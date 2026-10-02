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02. októbra 2026
Po erupcii indonézskej sopky Anak Krakatau sa objavili dva nové ostrovy. Zachytili ich satelity
Odborníci skúmajú ich pôvod. V okolí indonézskej sopky Anak Krakatau sa po jej rozsiahlej septembrovej erupcii objavili dva nové ostrovy. Útvary zachytili satelitné snímky vo vodou zaplnenej kaldere v ...
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2.10.2026 (SITA.sk) - Odborníci skúmajú ich pôvod.
V okolí indonézskej sopky Anak Krakatau sa po jej rozsiahlej septembrovej erupcii objavili dva nové ostrovy. Útvary zachytili satelitné snímky vo vodou zaplnenej kaldere v Sundskom prielive medzi ostrovmi Jáva a Sumatra, oznámila v piatok šéfka indonézskej agentúry pre monitorovanie sopiek Rita Susilawatiová.
„Na základe vyhodnotenia satelitných snímok Sentinel možno v okolí sopky Anak Krakatau vidieť dva útvary pripomínajúce malé ostrovy,“ uviedla Susilawatiová z Centra pre vulkanológiu a zmierňovanie geologických rizík (PVMBG). Sentinel je flotila družíc na pozorovanie Zeme vyvinutá Európskou vesmírnou agentúrou.
Jeden z nových ostrovov sa nachádza približne 760 metrov severozápadne od Anak Krakatau a druhý asi 495 metrov juhozápadne. Podľa Susilawatiovej je zatiaľ predčasné označovať ich za „deti“ sopky Anak Krakatau.
Samotný Anak Krakatau vznikol po podmorskej erupcii v kaldere, ktorá zostala po mohutnom výbuchu pôvodnej sopky Krakatau v roku 1883. Prvé pevninské útvary sa tam začali objavovať v roku 1927, no v dôsledku erózie opakovane mizli. Trvalejší ostrov sa vytvoril až v roku 1930.
Odborníci preto potrebujú ďalší výskum, aby zistili, či nové ostrovy vyrastajú zo dna kaldery podobným spôsobom ako Anak Krakatau, alebo vznikli nahromadením sopečného materiálu. Susilawatiová zároveň upozornila, že ich môže časom opäť rozrušiť erózia.
Anak Krakatau v septembri nepretržite vybuchoval 25 hodín, pričom sopečný popol zasiahol okolité mestá a prinútil úrady uzavrieť viacero letísk. Dopravné obmedzenia zasiahli viac ako 300-tisíc cestujúcich.
Sopka je v súčasnosti na druhom stupni výstrahy zo štyroch. Úrady odporúčajú ľuďom, aby sa nepribližovali do vzdialenosti troch kilometrov od centra erupcie. Päť novinárov a troch členov posádky lode, ktorá počas septembrovej erupcie bez stopy zmizla, vyhlásili po takmer dvoch týždňoch za pravdepodobne mŕtvych.
Zdroj: SITA.sk - Po erupcii indonézskej sopky Anak Krakatau sa objavili dva nové ostrovy. Zachytili ich satelity © SITA Všetky práva vyhradené.
V okolí indonézskej sopky Anak Krakatau sa po jej rozsiahlej septembrovej erupcii objavili dva nové ostrovy. Útvary zachytili satelitné snímky vo vodou zaplnenej kaldere v Sundskom prielive medzi ostrovmi Jáva a Sumatra, oznámila v piatok šéfka indonézskej agentúry pre monitorovanie sopiek Rita Susilawatiová.
Dva nové ostrovy sa objavili v blízkosti sopky
„Na základe vyhodnotenia satelitných snímok Sentinel možno v okolí sopky Anak Krakatau vidieť dva útvary pripomínajúce malé ostrovy,“ uviedla Susilawatiová z Centra pre vulkanológiu a zmierňovanie geologických rizík (PVMBG). Sentinel je flotila družíc na pozorovanie Zeme vyvinutá Európskou vesmírnou agentúrou.
Jeden z nových ostrovov sa nachádza približne 760 metrov severozápadne od Anak Krakatau a druhý asi 495 metrov juhozápadne. Podľa Susilawatiovej je zatiaľ predčasné označovať ich za „deti“ sopky Anak Krakatau.
Samotný Anak Krakatau vznikol po podmorskej erupcii v kaldere, ktorá zostala po mohutnom výbuchu pôvodnej sopky Krakatau v roku 1883. Prvé pevninské útvary sa tam začali objavovať v roku 1927, no v dôsledku erózie opakovane mizli. Trvalejší ostrov sa vytvoril až v roku 1930.
Vedci skúmajú pôvod nových ostrovov
Odborníci preto potrebujú ďalší výskum, aby zistili, či nové ostrovy vyrastajú zo dna kaldery podobným spôsobom ako Anak Krakatau, alebo vznikli nahromadením sopečného materiálu. Susilawatiová zároveň upozornila, že ich môže časom opäť rozrušiť erózia.
Anak Krakatau v septembri nepretržite vybuchoval 25 hodín, pričom sopečný popol zasiahol okolité mestá a prinútil úrady uzavrieť viacero letísk. Dopravné obmedzenia zasiahli viac ako 300-tisíc cestujúcich.
Sopka je v súčasnosti na druhom stupni výstrahy zo štyroch. Úrady odporúčajú ľuďom, aby sa nepribližovali do vzdialenosti troch kilometrov od centra erupcie. Päť novinárov a troch členov posádky lode, ktorá počas septembrovej erupcie bez stopy zmizla, vyhlásili po takmer dvoch týždňoch za pravdepodobne mŕtvych.
Zdroj: SITA.sk - Po erupcii indonézskej sopky Anak Krakatau sa objavili dva nové ostrovy. Zachytili ich satelity © SITA Všetky práva vyhradené.
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