|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 4.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Florián
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. mája 2026
Vinícius Júnior minimálne oddialil majstrovské oslavy FC Barcelona. Uspeje Real Madrid aj v druhom zápase v Barcelone?
Tagy: El Clásico La Liga 2025/2026
"Biely balet" stráca na Blaugranas jedenásť bodov a do konca sezóny La Ligy zostávajú už len štyri kolá. Brazílčan Vinícius Júnior dvoma gólmi zariadil ligový triumf Realu Madrid 2:0 na pôde ...
Zdieľať
4.5.2026 (SITA.sk) - "Biely balet" stráca na Blaugranas jedenásť bodov a do konca sezóny La Ligy zostávajú už len štyri kolá.
Brazílčan Vinícius Júnior dvoma gólmi zariadil ligový triumf Realu Madrid 2:0 na pôde Espanyolu Barcelona a "odložil" tak oslavy FC Barcelona, ktorý vedie tabuľku La Ligy a už počas najbližšieho víkendu môže spečatiť obhajobu majstrovského titulu.
Blaugranas sa mohli stať šampiónmi už v nedeľu večer, to by však musel "biely balet" zaváhať s Espanyolom. Los Blancos znížili stratu na hlavného rivala na 11 bodov, pričom do konca sezóny zostáva absolvovať už len štyri kolá. Najbližšie má tím tréner Hansiho Flicka potvrdiť 29. ligový titul v nedeľu 10. mája ziskom čo i len jedného bodu v prestížnom zápase El Clásico práve proti Realu.
"Čaká nás veľký zápas proti skvelému rivalovi, ktorý podáva dobré výkony. Pre fanúšikov i pre nás je to špeciálny zápas. Dobre si oddýchneme a pripravíme sa naň," povedal tréner Álvaro Arbeloa pre oficiálnu televíziu Realu.
Hoci sa "biely balet" predstavil v nedeľu bez zraneného francúzskeho útočníka Kyliana Mbappého a s len troma víťazstvami z ostatných deviatich ligových zápasov, cieľ bol jasný - odložiť oslavy FC Barcelona. Blaugranas ešte v sobotu zdolali Osasunu Pamplona a čakali na to, ako dopadne Real.
Ten im síce nedoprial majstrovské oslavy, avšak tiež môžu prísť už v nedeľu večer na štadióne Camp Nou pred 60-tisícovou diváckou kulisou.
Vinícius Júnior o triumfe Realu na pôde Espanyolu rozhodol gólmi v druhom polčase. "Mal skvelý zápas, strelil dva vynikajúce góly a bol lídrom útoku, úplná hrozba. Je agresívny, inteligentný, statočný a vytrvalý. Fantastický hráč, prirodzený líder a spoluhráč, ktorého všetci milujú," vyzdvihol tréner Arbeloa výkon Brazílčana.
Jeho presné zásahy podnietili diskusie o tom, či môžu Vinícius a Mbappé spolu uspieť v jednom tíme.
Zdroj: SITA.sk - Vinícius Júnior minimálne oddialil majstrovské oslavy FC Barcelona. Uspeje Real Madrid aj v druhom zápase v Barcelone? © SITA Všetky práva vyhradené.
Brazílčan Vinícius Júnior dvoma gólmi zariadil ligový triumf Realu Madrid 2:0 na pôde Espanyolu Barcelona a "odložil" tak oslavy FC Barcelona, ktorý vedie tabuľku La Ligy a už počas najbližšieho víkendu môže spečatiť obhajobu majstrovského titulu.
Blaugranas sa mohli stať šampiónmi už v nedeľu večer, to by však musel "biely balet" zaváhať s Espanyolom. Los Blancos znížili stratu na hlavného rivala na 11 bodov, pričom do konca sezóny zostáva absolvovať už len štyri kolá. Najbližšie má tím tréner Hansiho Flicka potvrdiť 29. ligový titul v nedeľu 10. mája ziskom čo i len jedného bodu v prestížnom zápase El Clásico práve proti Realu.
"Čaká nás veľký zápas proti skvelému rivalovi, ktorý podáva dobré výkony. Pre fanúšikov i pre nás je to špeciálny zápas. Dobre si oddýchneme a pripravíme sa naň," povedal tréner Álvaro Arbeloa pre oficiálnu televíziu Realu.
Hoci sa "biely balet" predstavil v nedeľu bez zraneného francúzskeho útočníka Kyliana Mbappého a s len troma víťazstvami z ostatných deviatich ligových zápasov, cieľ bol jasný - odložiť oslavy FC Barcelona. Blaugranas ešte v sobotu zdolali Osasunu Pamplona a čakali na to, ako dopadne Real.
Ten im síce nedoprial majstrovské oslavy, avšak tiež môžu prísť už v nedeľu večer na štadióne Camp Nou pred 60-tisícovou diváckou kulisou.
Vinícius Júnior o triumfe Realu na pôde Espanyolu rozhodol gólmi v druhom polčase. "Mal skvelý zápas, strelil dva vynikajúce góly a bol lídrom útoku, úplná hrozba. Je agresívny, inteligentný, statočný a vytrvalý. Fantastický hráč, prirodzený líder a spoluhráč, ktorého všetci milujú," vyzdvihol tréner Arbeloa výkon Brazílčana.
Jeho presné zásahy podnietili diskusie o tom, či môžu Vinícius a Mbappé spolu uspieť v jednom tíme.
Zdroj: SITA.sk - Vinícius Júnior minimálne oddialil majstrovské oslavy FC Barcelona. Uspeje Real Madrid aj v druhom zápase v Barcelone? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: El Clásico La Liga 2025/2026
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Gajan si pripomenul žiacke časy, Štrbák si užil seniorský debut a Martin Pospíšil kapitánske céčko na drese – VIDEO
Gajan si pripomenul žiacke časy, Štrbák si užil seniorský debut a Martin Pospíšil kapitánske céčko na drese – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Ani sa nemusel postupne zlepšovať. Celebrini je hviezdou NHL a majstrovstvo ukáže aj na MS proti Slovensku – VIDEO
Ani sa nemusel postupne zlepšovať. Celebrini je hviezdou NHL a majstrovstvo ukáže aj na MS proti Slovensku – VIDEO