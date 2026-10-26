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26. októbra 2026

Tesný súboj o bulharského prezidenta odkryl spor o Ukrajinu, Jotová a Gjurov idú do druhého kola


Tagy: Čierne more Prezidentské voľby v Bulharsku Rusko-ukrajinský konflikt

Jotová odmieta vojenskú pomoc Kyjevu, Gjurov presadzuje pevné ukotvenie v NATO. Po sčítaní vyše 95 percent hlasov ich delia necelé tri body.



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bulgaria_election_8_721 676x451 26.10.2026 (SITA.sk) - Jotová odmieta vojenskú pomoc Kyjevu, Gjurov presadzuje pevné ukotvenie v NATO. Po sčítaní vyše 95 percent hlasov ich delia necelé tri body.


Bulharské prezidentské voľby rozhodne druhé kolo, v ktorom sa 1. novembra stretnú úradujúca prezidentka Ilijana Jotová a bývalý dočasný premiér Andrej Gjurov. Ich tesný súboj zvýraznil hlboký spor o vzťah krajiny k Rusku a ďalšiu podporu Ukrajiny.


Po sčítaní viac ako 95 percent hlasov získala Jotová 34,6 percenta a Gjurov 32 percent. Výsledok bol podstatne tesnejší, než naznačovali predvolebné prieskumy. Účasť dosiahla len približne 22 percent.

Za Rusko aj za Západ


Jotová presadzuje dialóg s Moskvou a odmieta poskytovanie vojenskej pomoci Ukrajine. „Verím, že musí existovať mier, stabilita a bezpečnosť,“ povedala po hlasovaní. V kampani sa prezentovala ako „prezidentka mieru“.

Gjurov, ktorého podporuje prozápadná opozícia, zastáva opačný kurz. Ako bývalý dočasný premiér podporoval Ukrajinu a presadzuje pevné väzby Bulharska na a NATO. „Chcem, aby Bulharsko bolo spoľahlivým spojencom v NATO, ktorý svoje záujmy bráni dobrou pripravenosťou, silnou diplomaciou a jasnými postojmi,“ vyhlásil.

Dusno po útokoch


Voľby sprevádzali zvýšené bezpečnostné obavy po útokoch na štyri lode pri bulharskom pobreží Čierneho mora, po ktorých zostalo 21 ľudí nezvestných.

Premiér Rumen Radev uviedol, že útoky zrejme slúžia ruským záujmom, vláda však zdôrazňuje, že nemá dôkazy o priamom zapojení Moskvy.

Jotová prevzala prezidentský úrad po Radevovom odchode do parlamentnej politiky. Ak v druhom kole uspeje, stane sa prvou ženou zvolenou za bulharskú prezidentku.


Zdroj: SITA.sk - Tesný súboj o bulharského prezidenta odkryl spor o Ukrajinu, Jotová a Gjurov idú do druhého kola © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Čierne more Prezidentské voľby v Bulharsku Rusko-ukrajinský konflikt
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