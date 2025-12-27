Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 27.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Filoména
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

27. decembra 2025

Deti počas Vianoc sadli za volant Audi aj BMW, košická polícia hovorí o mimoriadnom riziku – FOTO


Tagy: Vianoce

Policajti na východe Slovenska riešili počas Vianoc aj deti za volantom. Upozorňujú, že to mohlo skončiť tragicky. ...



Zdieľať
nehoda 1 e1766824982207 676x408 27.12.2025 (SITA.sk) - Policajti na východe Slovenska riešili počas Vianoc aj deti za volantom. Upozorňujú, že to mohlo skončiť tragicky. Košická polícia spresnila, že riešili dva mimoriadne nebezpečné prípady. V jednom prípade zastavili auto značky Audi, ktoré šoféroval 12-ročný chlapec.


Ten išiel po ceste I/16 z obce Plešivec smerom do mesta Rožňava. Jeho jazda sa v Rožňave súčasne skončila, keďže ho zastavila policajná hliadka. V druhom prípade chcel 15-ročný chlapec zrejme zapôsobiť na neplnoletú dievčinu. Pozval ju tak na jazdu vo vozidle BMW. Auto šoféroval na ceste medzi obcami Jenkovce a Záhor v okrese Sobrance.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


„Počas jazdy si všimol policajnú hliadku. Následne nezvládol riadenie vozidla a narazil do stromu," priblížila polícia s tým, že ani v jednom prípade našťastie nebol potrebný pobyt v nemocnici. „O to viac však mrazí, že išlo len o šťastnú náhodu, ktorá mohla dopadnúť úplne inak. Sadnúť si neplnoletý za volant nie je hra ani virtuálny svet, ale skutočný hazard so životom – vlastným aj cudzím," dodali policajti, ktorí tak apelujú na rodičov, aby venovali pozornosť aj detailom, akými sú aj kľúče od auta.

„Skontrolujte, či sú na bezpečnom mieste – niekedy totiž stačí jediný moment nepozornosti," uzavrela polícia.


Zdroj: SITA.sk - Deti počas Vianoc sadli za volant Audi aj BMW, košická polícia hovorí o mimoriadnom riziku – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Vianoce
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ani počas sviatkov si hasiči neoddýchli, najvyťaženejší bol druhý sviatok vianočný – FOTO
<< predchádzajúci článok
Slovenskí vojaci absolvujú v prvom polroku viac ako 100 cvičení, viac ako 70 sa odohrá v zahraničí

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 