Pondelok 4.5.2026
Meniny má Florián
04. mája 2026
Ani sa nemusel postupne zlepšovať. Celebrini je hviezdou NHL a majstrovstvo ukáže aj na MS proti Slovensku – VIDEO
Skauti sa zhodovali, že ide o najkomplexnejšieho hráča svojej generácie. Ešte nemá ani dvadsať a už nesie na pleciach franšízu NHL.
Ešte nemá ani dvadsať a už nesie na pleciach franšízu NHL. Macklin Celebrini je meno, ktoré si zapamätáte. Teraz prichádza ďalší veľký test – jeho druhé majstrovstvá sveta.
Keď si San Jose Sharks vybrali Macklina Celebriniho ako jednotku draftu 2024, nešlo len o najlepší dostupný talent. Skauti sa zhodovali, že ide o najkomplexnejšieho hráča svojej generácie.
Už počas pôsobenia na Boston University dominoval NCAA, kde patril medzi lídrov produktivity a zároveň zbieral minúty v kľúčových situáciách.
Veľký nadštandard
V NHL prechod neprišiel postupne, ale okamžite. Celebrini sa zaradil medzi najvyťažovanejších útočníkov Sharks, patril medzi lídrov tímu, tréner ho posielal na ľad vždy, keď šlo do tuhého, respektíve v najdôležitejších okamihoch, čo dokazuje aj čas strávený na ľade, ktorý patrí medzi najvyšší medzi útočníkmi v NHL.
Podľa analytických dát z prvých mesiacov sezóny bol medzi najproduktívnejšími nováčikmi ligy, a zároveň patril k najlepším hráčom tímu v pokročilých štatistikách ako očakávané góly či držanie puku.
Nie je to len o bodoch. Je to o tom, že keď je na ľade, San Jose Sharks vyzerajú ako funkčný tím. Jeho schopnosť preniesť hru cez stredné pásmo, udržať puk pod tlakom a nájsť riešenie v prehustenom priestore patrí už teraz medzi nadštandard NHL. Tréneri ho nasadzujú proti najlepším formáciám súpera, čo je pri mladíkovi v prestavbovom tíme mimoriadne výnimočné.
Zapadol bez problémov
Pre Celebriniho nie je medzinárodný hokej žiadna novinka. Na seniorskej úrovni debutoval už na MS 2025, kde za Kanadu zaznamenal 6 bodov (3+3) v 8 zápasoch.
Ešte výraznejší moment prišiel pod kruhmi v Miláne v 2026. Ako 19-ročný ukázal, že tam nepatrí len do počtu. Hneď v úvodnom zápase skóroval a stal sa najmladším Kanaďanom, ktorý dal gól na hrách s účasťou NHL hráčov. Turnaj zakončil s bilanciou 10 bodov (5+5).
V jednom zo zápasov si pripísal tri body a pravidelne nastupoval v kľúčových situáciách po boku najväčších hviezd ako Connor McDavid či Nathan MacKinnon. Dôležité je, že tie čísla neprišli náhodou. Na MS 2026 vo Švajčiarsku tak neprichádza ako mladík, ktorý sa ide učiť. Prichádza ako hráč, ktorý už má za sebou veľké turnaje, veľké minúty a elitnú produkciu.
Porovnanie s legendami
Automaticky sa otvára porovnanie s najväčšími menami modernej NHL. A dáta ukazujú, že je na podobnej, miestami ešte vyššej štartovacej čiare.
Sidney Crosby mal v 19 rokoch za sebou nováčikovskú sezónu, v ktorej nazbieral 102 bodov (39+63) a okamžite sa stal lídrom Pittsburghu Penguins. Bol generačný talent, no Penguins v tom čase stále len budovali tím okolo neho.
McDavid v rovnakom veku odohral svoju prvú plnú sezónu a napriek zraneniu zaznamenal 48 bodov v 45 zápasoch. Už vtedy bolo jasné, že jeho rýchlosť a šikovnosť posúvajú hokej na inú úroveň, no na absolútnu dominanciu si ešte musel chvíľu počkať.
MacKinnon ako 19-ročný vyhral Calder Trophy za 63 bodov v nováčikovskej sezóne, no jeho výkonnosť ešte kolísala. Skutočný superstar level dosiahol až neskôr, keď pridal konzistentnosť.
