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 24hod.sk    Šport

29. októbra 2026

Antonelli sa v Mexiku chystá prepisovať rekordy ako najmladší majster sveta


Tagy: F1 Formula 1

Mladý Talian Kimi Antonelli môže v Mexiku spečatiť zisk titulu, ak skončí aspoň deviaty. Je takmer isté, že čoskoro prekoná vekový rekord Sebastiana Vettela. Taliansky pilot F1



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f1_us_grand_prix_auto_racing_981_3 676x451 29.10.2026 (SITA.sk) - Mladý Talian Kimi Antonelli môže v Mexiku spečatiť zisk titulu, ak skončí aspoň deviaty. Je takmer isté, že čoskoro prekoná vekový rekord Sebastiana Vettela.


Taliansky pilot F1 Kimi Antonelli sa počas najbližšieho víkendu na Veľkej cene Mexika pripravuje na historický moment, keď by sa mohol stať najmladším majstrom sveta v histórii Formuly 1 a prvým Talianom s titulom od roku 1953.

Líder hodnotenia svetového šampionátu na to potrebuje umiestnenie do 9. priečky bez ohľadu na výsledky ďalších jazdcov. Sú aj ďalšie dve alternatívy. Ak skončí desiaty a George Russell nezvíťazí prípadne Talian nebude bodovať a zároveň nedosiahnu triumf Russell ani Lewis Hamilton.

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V takom prípade získa titul vo veku 20 rokov a 68 dní, čím by pokoril rekord Sebastiana Vettela o viac ako tri roky. Tento úspech by zároveň ukončil 73 rokov trvajúce čakanie Talianska na majstra sveta od doby Alberta Ascariga.

Mladík narodený v Bologni jazdí za Mercedes od vlaňajška, Toto Wolff ho angažoval po odchode sedemnásobného šampióna Lewisa Hamiltona. „Bude to tequila párty, alebo ak nie, tak caipirinha párty na ďalší víkend v Brazílii," vyhlásil Wolff pred VC Mexika.

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Antonelli dosiahol deväť víťazstiev


Antonelli v tejto sezóne dosiahol deväť víťazstiev v 18 pretekoch a z ostatných 11 štartoval bol až deväťkrát na pódiu. V štýle šampióna dokazuje sústredenosť a chladnú hlavu, napriek mladému veku. "Pristúpim k tomu s rovnakým mentálnym nastavením: čo najviac si užiť preteky a zabojovať o ďalšie víťazstvo,“ vyhlásil pred nedávnou VC USA v Texase.

Jeho najväčší konkurenti, tímový kolega George Russell a Lewis Hamilton z Ferrari, majú na neho stratu 123 resp. 124 bodov. Je veľmi nepravdepodobné, že by mladík prišiel o titul. V Mexiku sa očakáva atmosféra plná osláv.

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Prirodzene, fanúšikovia Ferrari prežívajú rozporuplné pocity vzhľadom na fakt, že práve tím Ferrari mal možnosť mladého Taliana angažovať, ale odmietol ho pre jeho nízky vek.

Bývalý prezident Ferrari Luca di Montezemolo pre španielsky denník AS povedal: "Som za Ferrari, ale som rád, čo Kimi dosahuje. Ľutujem však, že sme ho nechytili. Bola to obrovská príležitosť – byť takým mladým talianskym jazdcom vo Ferrari by bol obrovský tlak."

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Oslava 300. štartu


Napokon na Veľkej cene Mexika zároveň oslávi svoje 300. štart domáci jazdec Sergio Pérez z tímu Cadillac, ktorý predĺžil zmluvu do roku 2029 a je medzi mexickými fanúšikmi veľmi obľúbený.

O víťazstvo v Mexiku budú bojovať aj Max Verstappen z Red Bullu, ktorý tam vyhral už päťkrát a pred týždňom zvíťazil v USA. Spoločne so šou mladého šampióna je možné v Mexiku čakať nezabudnuteľný víkend plný vzrušenia.


Zdroj: SITA.sk - Antonelli sa v Mexiku chystá prepisovať rekordy ako najmladší majster sveta © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: F1 Formula 1
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