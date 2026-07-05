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 24hod.sk    Šport

05. júla 2026

Francúzsko ide ďalej po zápase plnom emócií. Nemáme problém zašpiniť si ruky, vyhlásil Mbappé


Tagy: MS vo futbale 2026

Úradujúci vicemajster sveta postúpil cez Paraguaj premenenou penaltou svojho hviezdneho kapitána. Kapitán francúzskej futbalovej reprezentácie Kylian Mbappé po víťazstve 1:0 nad Paraguajom v osemfinále ...



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aptopix_paraguay_france_wcup_soccer_9_165 676x451 5.7.2026 (SITA.sk) - Úradujúci vicemajster sveta postúpil cez Paraguaj premenenou penaltou svojho hviezdneho kapitána.


Kapitán francúzskej futbalovej reprezentácie Kylian Mbappé po víťazstve 1:0 nad Paraguajom v osemfinále futbalových majstrovstiev sveta v Severnej Amerike vyjadril spokojnosť s tým, že jeho tím bol pripravený "zašpiniť si ruky" v súboji plnom emócií a tvrdosti.

Dvadsaťsedemročný parížsky rodák Mbappé v sobotu v 70. minúte premenil pokutový kop, čím zvýšil svoj počet gólov na turnaji na sedem a celkovo na majstrovstvách sveta ich zaznamenal už 19. Počas zápasu ho však často provokovali obrancovia Paraguaja v horúcom prostredí Philadelphie.

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"Vedeli sme, aký zápas nás čaká, no myslím si, že to dnes išlo veľmi dobre. Možno si niekto myslel, že prídeme v smokingu a budeme predvádzať iba efektné triky. Ale my vieme hrať aj špinavú hru, dnes sme to dokázali. Vyhrali sme a boli sme v tom lepší ako oni," povedal Mbappé.

Útočník Realu Madrid dodal, že jeho tím ukázal, že nie je len o útočnom futbale, ale že je schopný bojovať aj v ťažkých a menej elegantných situáciách. "Ak si musíme zašpiniť ruky, tak si ich zašpiníme. Prepáčte za výraz, ale s tým nemáme problém," pokračoval.

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Zápas proti Paraguaju bol doslova "bitkou", v ktorej rozhodca Ilgiz Tantašev ukázal iba tri žlté karty, všetky pre Francúzsko. Pred pokutovým kopom Mbappého sa súper pokúsil "vykopať dieru" na bielom bode.

"To je ich futbal, ich spôsob hry. Každý hrá za svoje silné stránky, neexistuje správny alebo nesprávny spôsob hrania futbalu, existuje len jeden cieľ - vyhrať. Oni to chceli urobiť takto, ale my sme boli lepší aj v tom. Teraz postupujeme ďalej," poznamenal Mbappé.

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Vo štvrťfinále sa Francúzsko stretne s Marokom, pôjde o reprízu semifinále z MS 2022, v ktorom Francúzsko zvíťazilo 2:0. "Vieme, že Maročania sú veľmi dobrý tím a tešíme sa na tento zápas. Dáme do toho všetko, aby sme pokračovali ďalej," uzavrel.


Zdroj: SITA.sk - Francúzsko ide ďalej po zápase plnom emócií. Nemáme problém zašpiniť si ruky, vyhlásil Mbappé © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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