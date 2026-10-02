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ANJ Nutrition Group rastie takmer o tretinu: tento rok chce presiahnuť obrat 13 miliónov eur, o rok mieri na 20 miliónov
Slovenský výrobca funkčných potravín ANJ Nutrition Group, vlastník značky Gams, plánuje v roku 2026 zvýšiť tržby takmer o tretinu na viac ako 13 miliónov eur. Od začiatku roka dosiahla ...
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2.10.2026 (SITA.sk) - Slovenský výrobca funkčných potravín ANJ Nutrition Group, vlastník značky Gams, plánuje v roku 2026 zvýšiť tržby takmer o tretinu na viac ako 13 miliónov eur.
Od začiatku roka dosiahla spoločnosť tržby vyše 10 miliónov eur, čo je viac než tržby za celý rok 2025, ktoré podľa FinStatu činili 9,84 milióna eur. Tým predbehla etablovaných slovenských výrobcov v segmente, napríklad TEKMAR SLOVENSKO a MaxSport (BAULI SK CZ s.r.o.). V rokoch 2026 a 2027 chce investovať takmer 7 miliónov eur do výrobných kapacít a technológií a vstúpiť do segmentu funkčných nápojov. Rast má urýchliť aj akvizíciami. Viac ako 90 % produkcie firma vyváža do takmer 50 krajín sveta.
"V priebehu niekoľkých rokov sme sa neposunuli iba v číslach. Zmenil sa samotný charakter firmy – z distribútora sme sa stali výrobcom s vlastným vývojom, technológiami a výrobnými kapacitami. Túto platformu teraz chceme využiť na ďalší rast," hovorí Róbert Palka, CEO a spolumajiteľ ANJ Nutrition Group.
ANJ Nutrition Group vznikla v roku 2022 ako A.N.J.distribution. Za necelé štyri roky vybudovala slovenskú výrobnú a vývojovú základňu a dnes kombinuje vývoj, výrobu, distribúciu a vlastné značky. Ide o slovenskú spoločnosť, ktorá vyrába vo vlastných závodoch v Šali a Sečovciach a zamestnáva približne 100 ľudí. Portfólio zahŕňa proteínové a snackové produkty, chipsy, výživové doplnky a proteínové prášky.
Spoločnosť je držiteľom prísnych potravinárskych certifikátov IFS a Bio, výroba prebieha v systéme HACCP. Pre špecifické trhy má aj medzinárodné certifikácie Halal a Kosher.
Vlastný vývoj a výroba umožňujú firme flexibilnejšie reagovať na zákazníkov: "Produkty vyvíjame od receptúry cez technológiu a výrobu až po uvedenie na trh. To nám dáva priestor reagovať rýchlejšie a rozvíjať produkty pre zahraničných zákazníkov," hovorí Jozef Štefaňák, spolumajiteľ a konateľ.
Investičný plán na roky 2026 a 2027 smeruje najmä do rozšírenia výrobných kapacít a technológií. V roku 2027 chce spoločnosť vstúpiť do segmentu funkčných nápojov a tekutých výživových doplnkov. Pre rok 2027 si stanovila ambíciu presiahnuť 20 miliónov eur obratu, teda o vyše polovicu viac než plánovaných 13 miliónov eur v roku 2026.
Ďalšia etapa má kombinovať organický rast s akvizíciami. "Náš rast je rýchly a rozmýšľame, akú spoločnosť chceme vybudovať v horizonte ďalších rokov. Akvizície môžu byť spôsobom, ako rýchlejšie získať nové technológie, výrobné kapacity alebo know-how a rozšíriť pôsobenie na ďalších trhoch," myslí si Jozef Štefaňák.
Produkty spoločnosti sa predávajú v takmer 50 krajinách, napríklad v Austrálii, Čile, Izraeli či Vietname. Značka sa úspešne prezentovala na popredných svetových potravinárskych veľtrhoch ako sú Gulfood v Dubaji, ISM Japan, Anuga či Thaifex a uspela aj v ankete Voľba spotrebiteľov 2025 a 2026 v Českej republike i na Slovensku. Najnovšie k týmto úspechom pribudli nominácie na ocenenia na veľtrhoch SIAL Paríž 2026 a Saudi Food 2026.
"Export nám umožnil vyrásť rýchlejšie a ukázal, že produkty vyvinuté na Slovensku fungujú aj na veľmi rozdielnych trhoch. Ďalšou výzvou je túto skúsenosť zhodnotiť v zahraničí aj doma," hovorí Róbert Palka.
Na Slovensku sú produkty Gams dostupné v predajniach obchodných reťazcov a v e-shope značky. Spoločnosť chce byť dostupná v čo najširšej sieti predajní na Slovensku. Niektoré reťazce zatiaľ značku Gams nepredávajú, no spoločnosť verí, že vďaka tomu, že vyrába na Slovensku, dostane šancu aj u tých, ktoré ju zatiaľ vo svojich predajniach neponúkajú. Chce dokázať, že značka silná na zahraničných trhoch má miesto aj na slovenských regáloch.
"Veríme, že ako slovenská spoločnosť s vlastnou výrobou na Slovensku máme na domácom trhu čo ponúknuť. Gams už našiel zákazníkov v desiatkach krajín a chceme ukázať, že slovenský výrobca obstojí aj v medzinárodnej konkurencii," dopĺňa Róbert Palka.
