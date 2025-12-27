Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

27. decembra 2025

Ani počas sviatkov si hasiči neoddýchli, najvyťaženejší bol druhý sviatok vianočný – FOTO


Tagy: Hasiči Požiar Vianoce

Hasiči mali počas Vianoc plné ruky práce. Zasahovali až 210-krát, pričom najviac zásahov si vyžiadal druhý sviatok vianočný, a teda 26. decembra. Na Štedrý ...



sni mka obrazovky 2025 12 27 o 11.00.49 676x505 27.12.2025 (SITA.sk) - Hasiči mali počas Vianoc plné ruky práce. Zasahovali až 210-krát, pričom najviac zásahov si vyžiadal druhý sviatok vianočný, a teda 26. decembra. Na Štedrý deň hasiči absolvovali 71 zásahov.


V 30 prípadoch išlo o technické zásahy. Zasahovali tiež pri 26 požiaroch, 12 dopravných nehodách a mali aj tri ekologické zásahy. Na prvý sviatok vianočný Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) zasahoval 66-krát.

Riešili 29 požiarov, 22 technických zásahov, 12 dopravných nehôd a tri ekologické zásahy. Na druhý sviatok vianočný bola situácia najhoršia. Hasiči museli zasahovať 73-krát, z čoho 31 bolo požiarov, 22 technických zásahov, 19 dopravných nehôd a jeden ekologický zásah.

HaZZ spresnil, že technické zásahy zahŕňali najmä umožnenie vstupu do objektov a poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. V prípade požiarov išlo najčastejšie o požiare rekreačných objektov spôsobené sadzami v komínoch a vykurovacími telesami. Časté boli aj požiare kontajnerov.

V prípade ekologických zásahov išlo o podozrenia z úniku plynu či odstraňovanie prevádzkových kvapalín po dopravných nehodách. Aj napriek množstvu zásahov bol však tento rok lepší, než tie predchádzajúce. „Oproti minulému roku sme zaznamenali o 34 zásahov menej a v porovnaní s rokom 2023 až o 104 zásahov menej," uzavrel HaZZ.


Zdroj: SITA.sk - Ani počas sviatkov si hasiči neoddýchli, najvyťaženejší bol druhý sviatok vianočný – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hasiči Požiar Vianoce
