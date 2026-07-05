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05. júla 2026
Angličania majú v Mexico City špeciálnu hotelovú ochranku, aby sa nerušene vyspali
Angličania sa neobávali, žeby sa nevyspali pred zápasom s Mexičanmi v ich hlavnom meste. Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Thomas Tuchel sa neobával neférového zaobchádzania s jeho tímom počas ...
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5.7.2026 (SITA.sk) - Angličania sa neobávali, žeby sa nevyspali pred zápasom s Mexičanmi v ich hlavnom meste.
Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Thomas Tuchel sa neobával neférového zaobchádzania s jeho tímom počas príprav na osemfinálový duel majstrovstiev sveta proti domácemu Mexiku.
Po príchode do hlavného mesta Mexika povedal, že to bolo príjemnejšie ako očakával. "Fanúšikovia boli priateľskí a úctiví," cituje Tuchela web BBC Sport.
Anglicko vyzve domáce Mexiko v nedeľu od 18.00 h miestneho času, na Slovensku už budú dve hodiny po polnoci z nedele na pondelok. Sobotňajší tréning Angličania absolvovali za zvýšených bezpečnostných opatrení a rovnako to platilo pre odchod ich autobusu z hotela do dejiska zápasu.
Je to len pár dní dozadu, čo sa hráči Ekvádora poriadne nevyspali pred zápasom šestnásťfinále proti Mexičanom, lebo horkokrvní fanúšikovia domáceho tímu ich systematicky rušili počas noci pred tímovým hotelom krikom, klaksónmi z motoriek aj hlasnou hudbou z reproduktorov. Ekvádor podal sťažnosť na Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA), ale zápas prehral 0:2.
Tentoraz nenechali organizátori nič na náhodu a pred hotel s anglickými futbalistami postavili členov mexickej Národnej gardy ako aj desiatky policajtov pripravených na možný zásah.
"Nemali sme večer žiadne problémy. Myslím si, že FIFA sa o situáciu dobre postarala. Okolo hotela máme ochranku, takže očakávame dobrý nočný spánok," povedal po tréningu Tuchel.
"Nechcem hovoriť o problémoch, ktoré ešte neexistujú. Ak prídu, akceptujeme ich. Najlepší spôsob, ako k tomu pristupovať, je byť uvoľnený a pokojný," dodal 52-ročný Nemec v službách "Troch levov".
Tuchel tiež povedal, že od príchodu do Mexico City cítil obrovskú energiu. Majstrovstvá sveta sú v tomto vyše multimiliónovom meste naozaj obrovská udalosť a domáci Mexičania ich vnímajú ako niečo, čo im zoslal Boh ako dar z nebies. Najmä ak ich domáci tím nastúpi vo vyraďovacej časti proti Anglicku.
"Hneď vás to chytí, keď pristanete a uvidíte to vzrušenie a emócie. Toto bude pravý zápas majstrovstiev sveta na ikonickom mieste a na ikonickom štadióne. Je to najväčšia futbalová scéna a cítime to všetci. Verím, že tento zápas vytiahne z mojich hráčov to najlepšie. Všetci budeme chcieť prežiť a ísť ďalej," skonštatoval Tuchel.
Ďalšou výrazne diskutovanou témou je extrémna nadmorská výška dejiska zápasu, keďže 87-tisícový Aztécky štadión sa nachádza vo výške 2240 m nad morom.
Barometrický tlak Zeme je na tomto mieste nižší, čo spôsobuje redší vzduch a s každým nádychom sa do krvného obehu dostáva menej kyslíka. To môže viesť k zrýchlenému srdcovému tepu, dýchavičnosti, dehydratácii a rýchlejšej a intenzívnejšej únave.
"Cítime to, aj keď netrénujeme. Prejavuje sa to aj miernymi bolesťami hlavy. Nespal som tak dobre ako v predchádzajúcich dňoch. Nie je to však niečo, čo by sme nezvládli a čomu by sme sa nevedeli prispôsobiť. Počas tréningu je úvod vždy náročnejší, ale postupne sa tomu prispôsobíte. Na sto percent sa to nedá, ale tým, že sme sem prišli o deň skôr, to budeme mať aspoň zažité," vysvetlil Tuchel.
Podľa trénera Anglicka nie je náhoda, že Mexiko dáva absolútne všetko do úvodných minút svojich zápasov, lebo chce súpera zaskočiť fyzickosťou a agresivitou v náročných podmienkach na dýchanie. Preto bude od svojich zverencov očakávať, aby nepodcenili úvodných 20 minút zápasu.
"Keď to prekonáme, myslím si, že budeme v dobrej pozícii. Hráči sú už trochu prispôsobení situácii. Pôjde o to, aby sme v žiadnej situácii nestratili hlavu. Postaráme sa o to, o čo sa musíme postarať. Potrebujeme silný tímový výkon a myslím si, že ho budeme mať," dodal Tuchel.
