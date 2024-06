Angličania pod trénerom Southgatom ešte nevypadli v osemfinále vrcholného turnaja

Angličania strelili iba dva góly

Duel povedú tureckí rozhodcovia

29.6.2024 (SITA.sk) - Anglická futbalová reprezentácia sa do nedeľňajšieho osemfinálového duelu proti Slovákom na majstrovstvách Európy v Nemecku prebojovala bez prehry v základnej C-skupine, no tím okolo trénera Garetha Southgata zožal vlnu kritiky za predvedený výkony. "Albión" v skupine zdolal iba Srbov, neskoršie remízy s Dánmi a Slovincami mu stačili na postup.Anglický výber na Eure 2024 obhajuje striebro z predchádzajúceho kontinentálneho šampionátu, no v troch dueloch strelil iba dva góly. A to sa nepáčilo fanúšikom, ktorí po utorkovom súboji proti slovinskému výberu hádzali na kouč Southgata prázdne plastové pohára od piva."Všetko, čo sa stalo doteraz, je irelevantné. Máme veci, na ktorých môžeme stavať. Na druhej strane, ide už o iný druh previerky ako v skupine. Každý duel už bude iný a niekedy môže nabrať divoké rozmery," uviedol Southgate, ktorý je na lavičke Angličanov od septembra 2016.Na predchádzajúcich troch vrcholných turnajoch ich dotiahol minimálne do štvrťfinále a na tejto štatistike asi nechce nič meniť.Proti však budú bojovní Slováci. V úvodnom vystúpení na turnaji zaskočili Belgičanov a radi by sa premiérovo v ére samostatnosti dostali medzi najlepšie okteto na podujatí. S Angličanmi však doteraz odohral šesť duelov a ani raz nezvíťazili, raz s nimi remizovali a päťkrát im podľahli."Dobre si pamätáme, kde sa to všetko začalo. Keď náš tréner prvýkrát prišiel k tímu a hrali sme prípravné zápasy pred 2000 fanúšikmi. A teraz po dvoch rokoch tvrdej práve sme medzi šestnástkou najlepších tímov v Európe. Je to nádherné a teší nás to," cituje AP kapitána slovenského výberu Milana Škriniara Kormidelník Angličanov v nedeľu možno premiérovo na turnaji nasadí Luka Shawa, ktorý sa zotavil zo svalového zranenia. Je možné, že od začiatku sa na ihrisko dostane aj mladík Kobbie Mainoo.Duel Anglicko - Slovensko sa uskutoční v nedeľu 30. júna o 18.00 h v Gelsenkirchene, na pravidlá budú dohliadať tureckí rozhodcovia. Hlavným bude Halil Umut Meler, ktorý viedol aj súboje Belgicko - Slovensko , na čiarach mu budú pomáhať Mustafa Emre Eyisoy a Kerem Ersoy.