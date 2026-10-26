|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 26.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Demeter
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
26. októbra 2026
Tesný súboj o bulharského prezidenta odkryl spor o Ukrajinu, Jotová a Gjurov idú do druhého kola
Jotová odmieta vojenskú pomoc Kyjevu, Gjurov presadzuje pevné ukotvenie v NATO. Po sčítaní vyše 95 percent hlasov ich delia necelé tri body.
Zdieľať
26.10.2026 (SITA.sk) - Jotová odmieta vojenskú pomoc Kyjevu, Gjurov presadzuje pevné ukotvenie v NATO. Po sčítaní vyše 95 percent hlasov ich delia necelé tri body.
Po sčítaní viac ako 95 percent hlasov získala Jotová 34,6 percenta a Gjurov 32 percent. Výsledok bol podstatne tesnejší, než naznačovali predvolebné prieskumy. Účasť dosiahla len približne 22 percent.
Jotová presadzuje dialóg s Moskvou a odmieta poskytovanie vojenskej pomoci Ukrajine. „Verím, že musí existovať mier, stabilita a bezpečnosť,“ povedala po hlasovaní. V kampani sa prezentovala ako „prezidentka mieru“.
Gjurov, ktorého podporuje prozápadná opozícia, zastáva opačný kurz. Ako bývalý dočasný premiér podporoval Ukrajinu a presadzuje pevné väzby Bulharska na EÚ a NATO. „Chcem, aby Bulharsko bolo spoľahlivým spojencom v NATO, ktorý svoje záujmy bráni dobrou pripravenosťou, silnou diplomaciou a jasnými postojmi,“ vyhlásil.
Voľby sprevádzali zvýšené bezpečnostné obavy po útokoch na štyri lode pri bulharskom pobreží Čierneho mora, po ktorých zostalo 21 ľudí nezvestných.
Premiér Rumen Radev uviedol, že útoky zrejme slúžia ruským záujmom, vláda však zdôrazňuje, že nemá dôkazy o priamom zapojení Moskvy.
Jotová prevzala prezidentský úrad po Radevovom odchode do parlamentnej politiky. Ak v druhom kole uspeje, stane sa prvou ženou zvolenou za bulharskú prezidentku.
Zdroj: SITA.sk - Tesný súboj o bulharského prezidenta odkryl spor o Ukrajinu, Jotová a Gjurov idú do druhého kola © SITA Všetky práva vyhradené.
Bulharské prezidentské voľby rozhodne druhé kolo, v ktorom sa 1. novembra stretnú úradujúca prezidentka Ilijana Jotová a bývalý dočasný premiér Andrej Gjurov. Ich tesný súboj zvýraznil hlboký spor o vzťah krajiny k Rusku a ďalšiu podporu Ukrajiny.
Po sčítaní viac ako 95 percent hlasov získala Jotová 34,6 percenta a Gjurov 32 percent. Výsledok bol podstatne tesnejší, než naznačovali predvolebné prieskumy. Účasť dosiahla len približne 22 percent.
Za Rusko aj za Západ
Jotová presadzuje dialóg s Moskvou a odmieta poskytovanie vojenskej pomoci Ukrajine. „Verím, že musí existovať mier, stabilita a bezpečnosť,“ povedala po hlasovaní. V kampani sa prezentovala ako „prezidentka mieru“.
Gjurov, ktorého podporuje prozápadná opozícia, zastáva opačný kurz. Ako bývalý dočasný premiér podporoval Ukrajinu a presadzuje pevné väzby Bulharska na EÚ a NATO. „Chcem, aby Bulharsko bolo spoľahlivým spojencom v NATO, ktorý svoje záujmy bráni dobrou pripravenosťou, silnou diplomaciou a jasnými postojmi,“ vyhlásil.
Dusno po útokoch
Voľby sprevádzali zvýšené bezpečnostné obavy po útokoch na štyri lode pri bulharskom pobreží Čierneho mora, po ktorých zostalo 21 ľudí nezvestných.
Premiér Rumen Radev uviedol, že útoky zrejme slúžia ruským záujmom, vláda však zdôrazňuje, že nemá dôkazy o priamom zapojení Moskvy.
Jotová prevzala prezidentský úrad po Radevovom odchode do parlamentnej politiky. Ak v druhom kole uspeje, stane sa prvou ženou zvolenou za bulharskú prezidentku.
Zdroj: SITA.sk - Tesný súboj o bulharského prezidenta odkryl spor o Ukrajinu, Jotová a Gjurov idú do druhého kola © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ani pravica, ani ľavica, ani centristi. Švédi nemajú novú vládu ani mesiac po voľbách, stroskotal ďalší pokus o jej zostavenie
Ani pravica, ani ľavica, ani centristi. Švédi nemajú novú vládu ani mesiac po voľbách, stroskotal ďalší pokus o jej zostavenie
<< predchádzajúci článok
Kremeľ súhlasí s miestnymi „humanitárnymi“ prímeriami, bojové operácie však nezmierni
Kremeľ súhlasí s miestnymi „humanitárnymi“ prímeriami, bojové operácie však nezmierni