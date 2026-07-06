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06. júla 2026
Smutný nález v Michalovciach. Nehybné telo v rieke patrilo bývalému hokejistovi
Tagy: Kariéra tragické úmrtie
Telo si všimol okoloidúci, ktorý na to upozornil záchranné zložky. V rieke Laborec v Michalovciach sa našlo nehybné telo. Neskôr sa zistilo, že patrilo bývalému hokejistovi 39-ročnému Ladislavovi ...
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6.7.2026 (SITA.sk) - Telo si všimol okoloidúci, ktorý na to upozornil záchranné zložky.
V rieke Laborec v Michalovciach sa našlo nehybné telo. Neskôr sa zistilo, že patrilo bývalému hokejistovi 39-ročnému Ladislavovi Sabolovi.
V minulosti obliekal dresy "líšok" aj Humenného, zahral si aj za Trebišov v mládežníckej kategórii. Venoval sa aj hokejbalu.
Po sérii smutných nálezov v bratislavských jazerách došlo k nešťastiu aj na východe republiky. Telo si všimol okoloidúci, ktorý na to upozornil záchranné zložky.
Po príchode vytiahli telo z vody na breh, no už sa mužovi nedokázalo pomôcť. Zrejme nešlo o cudzie zavinenie, no okrem vyšetrovania to má určiť aj pitva. Policajti však aj tak začali trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.
K tragédii sa vyjadril aj klub HK Dukla Michalovce: "S hlbokým zármutkom sme prijali správu o nečakanom úmrtí nášho bývalého hráča Lacka Sabola, ktorý nás opustil vo veku nedožitých 40 rokov. Lacko bol súčasťou histórie nášho klubu a navždy ňou zostane. V mene celého klubu vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej rodine, blízkym a všetkým, ktorých jeho odchod zasiahol. Česť jeho pamiatke."
Pridal sa aj hokejbalový celok HMHK Vranov nad Topľou. "Lacko, česť tvojej pamiatke. Navždy zostaneš súčasťou našej hokejbalovej rodiny."
Zdroj: SITA.sk - Smutný nález v Michalovciach. Nehybné telo v rieke patrilo bývalému hokejistovi © SITA Všetky práva vyhradené.
V rieke Laborec v Michalovciach sa našlo nehybné telo. Neskôr sa zistilo, že patrilo bývalému hokejistovi 39-ročnému Ladislavovi Sabolovi.
V minulosti obliekal dresy "líšok" aj Humenného, zahral si aj za Trebišov v mládežníckej kategórii. Venoval sa aj hokejbalu.
Po sérii smutných nálezov v bratislavských jazerách došlo k nešťastiu aj na východe republiky. Telo si všimol okoloidúci, ktorý na to upozornil záchranné zložky.
Po príchode vytiahli telo z vody na breh, no už sa mužovi nedokázalo pomôcť. Zrejme nešlo o cudzie zavinenie, no okrem vyšetrovania to má určiť aj pitva. Policajti však aj tak začali trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.
K tragédii sa vyjadril aj klub HK Dukla Michalovce: "S hlbokým zármutkom sme prijali správu o nečakanom úmrtí nášho bývalého hráča Lacka Sabola, ktorý nás opustil vo veku nedožitých 40 rokov. Lacko bol súčasťou histórie nášho klubu a navždy ňou zostane. V mene celého klubu vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej rodine, blízkym a všetkým, ktorých jeho odchod zasiahol. Česť jeho pamiatke."
Pridal sa aj hokejbalový celok HMHK Vranov nad Topľou. "Lacko, česť tvojej pamiatke. Navždy zostaneš súčasťou našej hokejbalovej rodiny."
Zdroj: SITA.sk - Smutný nález v Michalovciach. Nehybné telo v rieke patrilo bývalému hokejistovi © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kariéra tragické úmrtie
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