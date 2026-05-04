 24hod.sk    Šport

04. mája 2026

Atlético Madrid čaká v Londýne veľká výzva. Álvareza chcú presvedčiť, že aj v Španielsku si môže napĺňať ambície


Tagy: Liga majstrov 2025/2026

Julian Álvarez už Ligu majstrov vyhral vo farbách Manchestru City. Podarí sa mu to aj v drese Atlética Madrid? Pre útočníka Juliána Álvareza zo španielskeho Atlética Madrid môže mať utorková odveta ...



spain_soccer_champions_league_95858 scaled 1 676x451 4.5.2026 (SITA.sk) - Julian Álvarez už Ligu majstrov vyhral vo farbách Manchestru City. Podarí sa mu to aj v drese Atlética Madrid?


Pre útočníka Juliána Álvareza zo španielskeho Atlética Madrid môže mať utorková odveta semifinále Ligy majstrov proti Arsenalu dôsledky ďaleko presahujúce postup do budapeštianskeho finále. Meno argentínskeho útočníka je totiž spájané s možným prestupom do organizácie "The Gunners", no šušká sa aj o katalánskom FC Barcelona.

Pre trénera Diega Simeoneho a klub je preto kľúčové presvedčiť Álvareza, že môže dosiahnuť svoje sny v Atléticu. Ak teda v utorok v Londýne vyradia lídra Premier League. Álvarez sám vyvolal fámy. "Možno áno, možno nie, nikdy nevieš,“ odpovedal v marci na otázku, či bude v Atléticu aj v budúcej sezóne.

Neskôr však tieto špekulácie odmietol, pričom verejne sa sústredil na šance tímu získať tento rok trofej a riešenie svojej budúcnosti odložil. "Snažím sa tomu nevenovať príliš veľkú pozornosť, lebo každý týždeň vychádza niečo nové, nové informácie. Neutrácam na to svoju energiu,“ povedal Álvarez pred minulotýždňovým prvým zápasom v Madride, ktorý sa skončil nerozhodne 1:1.

Vyzdvihol ho tréner


"Radšej sa sústredím na to, čo robíme. Je to najdôležitejšie obdobie sezóny a chcem byť vo forme, aby som mohol tímu pomôcť a dosiahnuť tu veľké veci," pokračoval. Kouč Simeone tiež vyzdvihol útočníka ako najdôležitejšiu postavu Atlética a podporoval ho počas obdobia s horšou formou.

Álvarez mu túto dôveru splatil desiatimi gólmi v ostatných 18 zápasoch, vrátane presného zásahu proti Arsenalu. Atlético tak ukazuje, že sa pred odvetou nemusí cítiť menejcenné. Ani jeden z klubov ešte nevyhral Ligu majstrov. Arsenal aj Atlético patria k najväčším klubom, ktoré stále čakajú na trofej z LM.

Už pozná chuť úspechu


Álvarez má 26 rokov a prichádza do životného obdobia, keď jeho ambície môžu výraznejšie ovplyvniť rozhodovanie o kariére. Tento víťaz Ligy majstrov dvojnásobný šampión s Manchestrom City či majster sveta s reprezentáciou Argentínou už pozná chuť úspechu.

Od príchodu do Madridu v roku 2024 však bol najbližšie k trofeji v aprílovom finále Copa del Rey, v ktorom Atlético podľahlo v penaltovom rozstrele San Sebastiánu.


Ani sa nemusel postupne zlepšovať. Celebrini je hviezdou NHL a majstrovstvo ukáže aj na MS proti Slovensku – VIDEO
Mladý Francúz Seixas sa predstaví na tohtoročnej Tour de France. Je na ňu pripravený?

