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06. júla 2026
Zabrali hviezdy tímu a ukončili púť spoluorganizátora z Mexika. Angličania naďalej žijú svoj sen o zisku titulu – VIDEO
Tagy: MS vo futbale 2026 Postup
Harry Kane má na konte už šesť zárezov. Radí ho to o jeden gól za Haalanda, Lionela Messiho a Kyliana Mbappého v boji o Zlatú kopačku. Dva góly Judea Bellinghama znamenali koniec Mexika na štadióne ...
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6.7.2026 (SITA.sk) - Harry Kane má na konte už šesť zárezov. Radí ho to o jeden gól za Haalanda, Lionela Messiho a Kyliana Mbappého v boji o Zlatú kopačku.
Dva góly Judea Bellinghama znamenali koniec Mexika na štadióne Azteca, ale aj na majstrovstvách sveta vo futbale. Na turnaji skončila už druhá usporiadateľská krajina, v hre zostáva len USA.
Anglicko s desiatimi hráčmi v poli vyhralo nervydrásajúci zápas 3:2 a postúpilo do štvrťfinále, kde si zmeria sily s Nórskom, ktoré vyradilo slávnu Brazíliu 2:1 po dvoch presných zásahoch Erlinga Haalanda.
Skóroval aj Harry Kane z penalty. Červenú kartu dostal Jarell Quansah za hrubý faul, no jeho spoluhráči dokázali dať gól vďaka kapitánovi na priebežných 3:1 a potom dovolili súperovi už len znížiť.
Anglicko si udržalo šancu na zisk titulu majstra sveta po 60 rokoch, prekonali vysokú nadmorskú výšku i vrúcnu domácu podporu a tešia sa na duel s Vikingami.
"Keď ide do tuhého, nikdy sa nevzdávajú, nikdy nestrácajú vieru. Bol to krok ďalej. Toto je Aztécky štadión, toto je Mexiko, bol to bláznivý zápas. Nechali sme tam všetko, každý jeden z nás. Teraz ideme plnou parou vpred," uviedol tréner Anglicka Thomas Tuchel.
Bellingham strelil dva góly v priebehu 98 sekúnd v prvom polčase a odsúdil Mexiko na iba tretiu prehru v 90 zápasoch na štadióne Azteca.
Julián Quiñones a Raúl Jiménez sa dokázali presadiť, no zakaždým iba znižovali na jednogólový rozdiel. Vyrovnať sa nepodarilo nikomu z nich. Sen o postupe do štvrťfinále im ušiel.
Víťazstvo tiež pomohlo vymazať niektoré nočné mory "troch levov" na duel na tomto ikonickom štadióne vo štvrťfinále MS 1986, keď Diego Maradona strelil za Argentínu dva góly, vrátane neslávne známeho presného zásahu s názvom "Božia ruka".
Stretnutie sa oneskorilo o hodinu po tom, čo búrka a silný dážď bičovali mexické hlavné mesto hodiny pred plánovaným výkopom. Napriek premočeným podmienkam sa na štadióne natlačilo viac ako 80-tisíc fanúšikov, ktorí vytvorili ohlušujúcu atmosféru.
Tuchel urobil v zostave tri zmeny. Quansah bol nútený zastúpiť na pozícii pravého obrancu, keďže Reece James nebol schopný nastúpiť v základnej zostave tretí zápas po sebe, čo vystavilo kouča kritike za jeho rozhodnutie nevybrať si na túto pozíciu špecializovanejšieho náhradníka.
Anthony Gordon a Bukayo Saka takisto nastúpili a obaja výrazne prispeli k úspechu. Center druhého menovaného na Bellinghama a presná hlavička znamenali prvý inkasovaný gól Mexika na turnaji v piatom dueli. Celkovo sa hviezda Realu Madrid presadila už štyrikrát.
Kane má na konte už šesť zárezov. Radí ho to o jeden gól za Haalanda, Lionela Messiho a Kyliana Mbappého v boji o Zlatú kopačku.
"Bol to bláznivý zápas. Museli sme bojovať a museli sme na niečo prísť. Situácia, tím, všetko bolo proti nám, no našli sme spôsob," povedal útočník Bayernu Mníchov.
"Je to najlepšia noc mojej reprezentačnej kariéry. Je to jednoducho neuveriteľné. Neviem to teraz slovami vyjadriť. Bol to chaotický súboj, ale Mexiku patrí všetka česť. Náš tím ukázal charakter a ja som naňho hrdý," pridal sa jeho dvojgólový spoluhráč.
"Veľký tlak v minulých rokoch, keď som to sledoval len ako fanúšik a dieťa, tak by sa Anglicko pravdepodobne rozpadlo, ale my sme držali spolu až do poslednej sekundy. Hráči, ktorí nastúpili, hráči, ktorí začali, dali zo seba všetko. O tom je tento tím. To, čo sme dokázali, je veľkolepé," dodal šťastný Bellingham, ktorý poslal Anglicko do tretieho štvrťfinále majstrovstiev sveta po sebe.