Na podporu domáceho trhu spúšťa Gams od 1. októbra do 31. decembra 2026 celoslovenskú Cash-Back kampaň.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - ANJ Nutrition Group rastie takmer o tretinu: tento rok chce presiahnuť obrat 13 miliónov eur, o rok mieri na 20 miliónov © SITA Všetky práva vyhradené.
Od začiatku roka dosiahla spoločnosť tržby vyše 10 miliónov eur, čo je viac než tržby za celý rok 2025, ktoré podľa FinStatu činili 9,84 milióna eur. Tým predbehla etablovaných slovenských výrobcov v segmente, napríklad TEKMAR SLOVENSKO a MaxSport (BAULI SK CZ s.r.o.). V rokoch 2026 a 2027 chce investovať takmer 7 miliónov eur do výrobných kapacít a technológií a vstúpiť do segmentu funkčných nápojov. Rast má urýchliť aj akvizíciami. Viac ako 90 % produkcie firma vyváža do takmer 50 krajín sveta.
"V priebehu niekoľkých rokov sme sa neposunuli iba v číslach. Zmenil sa samotný charakter firmy – z distribútora sme sa stali výrobcom s vlastným vývojom, technológiami a výrobnými kapacitami. Túto platformu teraz chceme využiť na ďalší rast," hovorí Róbert Palka, CEO a spolumajiteľ ANJ Nutrition Group.
Slovenský výrobca s prísnymi certifikáciami
ANJ Nutrition Group vznikla v roku 2022 ako A.N.J.distribution. Za necelé štyri roky vybudovala slovenskú výrobnú a vývojovú základňu a dnes kombinuje vývoj, výrobu, distribúciu a vlastné značky. Ide o slovenskú spoločnosť, ktorá vyrába vo vlastných závodoch v Šali a Sečovciach a zamestnáva približne 100 ľudí. Portfólio zahŕňa proteínové a snackové produkty, chipsy, výživové doplnky a proteínové prášky.
Spoločnosť je držiteľom prísnych potravinárskych certifikátov IFS a Bio, výroba prebieha v systéme HACCP. Pre špecifické trhy má aj medzinárodné certifikácie Halal a Kosher.
Vlastný vývoj a výroba umožňujú firme flexibilnejšie reagovať na zákazníkov: "Produkty vyvíjame od receptúry cez technológiu a výrobu až po uvedenie na trh. To nám dáva priestor reagovať rýchlejšie a rozvíjať produkty pre zahraničných zákazníkov," hovorí Jozef Štefaňák, spolumajiteľ a konateľ.
Takmer 7 miliónov eur do výroby, nápojov a akvizícií
Investičný plán na roky 2026 a 2027 smeruje najmä do rozšírenia výrobných kapacít a technológií. V roku 2027 chce spoločnosť vstúpiť do segmentu funkčných nápojov a tekutých výživových doplnkov. Pre rok 2027 si stanovila ambíciu presiahnuť 20 miliónov eur obratu, teda o vyše polovicu viac než plánovaných 13 miliónov eur v roku 2026.
Ďalšia etapa má kombinovať organický rast s akvizíciami. "Náš rast je rýchly a rozmýšľame, akú spoločnosť chceme vybudovať v horizonte ďalších rokov. Akvizície môžu byť spôsobom, ako rýchlejšie získať nové technológie, výrobné kapacity alebo know-how a rozšíriť pôsobenie na ďalších trhoch," myslí si Jozef Štefaňák.
Export ako hlavný pilier rastu
Produkty spoločnosti sa predávajú v takmer 50 krajinách, napríklad v Austrálii, Čile, Izraeli či Vietname. Značka sa úspešne prezentovala na popredných svetových potravinárskych veľtrhoch ako sú Gulfood v Dubaji, ISM Japan, Anuga či Thaifex a uspela aj v ankete Voľba spotrebiteľov 2025 a 2026 v Českej republike i na Slovensku. Najnovšie k týmto úspechom pribudli nominácie na ocenenia na veľtrhoch SIAL Paríž 2026 a Saudi Food 2026.
"Export nám umožnil vyrásť rýchlejšie a ukázal, že produkty vyvinuté na Slovensku fungujú aj na veľmi rozdielnych trhoch. Ďalšou výzvou je túto skúsenosť zhodnotiť v zahraničí aj doma," hovorí Róbert Palka.
Cieľ: čo najširšia sieť na Slovensku
Na Slovensku sú produkty Gams dostupné v predajniach obchodných reťazcov a v e-shope značky. Spoločnosť chce byť dostupná v čo najširšej sieti predajní na Slovensku. Niektoré reťazce zatiaľ značku Gams nepredávajú, no spoločnosť verí, že vďaka tomu, že vyrába na Slovensku, dostane šancu aj u tých, ktoré ju zatiaľ vo svojich predajniach neponúkajú. Chce dokázať, že značka silná na zahraničných trhoch má miesto aj na slovenských regáloch.
"Veríme, že ako slovenská spoločnosť s vlastnou výrobou na Slovensku máme na domácom trhu čo ponúknuť. Gams už našiel zákazníkov v desiatkach krajín a chceme ukázať, že slovenský výrobca obstojí aj v medzinárodnej konkurencii," dopĺňa Róbert Palka.
Na podporu domáceho trhu spúšťa Gams od 1. októbra do 31. decembra 2026 celoslovenskú Cash-Back kampaň.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - ANJ Nutrition Group rastie takmer o tretinu: tento rok chce presiahnuť obrat 13 miliónov eur, o rok mieri na 20 miliónov © SITA Všetky práva vyhradené.
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