Slovan Bratislava začne súťažnú sezónu proti Struge, Mak sa už nevie dočkať (foto)

9.7.2024 (SITA.sk) - Už v stredu 10. júla o 19.00 h sa začne súťažná sezóna pre úradujúceho slovenského futbalového šampióna ŠK Slovan Bratislava "Belasí" vstúpia do nového súťažného ročníka domácim duelom 1. kvalifikačného kola o postup do hlavnej súťaže Ligy majstrov , ich súperom bude severomacedónsky tím FK Struga Trim-Lum. Odveta je na programe o týždeň na Balkáne.„Už sme zvyknutí, že v každej sezóne hráme hneď v úvode veľmi dôležité zápasy. V kabíne sme dobre nastavení, koncentrujeme sa na stredu. Spravíme všetko, čo bude potrebné na to, aby sme uspeli a vytvorili si dobrú pozíciu do odvety," uviedol slovinský obranca Kenan Bajrič podľa oficiálneho webu bratislavského klubu.Rodák z Ľubľany je patrí Slovanu od januára 2018, pričom dve sezóny strávil na hosťovaní v cyperskom družstve FC Pafos . Vlani sa Slovan v úvode sezóny natrápil s luxemburským tímom FC Swit Hesperange, doma s ním remizoval 1:1 a vonku zvíťazil 2:0.„Myslím si, že si z minulého roka môžeme niečo vziať, aby sme to tentoraz doma zvládli výsledkovo lepšie. Európske predkolá sú nevyspytateľné. Máte len dva zápasy, takže je dôležité vyvarovať sa chybám a byť stopercentní od prvej minúty úvodného duelu do poslednej sekundy odvety," poznamenal Bajrič.Čo o balkánskom súperovi vie slovinský zadák? „Súperovi hráči sa určite budú biť zo všetkých síl, majú to v mysli i srdci. Balkánska mentalita je jednoducho taká. Sú však aj dobrí na lopte. Nie je to ako pred desiatimi rokmi, keď kluby z menších krajín boli kvalitatívne slabšie. V dnešnom futbale je to okrem kvality do veľkej miery o behaní, nasadení, bojovnosti. Pre oboch je to prvý zápas v sezóne, a vieme, že prvé duely bývajú zradné. Preto bude dôležitá naša koncentrácia a dôraz na detaily,“ vyhlásil Kenan Bajrič.Dodal: „Fanúšikovia nám dokážu naozaj veľmi pomôcť. Zvlášť v ťažkých momentoch, ak sme práve v tej chvíli dole, nám pohľad na ľudí v hľadisku dokáže dodať ohromnú energiu a podporu pre zvyšok zápasu. Zažili sme to aj v minulej sezóne, napríklad doma s Lille, keď sme sa pri náročnom priebehu vzmohli a vyrovnali sme na 1:1. Verím, že aj v stredu príde čo najviac ľudí."Ak dostane dôveru od trénera Vladimíra Weissa staršieho, v stredu absolvuje Róbert Mak súťažnú premiéru vo farbách klubu, v ktorom vyrastal. „Neviem sa už dočkať. Veľmi by som si prial, aby prišlo čo najviac ľudí. Viem, aká býva na Tehelnom poli atmosféra na európskych zápasoch, a verím, že aj teraz bude skvelá. Za každého fanúšika budeme radi. Nás všetkých, čiže Slovan, čaká veľmi dôležitý zápas," povedal.Zaujímavosťou stredajšieho duelu v Bratislave bude, že ho povedie 40-ročná francúzska rozhodkyňa Stéphanie Frappartová , ktorá nechýbala medzi arbitrami na majstrovstvách sveta v Katare 2022. Na pravidlá v odvetu v severomacedónskom Ohride bude dohliadať Ricardo de Burgos Bengoetxea zo Španielska.Ak "belasí" postúpia v LM ďalej, vyzve v 2. kvalifikačnom kole postupujúci tím z inej dvojice 1. kola - estónsky klub Flora Tallinn alebo slovinské družstvo NK Celje. Prvý duel by Slovan absolvoval na pôde súpera 23. alebo 24. júla, odvetu v domácom prostredí 30. alebo 31. júla.V opačnom prípade, ak Bratislavčania neprejdú cez súpera zo Severného Macedónska, predstavia sa v 2. kvalifikačnom kole Európskej konferenčnej ligy proti bieloruskému Dinamu Minsk alebo arménskemu Pjuniku Jerevan. V sezóne 2023/2024 sa Slovan neprebojoval do skupinovej časti LM.V kvalifikácii prešiel cez spomenutý Hesperange aj Zrinjski Mostar z Bosny a Hercegoviny, potom však nestačil na izraelský Maccabi Haifa a potom v play-off o Európsku ligu ani na cyperský Aris Limassol. Zo skupinovej časti EKL potom postúpil do vyraďovacej časti, v ktorej nestačil na rakúsky Sturm Graz.