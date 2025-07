Festival Pohoda 2025 opäť s EUrópa stage a EÚ Fun zónou vďaka Európskej komisii

Hlavné témy

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku opäť spolupracuje s partnermi, ako sú Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, agentúry programu Erasmus+, Úrad na ochranu oznamovateľov či Plán obnovy a odolnosti, ktorí pripravujú ďalšie aktivity a ukážky.





5.7.2025 (SITA.sk) - Festival Pohoda bude aj v roku 2025 pokračovať v tradícii spolupráce s Európskou komisiou , ktorá už sedemnásty rok prinesie na trenčianske letisko obľúbené formáty EUrópa stage a EÚ Fun zónu. Návštevníci sa môžu tešiť na bohatý program„Festival Pohoda je pre nás každoročne príležitosťou byť v priamom kontakte s ľuďmi, diskutovať o aktuálnych európskych témach a zároveň priniesť inšpiráciu a zábavu. Aj tento rok v EUrópa stage a EÚ Fun zóne ukazujeme, že Európska únia nie je vzdialená inštitúcia v Bruseli, ale súčasť nášho života - v hudbe, hodnotách aj každodennosti,“ uviedol zastupujúci vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Radim Dvořák EUrópa stage ponúkne kvalitnú hudbu a diskusie so zaujímavými hosťami na aktuálne témy. Diskusie Café Európa na Pohode 2025 prinesú tri hlavné témy. V piatok 11. júla o 14:00 na EUrópa stage prebehne debata„AI – náš koniec alebo nový začiatok?“, kde budú diskutovať Michal Meško Zuzana Juráneková a Daniela Vacek pod moderovaním Filipa Struhárika . V sobotu 12. júla o 11:30 sa uskutoční diskusia „Jeden za všetkých, všetci za jedného“ s Petrou Vlhovou Janou Kirschner , ktorú bude moderovať Martin Staňo.O 14:00 bude nasledovať debata „Humor v ťažkých časoch“ s Michalom Szatmarym, Tomášom Hudákom Antonom Heretikom st . Diskusie bude možné sledovať naživo na EUrópa stage aj online na Facebooku Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Otázky k témam môžu záujemcovia posielať cez slido.com a #cafeeuropa.EÚ Fun zóna bude plná zábavných a vzdelávacích aktivít pre všetky vekové kategórie. Každý, kto absolvuje predpísaný počet stanovíšť, získa piknikovú „eurodeku”.Účastníci anonymnej ankety o EÚ budú zaradení do žrebovania o vecné ceny a zájazd do bruselských inštitúcií EÚ pre dvoch. Pripravené budú aj interaktívne hry, testovanie mediálnej gramotnosti, virtuálna realita či EÚ koleso.