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01. júla 2026
Polícia prehľadala sídlo DFB v súvislosti s možnou korupciou počas ME 2024
Podľa polície a prokuratúry sa predmetom vyšetrovania stali neoprávnené výhody vrátane možnosti zúčastniť sa medzinárodného futbalového zápasu. Vyšetrovatelia v stredu prehľadali sídlo Nemeckého ...
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1.7.2026 (SITA.sk) - Podľa polície a prokuratúry sa predmetom vyšetrovania stali neoprávnené výhody vrátane možnosti zúčastniť sa medzinárodného futbalového zápasu.
Vyšetrovatelia v stredu prehľadali sídlo Nemeckého futbalového zväzu (DFB) vo Frankfurte nad Mohanom a ďalšie miesta po celej krajine v rámci vyšetrovania možnej korupcie spájanej s majstrovstvami Európy spred dvoch rokov.
Prípad sa týka obvinení, že zamestnanci niektorých nemeckých miest, ktoré boli hostiteľmi turnaja, boli neoprávnene pozývaní na zápasy a dostávali vstupenky za preferenčných podmienok od organizátorov. Podľa polície a prokuratúry sa predmetom vyšetrovania stali neoprávnené výhody vrátane možnosti zúčastniť sa medzinárodného futbalového zápasu.
Jedným zo stíhaných je pracovník jedného z hostiteľských miest, ktorý mal tieto výhody prijímať od osôb zodpovedných v organizujúcej spoločnosti. Ďalej sa uvádza, že hostiteľským mestám boli ponúknuté exkluzívne práva na prednostný nákup vstupeniek zo strany organizátorov.
Okrem sídla DFB vo Frankfurte boli podľa bulvárneho denníka Bild prehľadané mestské úrady v Berlíne, Hamburgu, Štuttgarte a Mníchove, ako aj niektoré spoločnosti.
Majstrovstvá Európy vo futbale v rôznych mestách po celom Nemecku v júni a júli 2024. Správy o vyšetrovaní prišli dva dni po šokujúcom vypadnutí štvornásobných majstrov sveta Nemecka na svetovom šampionáte po prehre s Paraguajom v penaltovom rozstrele.
Zdroj: SITA.sk - Polícia prehľadala sídlo DFB v súvislosti s možnou korupciou počas ME 2024 © SITA Všetky práva vyhradené.
Vyšetrovatelia v stredu prehľadali sídlo Nemeckého futbalového zväzu (DFB) vo Frankfurte nad Mohanom a ďalšie miesta po celej krajine v rámci vyšetrovania možnej korupcie spájanej s majstrovstvami Európy spred dvoch rokov.
Prípad sa týka obvinení, že zamestnanci niektorých nemeckých miest, ktoré boli hostiteľmi turnaja, boli neoprávnene pozývaní na zápasy a dostávali vstupenky za preferenčných podmienok od organizátorov. Podľa polície a prokuratúry sa predmetom vyšetrovania stali neoprávnené výhody vrátane možnosti zúčastniť sa medzinárodného futbalového zápasu.
Jedným zo stíhaných je pracovník jedného z hostiteľských miest, ktorý mal tieto výhody prijímať od osôb zodpovedných v organizujúcej spoločnosti. Ďalej sa uvádza, že hostiteľským mestám boli ponúknuté exkluzívne práva na prednostný nákup vstupeniek zo strany organizátorov.
Okrem sídla DFB vo Frankfurte boli podľa bulvárneho denníka Bild prehľadané mestské úrady v Berlíne, Hamburgu, Štuttgarte a Mníchove, ako aj niektoré spoločnosti.
Majstrovstvá Európy vo futbale v rôznych mestách po celom Nemecku v júni a júli 2024. Správy o vyšetrovaní prišli dva dni po šokujúcom vypadnutí štvornásobných majstrov sveta Nemecka na svetovom šampionáte po prehre s Paraguajom v penaltovom rozstrele.
Zdroj: SITA.sk - Polícia prehľadala sídlo DFB v súvislosti s možnou korupciou počas ME 2024 © SITA Všetky práva vyhradené.
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