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01. júla 2026

Polícia prehľadala sídlo DFB v súvislosti s možnou korupciou počas ME 2024


Tagy: Majstrovstvá Európy ME vo futbale 2024 v Nemecku

Podľa polície a prokuratúry sa predmetom vyšetrovania stali neoprávnené výhody vrátane možnosti zúčastniť sa medzinárodného futbalového zápasu. Vyšetrovatelia v stredu prehľadali sídlo Nemeckého ...



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1.7.2026 (SITA.sk) - Podľa polície a prokuratúry sa predmetom vyšetrovania stali neoprávnené výhody vrátane možnosti zúčastniť sa medzinárodného futbalového zápasu.


Vyšetrovatelia v stredu prehľadali sídlo Nemeckého futbalového zväzu (DFB) vo Frankfurte nad Mohanom a ďalšie miesta po celej krajine v rámci vyšetrovania možnej korupcie spájanej s majstrovstvami Európy spred dvoch rokov.

Prípad sa týka obvinení, že zamestnanci niektorých nemeckých miest, ktoré boli hostiteľmi turnaja, boli neoprávnene pozývaní na zápasy a dostávali vstupenky za preferenčných podmienok od organizátorov. Podľa polície a prokuratúry sa predmetom vyšetrovania stali neoprávnené výhody vrátane možnosti zúčastniť sa medzinárodného futbalového zápasu.

Jedným zo stíhaných je pracovník jedného z hostiteľských miest, ktorý mal tieto výhody prijímať od osôb zodpovedných v organizujúcej spoločnosti. Ďalej sa uvádza, že hostiteľským mestám boli ponúknuté exkluzívne práva na prednostný nákup vstupeniek zo strany organizátorov.

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Okrem sídla DFB vo Frankfurte boli podľa bulvárneho denníka Bild prehľadané mestské úrady v Berlíne, Hamburgu, Štuttgarte a Mníchove, ako aj niektoré spoločnosti.

Majstrovstvá Európy vo futbale v rôznych mestách po celom Nemecku v júni a júli 2024. Správy o vyšetrovaní prišli dva dni po šokujúcom vypadnutí štvornásobných majstrov sveta Nemecka na svetovom šampionáte po prehre s Paraguajom v penaltovom rozstrele.


Zdroj: SITA.sk - Polícia prehľadala sídlo DFB v súvislosti s možnou korupciou počas ME 2024 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Majstrovstvá Európy ME vo futbale 2024 v Nemecku
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