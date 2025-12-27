Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

27. decembra 2025

Druhý sviatok vianočný poznačil smrteľný požiar, z horiaceho domu sa osobu nepodarilo zachrániť – FOTO


Druhý sviatok vianočný v Košickom kraji poznačila tragédia. Z horiaceho domu sa nepodarilo zachrániť človeka. Na sociálnej sieti o tom informoval



605569257_122147698226730230_91477501580203352_n e1766836567103 676x511 27.12.2025 (SITA.sk) - Druhý sviatok vianočný v Košickom kraji poznačila tragédia. Z horiaceho domu sa nepodarilo zachrániť človeka. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) - Košický kraj.


Tragédia sa udiala v piatok 26. decembra v obci Nový Salaš, kde došlo k požiaru dvojpodlažného domu. Po príchode príslušníkov HaZZ na mieste už zasahovali dobrovoľní hasiči z obce Nový Salaš. Požiar bol však už veľmi rozsiahly.

Hasiči dostali informáciu, že sa môže v horiacom dome nechádzať osoba. Po prehľadaní domu osobu našli, no už bez známok života. Príčina požiaru a výška škody sú v štádiu zisťovania. Na zásahu sa zúčastnili aj dobrovoľní hasiči zo Zemplínskej Teplice a z obce Slanec a profesionálni hasiči z HS Bidovce a HS Čaňa.


Zdroj: SITA.sk - Druhý sviatok vianočný poznačil smrteľný požiar, z horiaceho domu sa osobu nepodarilo zachrániť – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

