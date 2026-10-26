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 24hod.sk    Zo zahraničia

26. októbra 2026

Ani pravica, ani ľavica, ani centristi. Švédi nemajú novú vládu ani mesiac po voľbách, stroskotal ďalší pokus o jej zostavenie


Tagy: Budúca vládna koalícia koaličné rokovania Ľavicová strana Predčasné voľby Strana stredu Švédska vláda švédske parlamentné voľby

Švédsko je zvyknuté na zdĺhavé povolebné rokovania. Po voľbách v roku 2022 trvalo zostavenie vlády 37 dní a po voľbách v roku 2018 až 134 dní. Predsedníčka švédskej Strany stredu ...



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gettyimages 1475390337 676x356 26.10.2026 (SITA.sk) - Švédsko je zvyknuté na zdĺhavé povolebné rokovania. Po voľbách v roku 2022 trvalo zostavenie vlády 37 dní a po voľbách v roku 2018 až 134 dní.


Predsedníčka švédskej Strany stredu Elisabeth Thand Ringqvistová v pondelok oznámila, že sa jej nepodarilo zostaviť vládu, ktorá by spojila stredopravé a stredoľavé politické sily. Švédsko tak viac ako mesiac po parlamentných voľbách stále nemá novú vládu.

Môj celkový záver je, že v súčasnosti existuje väčšina podporujúca centristickú politiku, ale neexistuje väčšina, ktorá by podporila centristickú vládu,“ povedala Ringqvistová na tlačovej konferencii.

Bez socialistov a nacionalistov


Po parlamentných voľbách z 13. septembra získal ľavicový opozičný blok trojmandátovú väčšinu pred pravicovým táborom vedeným dosluhujúcim premiérom Ulfom Kristerssonom. Líderka opozície Magdalena Anderssonová však dvakrát vzdala pokusy o vytvorenie ľavicovej vlády. Kristersson zatiaľ ostáva na čele úradníckej vlády.

Predseda parlamentu Andreas Norlén následne poveril Ringqvistovú preskúmať možnosti takzvanej stredovej alternatívy. Tá navrhovala kabinet zložený z hlavných strán politického stredu, ktorý by vylúčil socialistickú Ľavicovú stranu aj protiimigračných Švédskych demokratov.

Komplikovaný stred


Práve postoj Strany stredu komplikuje vytvorenie väčšiny. Strana odmieta spolupracovať so Švédskymi demokratmi, čím prakticky blokuje vznik pravicovej vládnej koalície. Zároveň odmieta podporiť vládu, ktorej súčasťou by bola Ľavicová strana.

Norlén po oznámení výsledku rokovaní uviedol, že bude pokračovať v konzultáciách s lídrami strán, pričom ďalší postup oznámi neskôr.

Predseda parlamentu má podľa švédskej ústavy štyri pokusy na predloženie kandidáta na premiéra. Ak neuspeje ani štvrtý návrh, krajina musí vypísať predčasné voľby.

Švédsko je zvyknuté na zdĺhavé povolebné rokovania. Po voľbách v roku 2022 trvalo zostavenie vlády 37 dní a po voľbách v roku 2018 až 134 dní.


Zdroj: SITA.sk - Ani pravica, ani ľavica, ani centristi. Švédi nemajú novú vládu ani mesiac po voľbách, stroskotal ďalší pokus o jej zostavenie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Budúca vládna koalícia koaličné rokovania Ľavicová strana Predčasné voľby Strana stredu Švédska vláda švédske parlamentné voľby
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