý Kaneovi prihral na víťazný gól. "Každý z nás dokáže raz za čas streliť gól a niekedy aj do rohu bránky. Lenže Kane to dokáže zakaždým, keď to tím potrebuje. Konzistentnosť z neho robí veľkého hráča. Je to také jednoduché a zároveň fenomenálne," potvrdil Gordon.
Útočník FC Barcelona zároveň dodal, že toto všetko Kane predvádza po vysiľujúcej sezóne v drese FC Bayern Mníchov, v ktorej súkal góly ako na bežiacom páse.
"Od neho je hádam lepší už len Messi, a to sa bavíme o najlepšom hráčovi histórie. Kane je taký skvelý, že každý kto s ním chvíľku pobudne na ihrisku aj mimo neho, chce si hneď osvojiť jeho návyky. Tvrdo pracuje, ale zároveň to robí s vášňou. Má síce vážnu tvár, ale nikdy sa nehnevá. A ešte často oslavuje svoje góly. Väčšieho inšpirátora nepoznám," uzavrel Gordon.
Zdroj: SITA.sk - Kane je stvorený pre veľké momenty. Proti Kongu zachránil Anglicko aj trénera Tuchela od potupy – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Harry Kane je futbalista stvorený pre veľké momenty. Čo však predviedol v zápase proti Demokratickej republike Kongo, prevýšilo všetky jeho doterajšie počiny v reprezentácii Anglicka.
Africký zástupca DR Kongo viedol od siedmej do 74. minúty a zdalo sa, že v 1/16 finále na majstrovstvách sveta sa chystá prvotriedna senzácia.
Záchrana Anglicka
Anglické médiá si už chystali štipľavé titulky a kritické komentáre, ale potom vzal situáciu do rúk anglický kapitán. Najprv hlavičkou a potom aj skvelou individuálnou akciou vo vnútri šestnástky dvakrát prekonal dovtedy famózneho Lionela Mpasiho v bránke súpera. Kane dvoma gólmi zachránil kožu nielen sebe a svojím spoluhráčom, ale aj trénerovi Thomasovi Tuchelovi, s ktorým by zrejme kompetentní po prehre s DR Kongo nemali zľutovanie.
To robia veľkí hráči
"Kane je kapitán, inšpirácia a najmä hráč svetovej triedy. Anglicko zachránil od poníženia, ktoré sa historicky len ťažko s niečím porovnáva. Anglicko smerovalo k trápnemu scenáru v rozsahu prehry s Islandom na ME 2016 alebo prehry s USA na MS v roku 1950. A potom prišiel Kane a prevzal kontrolu nad zápasom aj osudom Anglicka v Amerike. Urobil presne to, čo robia veľkí hráči - rozhodol zápas a poslal seba a svojich spoluhráčov do kotla Aztéckeho štadióna proti domácim Mexičanom. Snáď ich v ňom neuvaria, ako sa to takmer podarilo Konžanom v Atlante," napísal web BBC Sport.
Superlatívy a rešpekt
Kane priťahuje superlatívy od spoluhráčov a rešpekt súperov ako magnet. Na aktuálnych MS v Severnej Amerike a Mexiku strelil už päť gólov a jednoznačne sa zaradil do šprintérskeho boja o Zlatú kopačku ku Kylianovi Mbappémi Erlingovi Haalandovi a Lionelovi Messimu.
"Všetci títo hráči majú jednu spoločnú vlastnosť žralokov. Keď zacítia krv, sú nezastaviteľní. Navzájom sa sledujú a inšpirujú. Keď niekto dá gól, ďalší pridá dva góly a tretí potom dosiahne hetrik. Je to šialené, ale je to tak," uviedol Tuchel.
Na adresu Kanea ešte tréner anglickej reprezentácie dodal: "Je taký dobrý, že sa to ani nedá opísať. Je náš kapitán aj líder. Rozhoduje veľké zápasy, lebo to má vo svojej futbalovej DNA. Najmä jeho druhý gól proti Kongu bol brilantný."
Predstihol Pelého
Kane sa s 13 gólmi posunul na šieste miesto v historickom renkingu najlepších strelcov majstrovstiev sveta. Za sebou nechal aj najväčšiu brazílsku legendu - Pelého.
V reprezentačnom tíme Anglicka nasúkal už neuveriteľných 84 gólov, čím zasa dorovnal maďarskú legendu Ferenca Puskása na deviatej priečke kanonierov reprezentačnej histórie. BBC Sport ponúka ešte jednu historicky relevantnú štatistiku Kanovej výnimočnosti.
"Stal sa prvým anglickým hráčom, ktorý skóroval dvakrát vo vyraďovacom zápase na MS od Garyho Linekera proti Kamerunu v roku 1990. Kane strelil päť gólov vo vyraďovacej fáze majstrovstiev sveta. Iba Lineker so šiestimi dosiahol za Anglicko viac. Najpozoruhodnejšie zo všetkého je, že v tejto sezóne strelil 72 gólov v 62 zápasoch za klub a národný tím, z toho 11 za Anglicko a 61 za Bayern Mníchov," napísali britskí štatistici.
Poklona od Bellinghama
Tridsaťdvaročný Kane nie je len vyložený strelec a hrotový hráč. Dokáže si zbehnúť po loptu, vybojovať ju v súboji a prihrať lepšie postavenému spoluhráčovi. Čím je starší, tým je komplexnejší. Myslí si to anglický motor stredu poľa Jude Bellingham.
"V budúcnosti budem rád spomínať na to, že som s Harrym mohol hrať v reprezentačnom tímu a stáť po jeho boku, Je výnimočný vo všetkom, čo robí," vravel Bellingham.
Pán konzistentný
Podobnú chválu adresoval skúsenejšiemu spoluhráčovi aj Anthony Gordon, ktorý Kaneovi prihral na víťazný gól. "Každý z nás dokáže raz za čas streliť gól a niekedy aj do rohu bránky. Lenže Kane to dokáže zakaždým, keď to tím potrebuje. Konzistentnosť z neho robí veľkého hráča. Je to také jednoduché a zároveň fenomenálne," potvrdil Gordon.
Útočník FC Barcelona zároveň dodal, že toto všetko Kane predvádza po vysiľujúcej sezóne v drese FC Bayern Mníchov, v ktorej súkal góly ako na bežiacom páse.
Lepší je len Messi?
"Od neho je hádam lepší už len Messi, a to sa bavíme o najlepšom hráčovi histórie. Kane je taký skvelý, že každý kto s ním chvíľku pobudne na ihrisku aj mimo neho, chce si hneď osvojiť jeho návyky. Tvrdo pracuje, ale zároveň to robí s vášňou. Má síce vážnu tvár, ale nikdy sa nehnevá. A ešte často oslavuje svoje góly. Väčšieho inšpirátora nepoznám," uzavrel Gordon.
Zdroj: SITA.sk - Kane je stvorený pre veľké momenty. Proti Kongu zachránil Anglicko aj trénera Tuchela od potupy – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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