Líder bez kompromisov
Talent v NHL nikdy nestačil. To, čo posúva Celebriniho na inú úroveň, je jeho mentálne nastavenie a profesionálny prístup, ktorý má vybudovaný od detstva. Jeho otec Rick patrí medzi rešpektovaných expertov na výkon a dlhodobo pôsobí v basketbalovej organizácii Golden State Warriors.
Macklin tak vyrastal priamo v prostredí elitného športu, kde sú detaily ako regenerácia, výživa či práca s tlakom absolútnym základom. Podľa profilov z NCAA aj NHL reportov bol práve jeho prístup k tréningu a príprave jedným z hlavných dôvodov, prečo bol považovaný za najistejšiu jednotku draftu.
Tento základ vidieť aj na ľade. Celebrini patrí medzi hráčov, ktorí zvládajú vysoké vyťaženie bez výkyvov výkonu. Rovnako pôsobí aj mimo ľadu.
V rozhovoroch je vecný a pokojný. Žiadne veľké vyhlásenia, žiadne ego. Len fokus na výkon a progres. Práve táto kombinácia talentu a nastavenia je dôvod, prečo ho odborníci radia medzi budúcich lídrov NHL, nie len medzi hviezdy.
Potvrdil to ziskom 115 kanadských bodov v ročníku 2025/2026. V historickej tabuľke tínedžerov s najviac bodmi v jednej sezóne sa dostal na tretie miesto. Pred ním skončili len Crosby (120 bodov) a Wayne Gretzky (137 bodov).
Jasná budúcnosť
San Jose Sharks boli ešte pred pár rokmi stabilným klubom Západnej konferencie s finálovou účasťou v roku 2016 a pravidelnými hlbokými play-off jazdami. Potom však prišiel rýchly úpadok, strata dôležitých hráčov a postupné skladanie tímu, ktoré ho poslalo na dno ligy aj z pohľadu tabuliek.
Teraz je situácia iná. Organizácia konečne našla jasný smer a centrálny bod prestavby. Tým bodom je Celebrini. Jednotka draftu, ktorá už v 19 rokoch hrá ako prvý center NHL tímu a dostáva minúty v kľúčových situáciách zápasov.
Nie je to len o talente. Je to o identite. Sharks dlhodobo hľadali hráča, okolo ktorého môžu stavať systém aj kabínu. Celebrini túto rolu prebral okamžite. Vytvára šance, riadi tempo hry a zároveň posúva štandard tímu v defenzíve aj ofenzíve. Keď sa k tomu pridajú ďalší mladí hráči ako Smith, Dickinson, Askarov či Eklund, budúcnosť kalifornských "žralokov" vyzerá naozaj dobre.
MS ako test aj šanca
Majstrovstvá sveta sú špecifické. Krátky turnaj, vysoký tlak, minimum priestoru na chyby. Každý zápas rozhoduje a hráči idú naplno od prvého striedania. Presne typ prostredia, kde sa ukazuje skutočný charakter.
Pre Celebriniho je to ideálna platforma. Neprichádza sa adaptovať. Prichádza potvrdiť, že jeho výkony z NHL aj z Milána neboli náhoda. V drese Kanady sa od neho očakáva produktivita, čas na ľade v kľúčových momentoch a schopnosť rozhodovať zápasy.
Kanada by vo Švajčiarsku mala stavať tím na mixe mladosti a skúseností. Kľúčovú úlohu by mali mať hráči ako Mathew Barzal a Morgan Rielly, ktorí prinášajú ofenzívnu kreativitu aj defenzívnu stabilitu z NHL.
Nielen Celebrini naživo
MS 2026 vo Švajčiarsku sú jedným z najväčších športových podujatí tejto jari. Kombinácia top hokeja, dostupných miest a unikátnej atmosféry robí z tohto turnaja ideálny trip.
"Sledovať Celebriniho aj proti slovenským reprezentantom môže byť zážitkom na celý život, buďte pri tom.
Proti Kanade si slovenskí hokejisti zmerajú sily 24. mája o 20.20 h vo švajčiarskom meste Fribourg. Zhodou okolností, hráči tamojšieho klubu ovládli národnú súťaž v siedmom dueli finále play-off proti Davosu.
Zdroj: SITA.sk - Ani sa nemusel postupne zlepšovať. Celebrini je hviezdou NHL a majstrovstvo ukáže aj na MS proti Slovensku – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
