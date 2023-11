Anjelov strážnych máme možno aj vo svojom okolí! Union podporil projekt Vianočnej pošty, písanie listov Ježiškovi môže spestriť čarovná rozprávka

23.11.2023 (SITA.sk) - Písanie listov Ježiškovi je radostnou súčasťou predvianočných zvykov, inak tomu nebude ani v tomto roku. Známy projekt Slovenskej pošty má nového partnera a spolupráca s Union poisťovňou prinesie deťom aj čarovnú rozprávku, ktorá deti i dospelých presvedčí, že anjeli strážni skutočne existujú.Deti z celého Slovenska i sveta môžu tradične písať Ježiškovi na adresu "Ježiško 999 99", Slovenská pošta mu všetky odkazy doručí. Na pohľadnici či liste je potrebné uviesť spiatočnú adresu, pohľadnica sa dá poslať aj cez špeciálnu internetovú aplikáciu . Spolu s odpoveďou Ježiško pošle deťom aj milé darčeky, na stránke Vianočnej pošty na nich čaká vianočná rozprávka."Najmä v dnešnej hektickej dobe vnímame ako veľmi dôležité to, že ľudia spolu trávia čas. Aj keď predvianočné týždne môžu byť pre rodičov vyčerpávajúce, určite má zmysel, ak s deťmi zažijú pekné chvíle počas písania listu Ježiškovi či počúvaním našej vianočnej rozprávky o anjelovi strážnom. Anjeli sa niekedy skrývajú dokonca v našich blízkych či priateľoch, zázraky skutočne existujú a Vianoce sú pre ne predsa tým najvhodnejším časom," vysvetľuje posolstvo projektu člen predstavenstva Union poisťovne Tomáš Kalivoda, ktorý sa zúčastnil aj slávnostného otvorenia 25-teho ročníka Vianočnej pošty.Radosť z projektu potvrdzuje aj generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka, ktorý uvádza, že pošta doručila Ježiškovi do Rajeckej Lesnej už viac ako 2 milióny pozdravov od detí z celého sveta. V tomto roku prišlo už takmer 1200 listov, z toho 815 bolo zo Slovenska. Zo zahraničných krajín dominovali Taiwan (takmer 280 listov), Čína, Hongkong, Nemecko a Japonsko.Napísať Ježiškovi je možné najneskôr do 15. decembra 2023, pohľadnica sa dá poslať aj z mobilu či počítača cez aplikáciu Moja pohľadnica. Slovenská pošta pohľadnicu vytlačí a doručí a Ježiško odpovedá nielen v slovenčine, ale aj v angličtine či v Braillovom písme. Spoločne s listami môžu deti posielať Ježiškovi kresby, tie však musia byť na samostatnom hárku papiera. Odborná porota zo všetkých kresieb vyberie tú najkrajšiu, ktorá sa stane námetom budúcoročnej vianočnej známky."Poslaním Unionu je meniť životy k lepšiemu, sme preto veľmi radi, že sme sa partnerom tohto unikátneho projektu stali práve my. Veríme, že do Vianočnej pošty sa aj tento rok zapojí mnoho detí a naša rozprávka a list či darčeky od Ježiška ich skutočne potešia," uzatvára Tomáš Kalivoda. Podrobné informácie o Vianočnej pošte pre Ježiška a o súťaži sú dostupné na internetovej stránke www.vianocnaposta.sk Informačný servis