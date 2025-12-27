|
Sobota 27.12.2025
Meniny má Filoména
|Denník - Správy
27. decembra 2025
Druhý sviatok vianočný poznačil smrteľný požiar, z horiaceho domu sa osobu nepodarilo zachrániť – FOTO
Tagy: Požiar Požiar domu Tragédia
Druhý sviatok vianočný v Košickom kraji poznačila tragédia. Z horiaceho domu sa nepodarilo zachrániť človeka. Na sociálnej sieti o tom informoval
27.12.2025 (SITA.sk) - Druhý sviatok vianočný v Košickom kraji poznačila tragédia. Z horiaceho domu sa nepodarilo zachrániť človeka. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) - Košický kraj.
Tragédia sa udiala v piatok 26. decembra v obci Nový Salaš, kde došlo k požiaru dvojpodlažného domu. Po príchode príslušníkov HaZZ na mieste už zasahovali dobrovoľní hasiči z obce Nový Salaš. Požiar bol však už veľmi rozsiahly.
Hasiči dostali informáciu, že sa môže v horiacom dome nechádzať osoba. Po prehľadaní domu osobu našli, no už bez známok života. Príčina požiaru a výška škody sú v štádiu zisťovania. Na zásahu sa zúčastnili aj dobrovoľní hasiči zo Zemplínskej Teplice a z obce Slanec a profesionálni hasiči z HS Bidovce a HS Čaňa.
Zdroj: SITA.sk - Druhý sviatok vianočný poznačil smrteľný požiar, z horiaceho domu sa osobu nepodarilo zachrániť – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