Zdroj: SITA.sk - Angličania majú v Mexico City špeciálnu hotelovú ochranku, aby sa nerušene vyspali © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Thomas Tuchel sa neobával neférového zaobchádzania s jeho tímom počas príprav na osemfinálový duel majstrovstiev sveta proti domácemu Mexiku.
Po príchode do hlavného mesta Mexika povedal, že to bolo príjemnejšie ako očakával. "Fanúšikovia boli priateľskí a úctiví," cituje Tuchela web BBC Sport.
Anglicko vyzve domáce Mexiko v nedeľu od 18.00 h miestneho času, na Slovensku už budú dve hodiny po polnoci z nedele na pondelok. Sobotňajší tréning Angličania absolvovali za zvýšených bezpečnostných opatrení a rovnako to platilo pre odchod ich autobusu z hotela do dejiska zápasu.
Ekvádor to mal ťažké
Je to len pár dní dozadu, čo sa hráči Ekvádora poriadne nevyspali pred zápasom šestnásťfinále proti Mexičanom, lebo horkokrvní fanúšikovia domáceho tímu ich systematicky rušili počas noci pred tímovým hotelom krikom, klaksónmi z motoriek aj hlasnou hudbou z reproduktorov. Ekvádor podal sťažnosť na Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA), ale zápas prehral 0:2.
Ochranka hotela
Tentoraz nenechali organizátori nič na náhodu a pred hotel s anglickými futbalistami postavili členov mexickej Národnej gardy ako aj desiatky policajtov pripravených na možný zásah.
"Nemali sme večer žiadne problémy. Myslím si, že FIFA sa o situáciu dobre postarala. Okolo hotela máme ochranku, takže očakávame dobrý nočný spánok," povedal po tréningu Tuchel.
Uvoľnený a pokojný
"Nechcem hovoriť o problémoch, ktoré ešte neexistujú. Ak prídu, akceptujeme ich. Najlepší spôsob, ako k tomu pristupovať, je byť uvoľnený a pokojný," dodal 52-ročný Nemec v službách "Troch levov".
Tuchel tiež povedal, že od príchodu do Mexico City cítil obrovskú energiu. Majstrovstvá sveta sú v tomto vyše multimiliónovom meste naozaj obrovská udalosť a domáci Mexičania ich vnímajú ako niečo, čo im zoslal Boh ako dar z nebies. Najmä ak ich domáci tím nastúpi vo vyraďovacej časti proti Anglicku.
Najväčšia futbalová scéna
"Hneď vás to chytí, keď pristanete a uvidíte to vzrušenie a emócie. Toto bude pravý zápas majstrovstiev sveta na ikonickom mieste a na ikonickom štadióne. Je to najväčšia futbalová scéna a cítime to všetci. Verím, že tento zápas vytiahne z mojich hráčov to najlepšie. Všetci budeme chcieť prežiť a ísť ďalej," skonštatoval Tuchel.
Ďalšou výrazne diskutovanou témou je extrémna nadmorská výška dejiska zápasu, keďže 87-tisícový Aztécky štadión sa nachádza vo výške 2240 m nad morom.
Barometrický tlak Zeme je na tomto mieste nižší, čo spôsobuje redší vzduch a s každým nádychom sa do krvného obehu dostáva menej kyslíka. To môže viesť k zrýchlenému srdcovému tepu, dýchavičnosti, dehydratácii a rýchlejšej a intenzívnejšej únave.
Bolesti hlavy
"Cítime to, aj keď netrénujeme. Prejavuje sa to aj miernymi bolesťami hlavy. Nespal som tak dobre ako v predchádzajúcich dňoch. Nie je to však niečo, čo by sme nezvládli a čomu by sme sa nevedeli prispôsobiť. Počas tréningu je úvod vždy náročnejší, ale postupne sa tomu prispôsobíte. Na sto percent sa to nedá, ale tým, že sme sem prišli o deň skôr, to budeme mať aspoň zažité," vysvetlil Tuchel.
Nepodceniť úvod
Podľa trénera Anglicka nie je náhoda, že Mexiko dáva absolútne všetko do úvodných minút svojich zápasov, lebo chce súpera zaskočiť fyzickosťou a agresivitou v náročných podmienkach na dýchanie. Preto bude od svojich zverencov očakávať, aby nepodcenili úvodných 20 minút zápasu.
"Keď to prekonáme, myslím si, že budeme v dobrej pozícii. Hráči sú už trochu prispôsobení situácii. Pôjde o to, aby sme v žiadnej situácii nestratili hlavu. Postaráme sa o to, o čo sa musíme postarať. Potrebujeme silný tímový výkon a myslím si, že ho budeme mať," dodal Tuchel.
Zdroj: SITA.sk - Angličania majú v Mexico City špeciálnu hotelovú ochranku, aby sa nerušene vyspali © SITA Všetky práva vyhradené.
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