Zdroj: SITA.sk - Zabrali hviezdy tímu a ukončili púť spoluorganizátora z Mexika. Angličania naďalej žijú svoj sen o zisku titulu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Dva góly Judea Bellinghama znamenali koniec Mexika na štadióne Azteca, ale aj na majstrovstvách sveta vo futbale. Na turnaji skončila už druhá usporiadateľská krajina, v hre zostáva len USA.
Anglicko s desiatimi hráčmi v poli vyhralo nervydrásajúci zápas 3:2 a postúpilo do štvrťfinále, kde si zmeria sily s Nórskom, ktoré vyradilo slávnu Brazíliu 2:1 po dvoch presných zásahoch Erlinga Haalanda.
Skóroval aj Harry Kane z penalty. Červenú kartu dostal Jarell Quansah za hrubý faul, no jeho spoluhráči dokázali dať gól vďaka kapitánovi na priebežných 3:1 a potom dovolili súperovi už len znížiť.
Ide sa ďalej
Anglicko si udržalo šancu na zisk titulu majstra sveta po 60 rokoch, prekonali vysokú nadmorskú výšku i vrúcnu domácu podporu a tešia sa na duel s Vikingami.
"Keď ide do tuhého, nikdy sa nevzdávajú, nikdy nestrácajú vieru. Bol to krok ďalej. Toto je Aztécky štadión, toto je Mexiko, bol to bláznivý zápas. Nechali sme tam všetko, každý jeden z nás. Teraz ideme plnou parou vpred," uviedol tréner Anglicka Thomas Tuchel.
Bellingham strelil dva góly v priebehu 98 sekúnd v prvom polčase a odsúdil Mexiko na iba tretiu prehru v 90 zápasoch na štadióne Azteca.
Odložili začiatok stretnutia
Julián Quiñones a Raúl Jiménez sa dokázali presadiť, no zakaždým iba znižovali na jednogólový rozdiel. Vyrovnať sa nepodarilo nikomu z nich. Sen o postupe do štvrťfinále im ušiel.
Víťazstvo tiež pomohlo vymazať niektoré nočné mory "troch levov" na duel na tomto ikonickom štadióne vo štvrťfinále MS 1986, keď Diego Maradona strelil za Argentínu dva góly, vrátane neslávne známeho presného zásahu s názvom "Božia ruka".
Stretnutie sa oneskorilo o hodinu po tom, čo búrka a silný dážď bičovali mexické hlavné mesto hodiny pred plánovaným výkopom. Napriek premočeným podmienkam sa na štadióne natlačilo viac ako 80-tisíc fanúšikov, ktorí vytvorili ohlušujúcu atmosféru.
Boj o Zlatú kopačku
Tuchel urobil v zostave tri zmeny. Quansah bol nútený zastúpiť na pozícii pravého obrancu, keďže Reece James nebol schopný nastúpiť v základnej zostave tretí zápas po sebe, čo vystavilo kouča kritike za jeho rozhodnutie nevybrať si na túto pozíciu špecializovanejšieho náhradníka.
Anthony Gordon a Bukayo Saka takisto nastúpili a obaja výrazne prispeli k úspechu. Center druhého menovaného na Bellinghama a presná hlavička znamenali prvý inkasovaný gól Mexika na turnaji v piatom dueli. Celkovo sa hviezda Realu Madrid presadila už štyrikrát.
Kane má na konte už šesť zárezov. Radí ho to o jeden gól za Haalanda, Lionela Messiho a Kyliana Mbappého v boji o Zlatú kopačku.
Najkrajšia noc života
"Bol to bláznivý zápas. Museli sme bojovať a museli sme na niečo prísť. Situácia, tím, všetko bolo proti nám, no našli sme spôsob," povedal útočník Bayernu Mníchov.
"Je to najlepšia noc mojej reprezentačnej kariéry. Je to jednoducho neuveriteľné. Neviem to teraz slovami vyjadriť. Bol to chaotický súboj, ale Mexiku patrí všetka česť. Náš tím ukázal charakter a ja som naňho hrdý," pridal sa jeho dvojgólový spoluhráč.
"Veľký tlak v minulých rokoch, keď som to sledoval len ako fanúšik a dieťa, tak by sa Anglicko pravdepodobne rozpadlo, ale my sme držali spolu až do poslednej sekundy. Hráči, ktorí nastúpili, hráči, ktorí začali, dali zo seba všetko. O tom je tento tím. To, čo sme dokázali, je veľkolepé," dodal šťastný Bellingham, ktorý poslal Anglicko do tretieho štvrťfinále majstrovstiev sveta po sebe.
Zdroj: SITA.sk - Zabrali hviezdy tímu a ukončili púť spoluorganizátora z Mexika. Angličania naďalej žijú svoj sen o zisku titulu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026 Postup
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