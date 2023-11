Únoscovia otca Luisa Díaza vyhlásili, že ho prepustia hneď, ako to bude možné

Uniesli oboch rodičov

4.11.2023 (SITA.sk) - Predstaviteľ kolumbijskej ľavicovej povstaleckej skupiny Národná oslobodzovacia armáda (ELN) Juan Carlos Cuéllar v piatok oznámil, že držia v zajatí otca futbalistu anglického FC Liverpool Luisa Díaza a prepustia ho hneď, ako to bude možné.Ako referuje spravodajský web CNN, zástupca vládnej delegácie Otty Patiňo únoscom odkázal, že je ich plnou zodpovednosťou zaručiť zdravie a život otca futbalistu.„Pripomíname ELN, že únos je kriminálna praktika porušujúca medzinárodné humanitárne právo, a že je ich povinnosťou pri rozvoji súčasného mierového procesu túto prax nielen zastaviť, ale aj navždy odstrániť,“ povedal Patiňo.Počas víkendu uniesli oboch rodičov Luisa Díaza, keď išli autom do svojho domu a na čerpacej stanici ich prepadli ozbrojenci na motorkách.Matku futbalistu sa neskôr podarilo oslobodiť polícii v 40-tisícovom meste Barrancas v departmente La Guajira na severe Kolumbie, no hráčov otec zostáva nezvestný.Šéf kolumbijskej polície William Salamanca vo uviedol, že do pátrania po Díazovom otcovi nasadil všetkých svojich agentov. Polícia dokonca ponúkla odmenu 48-tisíc USD za informácie, ktoré by viedli k záchrane Luisa Manuela Díaza.Dvadsaťšesťročný Luis Díaz patrí medzi najtalentovanejších hráčov futbalovej reprezentácie Kolumbie. Po sobotňajšom únose rodičov chýbal v zostave FC Liverpool v ligovom súboji proti Nottinghamu Forest.Spoluhráči Díaza vyjadrili spolupatričnosť s Kolumbijčanom tým, že pri víťazstve 3:0 po prvom strelenom góle priamo na hracej ploche ukázali dres s jeho menom.