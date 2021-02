Zomrel Chick Corea, džezový klavirista podľahol vzácnemu druhu rakoviny

Pracoval na mnohých projektoch

12.2.2021 (Webnoviny.sk) - Vo veku 79 rokov zomrel džezový klavirista Chick Corea. Rodák z Chelsea v Massachusetts podľahol v utorok vzácnej forme rakoviny, ktorú mu diagnostikovali len nedávno, informoval hudobníkov tím prostredníctvom jeho webstránky. Úmrtie potvrdil aj Coreov marketingový manažér Dan Muse.Hudobná kariéra džezového muzikanta trvala viac ako päť desaťročí, počas ktorých vydal desiatky albumov, pričom posledný s názvom Plays vyšiel v roku 2020. Coreovi patrí štvrtá priečka v počte nominácií na hudobné ceny Grammy, ktorých si vyslúžil 65, a zlatý gramofónik získal 23 ráz. Na konte mal aj štyri Latin Grammy.Koncom šesťdesiatych rokov minulého storočia hrával s Milesom Davisom, keď v roku 1968 v jeho skupine vystriedal Herbieho Hancocka a spolupracoval na významných albumoch In a Silent Way (1969) a Bitches Brew (1970). V roku 1971 založil vlastnú kapelu Return to Forever.Pracoval aj na mnohých ďalších projektoch, vrátane duetov s Hancockom alebo vibrafonistom Garym Burtonom. Hrával a nahrával aj klasickú hudbu, štandardy, sólové originály, latin jazz a tiež pocty významným džezovým pianistom. Známy bol aj ako skladateľ vďaka hitom ako Spain alebo 500 Miles High.Ešte pred smrťou nechal Corea na sociálnej sieti Facebook odkaz fanúšikom, v ktorom okrem iného poďakoval všetkým, ktorí mu pomohli na jeho hudobnej ceste.„Dúfam, že tí, ktorí cítia túžbu hrať, písať, vystupovať alebo čokoľvek iné, tak robia. Ak nie pre seba, tak pre nás ostatných. Nie je to len preto, že svet potrebuje viac umelcov, je to aj veľká zábava," napísal.