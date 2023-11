Izrael: Prepúšťanie rukojemníkov sa začne najskôr v piatok

Prepúšťanie izraelských rukojemníkov, ktoré má prebehnúť v rámci očakávaného prímeria medzi Izraelom a Hamasom, sa nezačne skôr ako v piatok. V stredu neskoro večer to vyhlásil izraelský poradca pre národnú bezpečnosť Cachi Hanegbi. Podľa zdrojov z Izraela zrejme dôjde aj k odkladu samotného prímeria.





Pôvodne sa očakávalo, že sa postupné prepúšťanie rukojemníkov začne už vo štvrtok, rovnako ako štvordňové prímerie, informujú agentúry AP a AFP. Podľa nemenovaného izraelského predstaviteľa vo štvrtok napokon nedôjde ani k zastaveniu paľby.V stredu skoro ráno bola oznámená dohoda sprostredkovaná Katarom, v rámci ktorej má byť prepustených najmenej 50 izraelských rukojemníkov zadržiavaných Hamasom v Pásme Gazy, a to žien a detí vo veku do 19 rokov. Výmenou za to má Izrael prepustiť minimálne 150 Palestínčanov väznených v Izraeli, a to žien a mladých mužov vo veku do 18 rokov (vrátane).Zároveň má začať platiť štvordňové prímerie, ktoré sa malo podľa správ izraelských médií začať vo štvrtok o 10.00 h miestneho času (09.00 h SEČ).Nemenovaný izraelský predstaviteľ však počas noci uviedol, že vo štvrtok sa nezačne ani očakávané prímerie. Denník Haarec citoval izraelský zdroj, podľa ktorého budú boje pokračovať, až pokým sa nepodarí sfinalizovať niektoré zostávajúce detaily dohody o prímerí."Kontakty týkajúce sa prepustenia našich rukojemníkov neustále napredujú a pokračujú. S prepúšťaním sa začne v súlade s pôvodnou dohodou medzi oboma stranami a nebude to skôr ako v piatok," povedal vo vyhlásení poradca pre národnú bezpečnosť Hanegbi, ktorý je blízkym spolupracovníkom izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.Hanegbi neuviedol žiadne ďalšie podrobnosti, ani nevysvetlil, prečo došlo k tomuto odkladu. Podľa správ izraelských médií sa ešte stále finalizujú konkrétne podmienky prímeria.Poradca Hanegbi vo svojom vyhlásení neuviedol nič o tom, že by odloženie prepúšťania rukojemníkov mohlo ovplyvniť aj začiatok dohodnutého pokoja zbraní.Len niekoľko minút pred Hanegbiho prekvapivým vyhlásením izraelské úrady informovali novinárov o tom, že v Tel Avive vo štvrtok napoludnie otvoria mediálne centrum, ktorého úlohou bude spravodajsky "pokrývať návrat rukojemníkov".Dohoda o prímerí obsahuje aj prísľub zintenzívnenia dodávok humanitárnej a ďalšej pomoci do pásma Gazy, čo zahŕňa aj dodávky paliva. Izrael uviedol, že je ochotný predĺžiť prímerie o jeden deň za každých ďalších desiatich rukojemníkov, ktorých by Hamas prepustil nad rámec už dohodnutého počtu.