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26. októbra 2026

Najväčší nemecký odborový zväz kritizoval šéfa Audi za jeho vystúpenie po boku Trumpa


Tagy: Odborový zväz

Predsedníčka IG Metall označila Döllnerovu účasť na predvolebnom zhromaždení za „mimoriadne trápnu, politicky neprijateľnú a nedôstojnú pre spoločnosť“. Predsedníčka vplyvného nemeckého ...



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trump_99_48 676x451 26.10.2026 (SITA.sk) - Predsedníčka IG Metall označila Döllnerovu účasť na predvolebnom zhromaždení za „mimoriadne trápnu, politicky neprijateľnú a nedôstojnú pre spoločnosť“.


Predsedníčka vplyvného nemeckého odborového zväzu IG Metall Christiane Bennerová v pondelok skritizovala šéfa automobilky Audi Gernota Döllnera za jeho vystúpenie na predvolebnom zhromaždení po boku amerického prezidenta Donalda Trumpa. IG Metall združuje viac ako dva milióny ľudí v automobilovom, strojárskom, elektrotechnickom či lodiarskom priemysle.

Döllner sa v sobotu zúčastnil na predvolebnom podujatí Republikánskej strany v americkom štáte Georgia, ktoré sa konalo len niekoľko dní pred dôležitými voľbami do Kongresu. Trump počas podujatia oznámil, že Audi investuje 4,2 miliardy dolárov do výstavby svojho prvého závodu v USA, ktorý bude stáť v tomto štáte.

„Mimoriadne trápna“ Döllnerova účasť


Bennerová označila Döllnerovu účasť na zhromaždení za „mimoriadne trápnu, politicky neprijateľnú a nedôstojnú pre spoločnosť“. Vo vyhlásení obvinila Döllnera z „hrubého porušenia“ záväzku automobilky Audi zachovávať politickú neutralitu pred voľbami.

Audi, ktoré patrí do koncernu Volkswagen, uviedlo, že projekt v Georgii vytvorí približne 4 500 pracovných miest. Podľa Trumpa bude závod v meste Macon schopný vyrábať 200-tisíc vozidiel ročne. Bennerová však zdôraznila, že investíciu v Georgii ešte neschválili všetky príslušné orgány koncernu Volkswagen. Dodala, že konečné rozhodnutie prijme dozorná rada Volkswagenu.

Rozsiahle znižovanie nákladov


Oznámenie o Georgii prichádza v čase, keď Volkswagen začína v Nemecku rozsiahly program znižovania nákladov a počtu pracovných miest. Ohrozený je najmä závod Audi v meste Neckarsulm, ktorý zamestnáva približne 15-tisíc ľudí.

K strate pracovných miest v Nemecku by mohlo dôjsť aj v prípade, že automobilka presunie výrobu niektorých modelov do budúceho závodu v USA. Nemeckí konkurenti Audi, automobilky BMW a Mercedes-Benz, už v Spojených štátoch prevádzkujú veľké výrobné závody, a to v Južnej Karolíne a Alabame.


Zdroj: SITA.sk - Najväčší nemecký odborový zväz kritizoval šéfa Audi za jeho vystúpenie po boku Trumpa © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Odborový zväz
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