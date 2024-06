Tohtoročným draftom NHL prešiel iba jeden Slovák, Washington si vybral syna legendy

Capitals siahli po Šatanovi

30.6.2024 (SITA.sk) - V tohtoročnom drafte nováčikov do zámorskej hokejovej NHL sa potvrdil očakávaný slovenský prepad.Kým v predchádzajúcich dvoch ročníkoch výberu mladíkov do kanadsko-americkej profiligy priniesol šesť resp. osem mien Slovákov vrátane jednotky a dvojky v júni 2022, situácia bola teraz diametrálne odlišná.Draftom prešiel jediný slovenský hokejista, v záverečnom 7. kole siahol po útočníkovi Miroslavovi Šatanovi klub Washington Capitals Padlo aj meno Kamila Bednarika, ktorého obaja rodičia pochádzajú zo Slovenska, no 18-ročný center sa narodil v USA a reprezentuje túto krajinu. Siahol po ňom New York Islanders Meno Miroslav Šatan sa na drafte objavilo opäť po viac ako troch dekádach. V roku 1993 po niekdajšom kapitánovi slovenskej reprezentácie siahol Edmonton Oilers a v profilige potom absolvoval cez tisíc zápasov.Jeho dvojmetrový syn strávil ostatný ročník v juniorke Slovana Bratislava a bol tiež súčasťou slovenskej osemnástky.Okrem syna súčasného prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja prešli výberom nováčikov do NHL aj ďalší potomkovia niekdajších dlhoročných hráčov profiligy.V 2. kole si zástupcovia Minnesoty Wild vybrali útočníka Rydera Ritchieho, jeho otec Byron Ritchie strávil v súťaži osem sezón a odohral 324 duelov. Detroit Red Wings vzápätí siahol po útočníkovi Maxovi Plantovi, ktorého otec Derek Plante si v NHL pripísal 450 štartov.A zabudnúť nemožno ani na Montreal Canadiens , ktorého predstavitelia draftovali syna svojho niekdajšieho kapitána. Saku Koivu strávil v organizácii Habs trinásť sezón a klub si teraz vybral jeho potomka Aatosa.Úspešný draft majú za sebou Česi. V 1. kole si klub St. Louis Blues vybral obrancu Adama Jiříčka a neskôr padlo ďalších 12 českých mien.Už v prvom kole padli dve nórske mená a v ďalších kolách si kluby vybrali ďalších dvoch mladíkov z Nórska.Výberov nováčikov prešli aj rodáci z hokejovo exotických krajín. Kevin He sa narodil v Číne a siahol po ňom Winnipeg Jets , obranca Harrison Brunicke sa narodil v Juhoafrickej republiky a vybral si ho Pittsburgh Penguins V minulosti si kluby profiligy vybrali len jedného čínskeho (Andong Song) a juhoafrického (Olaf Kölzig) rodáka. Obaja spomenutí mladíci však pri mene majú kanadskú vlajočku.Kluby profiligy si vybrali dovedna 24 brankárov a 50 obrancov, zvyšok tvorili útočníci. Celkovo padlo 89 kanadských a 39 kanadských mien, z Ruska tímy siahli po 26 hokejistoch.Voľba padla aj na 22 Švédov, 18 Fínov, 13 Čechov, štyroch Nórov aj Švajčiarov, troch Bielorusov aj Lotyšov, dvoch Rakúšanov a po jednom hráčovi zo Slovenska a Slovinska.