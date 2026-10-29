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29. októbra 2026
Anglický útočník Toney sa vo veci údajného napadnutia v londýnskom klube postaví pred súd najbližšie až v roku 2028
Ivan Toney sa pred súdom zodpovedá z incidentu v londýnskom nočnom klube z decembra 2025. Ďalšie pojednávanie sa pre veľkú vyťaženosť súdu uskutoční až v júni 2028. Anglický futbalový ...
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29.10.2026 (SITA.sk) - Ivan Toney sa pred súdom zodpovedá z incidentu v londýnskom nočnom klube z decembra 2025. Ďalšie pojednávanie sa pre veľkú vyťaženosť súdu uskutoční až v júni 2028.
Anglický futbalový útočník Ivan Toney bude čeliť súdnemu procesu za údajné napadnutie, ktoré sa malo stať v decembri 2025 v nočnom klube v londýnskej oblasti Soho. Tridsaťročný futbalista momentálne pôsobí v saudskoarabskom klube Al-Ahli, obhajovať sa bude vo veci obvinenia z napadnutia a fyzickej ujmy.
Toney sa vo štvrtok objavil na súde Southwark Crown Court v Londýne, kde formálne na obvinenie reagoval slovami, že je nevinný. Po päťminútovom pojednávaní stanovil sudca Christopher Hehir predbežný termín nasledujúceho pojednávania na 12. júna 2028 a vyjadril ľútosť nad dlhým čakaním.
"Je to veľmi vzdialený termín a je mi to ľúto. Ako možno viete, kráľovské súdy čelia veľkej pracovnej záťaži a máme obrovský sklz z rôznych dôvodov," uviedol sudca.
Toney bude na spomenutý súd čakať na slobodu, pričom neboli určené žiadne špeciálny podmienky. Začiatkom októbra vyhlásil, že sa teší na možnosť očistiť svoje meno na súde.
Podľa predchádzajúcich vyjadrení k prípadu sa mal incident udiať v podniku 100 Wardour Street počas konfrontácie medzi futbalistom a Saberom Da Silvom. Počiatočný spor vyústil do toho, že sa obaja postavili oproti sebe a Toney údajne na soka zaútočil hlavou. Údajnému poškodenému mal potom uštedriť niekoľko úderov rukami.
Bývalý hráč Brentfordu za anglickú reprezentáciu nastúpil zatiaľ v desiatich dueloch a strelil v nich jeden gól, na tohtoročnom svetovom šampionáte zasiahol do dvoch duelov.
Zdroj: SITA.sk - Anglický útočník Toney sa vo veci údajného napadnutia v londýnskom klube postaví pred súd najbližšie až v roku 2028 © SITA Všetky práva vyhradené.
Anglický futbalový útočník Ivan Toney bude čeliť súdnemu procesu za údajné napadnutie, ktoré sa malo stať v decembri 2025 v nočnom klube v londýnskej oblasti Soho. Tridsaťročný futbalista momentálne pôsobí v saudskoarabskom klube Al-Ahli, obhajovať sa bude vo veci obvinenia z napadnutia a fyzickej ujmy.
Toney sa vo štvrtok objavil na súde Southwark Crown Court v Londýne, kde formálne na obvinenie reagoval slovami, že je nevinný. Po päťminútovom pojednávaní stanovil sudca Christopher Hehir predbežný termín nasledujúceho pojednávania na 12. júna 2028 a vyjadril ľútosť nad dlhým čakaním.
Veľmi vzdialený termín
"Je to veľmi vzdialený termín a je mi to ľúto. Ako možno viete, kráľovské súdy čelia veľkej pracovnej záťaži a máme obrovský sklz z rôznych dôvodov," uviedol sudca.
Toney bude na spomenutý súd čakať na slobodu, pričom neboli určené žiadne špeciálny podmienky. Začiatkom októbra vyhlásil, že sa teší na možnosť očistiť svoje meno na súde.
Incident v podniku 100 Wardour Street
Podľa predchádzajúcich vyjadrení k prípadu sa mal incident udiať v podniku 100 Wardour Street počas konfrontácie medzi futbalistom a Saberom Da Silvom. Počiatočný spor vyústil do toho, že sa obaja postavili oproti sebe a Toney údajne na soka zaútočil hlavou. Údajnému poškodenému mal potom uštedriť niekoľko úderov rukami.
Bývalý hráč Brentfordu za anglickú reprezentáciu nastúpil zatiaľ v desiatich dueloch a strelil v nich jeden gól, na tohtoročnom svetovom šampionáte zasiahol do dvoch duelov.
Zdroj: SITA.sk - Anglický útočník Toney sa vo veci údajného napadnutia v londýnskom klube postaví pred súd najbližšie až v roku 2028 © SITA Všetky práva vyhradené.
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