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 24hod.sk    Šport

06. júla 2026

Smutný nález v Michalovciach. Nehybné telo v rieke patrilo bývalému hokejistovi


Tagy: Kariéra tragické úmrtie

Telo si všimol okoloidúci, ktorý na to upozornil záchranné zložky. V rieke Laborec v Michalovciach sa našlo nehybné telo. Neskôr sa zistilo, že patrilo bývalému hokejistovi 39-ročnému Ladislavovi ...



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6.7.2026 (SITA.sk) - Telo si všimol okoloidúci, ktorý na to upozornil záchranné zložky.


V rieke Laborec v Michalovciach sa našlo nehybné telo. Neskôr sa zistilo, že patrilo bývalému hokejistovi 39-ročnému Ladislavovi Sabolovi.

V minulosti obliekal dresy "líšok" aj Humenného, zahral si aj za Trebišov v mládežníckej kategórii. Venoval sa aj hokejbalu.

Po sérii smutných nálezov v bratislavských jazerách došlo k nešťastiu aj na východe republiky. Telo si všimol okoloidúci, ktorý na to upozornil záchranné zložky.

Po príchode vytiahli telo z vody na breh, no už sa mužovi nedokázalo pomôcť. Zrejme nešlo o cudzie zavinenie, no okrem vyšetrovania to má určiť aj pitva. Policajti však aj tak začali trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.

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K tragédii sa vyjadril aj klub HK Dukla Michalovce: "S hlbokým zármutkom sme prijali správu o nečakanom úmrtí nášho bývalého hráča Lacka Sabola, ktorý nás opustil vo veku nedožitých 40 rokov. Lacko bol súčasťou histórie nášho klubu a navždy ňou zostane. V mene celého klubu vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej rodine, blízkym a všetkým, ktorých jeho odchod zasiahol. Česť jeho pamiatke."

Pridal sa aj hokejbalový celok HMHK Vranov nad Topľou. "Lacko, česť tvojej pamiatke. Navždy zostaneš súčasťou našej hokejbalovej rodiny."


Zdroj: SITA.sk - Smutný nález v Michalovciach. Nehybné telo v rieke patrilo bývalému hokejistovi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kariéra tragické úmrtie
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