|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 6.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Patrik, Patrícia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
06. júla 2026
Angličania prišli o Hendersona. Počas osláv prepadol cez reklamný panel a narazil si zápästie – VIDEO
Jordan Henderson na MS 2026 vo futbale pravdepodobne skončil po bizarnom zranení. Keď sa bujaro oslavuje víťazstvo, občas sa pritrafí aj nepredvídateľná udalosť negatívneho ...
Zdieľať
6.7.2026 (SITA.sk) - Jordan Henderson na MS 2026 vo futbale pravdepodobne skončil po bizarnom zranení.
Keď sa bujaro oslavuje víťazstvo, občas sa pritrafí aj nepredvídateľná udalosť negatívneho charakteru.
Postup Angličanov do štvrťfinále majstrovstiev sveta vo futbale cez domácich Mexičanov (3:2) čiastočne pokazilo bizarné zranenie Jordana Hendersona.
Bývalý kapitán Liverpoolu, ktorý bol v osemfinále nevyužitý náhradník, prepadol cez reklamný panel a bolestivo si narazil zápästie. Na nosidlách ho vyniesli z Aztéckeho štadióna v Mexico City a nasledoval presun do nemocnice. Jeho účasť počas zvyšku turnaja je ohrozená.
"Krátko po skončení zápasu, keď anglickí hráči išli oslavovať pred svojimi fanúšikmi, sa na miesto činu ponáhľal zdravotnícky personál. Hendersonovi podali kyslík a odniesli ho na nosidlách," informoval The Guardian na svojom webe.
Strelec dvoch gólov proti Mexiku Jude Bellingham pre BBC povedal: „Je to trochu nepríjemné, ale náš zdravotnícky tím má pravdepodobne všetko pod kontrolou. Je najlepšie neposkytovať príliš veľa detailov, keď presne nevieme, čo sa deje. Všetci tam boli, aby ho podporili, a aj to bolo krásne vidieť.“
Thomas Tuchel, hlavný tréner Anglicka, neskôr povedal: „Jordan si poranil zápästie a sme veľmi smutní, že momentálne nie je s nami. Neviem, ako to dopadlo, ale vraj to nevyzerá dobre. Lekár mi len povedal, že je v nemocnici.“
Henderson síce nehral, ale v zápase proti Mexiku dostal žltú kartu pre konfrontácie rozhodcov z lavičky náhradníkov. Jeho jediný štart na MS 2026 dosiaľ bol proti Paname, keď nastúpil v 84. min ako striedajúci hráč. Súperom Anglicka vo štvrťfinále MS bude Nórsko, ktoré vyradilo Brazíliu 2:1.
Zdroj: SITA.sk - Angličania prišli o Hendersona. Počas osláv prepadol cez reklamný panel a narazil si zápästie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Keď sa bujaro oslavuje víťazstvo, občas sa pritrafí aj nepredvídateľná udalosť negatívneho charakteru.
Postup Angličanov do štvrťfinále majstrovstiev sveta vo futbale cez domácich Mexičanov (3:2) čiastočne pokazilo bizarné zranenie Jordana Hendersona.
Bývalý kapitán Liverpoolu, ktorý bol v osemfinále nevyužitý náhradník, prepadol cez reklamný panel a bolestivo si narazil zápästie. Na nosidlách ho vyniesli z Aztéckeho štadióna v Mexico City a nasledoval presun do nemocnice. Jeho účasť počas zvyšku turnaja je ohrozená.
Kyslík a nosidlá
"Krátko po skončení zápasu, keď anglickí hráči išli oslavovať pred svojimi fanúšikmi, sa na miesto činu ponáhľal zdravotnícky personál. Hendersonovi podali kyslík a odniesli ho na nosidlách," informoval The Guardian na svojom webe.
Strelec dvoch gólov proti Mexiku Jude Bellingham pre BBC povedal: „Je to trochu nepríjemné, ale náš zdravotnícky tím má pravdepodobne všetko pod kontrolou. Je najlepšie neposkytovať príliš veľa detailov, keď presne nevieme, čo sa deje. Všetci tam boli, aby ho podporili, a aj to bolo krásne vidieť.“
Nevyzerá to dobre
Thomas Tuchel, hlavný tréner Anglicka, neskôr povedal: „Jordan si poranil zápästie a sme veľmi smutní, že momentálne nie je s nami. Neviem, ako to dopadlo, ale vraj to nevyzerá dobre. Lekár mi len povedal, že je v nemocnici.“
Jordan Henderson slowed down video. he snapped his arm. pic.twitter.com/jIeC8RIJcU
— ???????? (@ceidwadol) July 6, 2026
Henderson síce nehral, ale v zápase proti Mexiku dostal žltú kartu pre konfrontácie rozhodcov z lavičky náhradníkov. Jeho jediný štart na MS 2026 dosiaľ bol proti Paname, keď nastúpil v 84. min ako striedajúci hráč. Súperom Anglicka vo štvrťfinále MS bude Nórsko, ktoré vyradilo Brazíliu 2:1.
Zdroj: SITA.sk - Angličania prišli o Hendersona. Počas osláv prepadol cez reklamný panel a narazil si zápästie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Smutný nález v Michalovciach. Nehybné telo v rieke patrilo bývalému hokejistovi
Smutný nález v Michalovciach. Nehybné telo v rieke patrilo bývalému hokejistovi
<< predchádzajúci článok
Zabrali hviezdy tímu a ukončili púť spoluorganizátora z Mexika. Angličania naďalej žijú svoj sen o zisku titulu – VIDEO
Zabrali hviezdy tímu a ukončili púť spoluorganizátora z Mexika. Angličania naďalej žijú svoj sen o zisku titulu – VIDEO