Ankara naďalej bráni Švédsku vo vstupe do NATO, tvrdí že má pred sebou ešte mnoho krokov

8.11.2022 (Webnoviny.sk) - Švédsko má ešte pred sebou „mnoho krokov“, aby získalo súhlas Turecka týkajúci sa členstva severskej krajiny v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) . V utorok to povedal predseda tureckého parlamentu Mustafa Sentop. Udialo sa tak na stretnutí s novým švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom , ktorý navštívil Ankaru v nádeji, že sa mu podarí odstrániť prekážku, ktorá bráni vstupu jeho krajiny do vojenskej aliancie.Fínsko a Švédsko požiadali o členstvo v najväčšej bezpečnostnej aliancii na svete niekoľko mesiacov po tom, ako ruské sily vo februári napadli Ukrajinu. Tým sa vzdali dlhotrvajúcej politiky vojenskej neutrality z obavy, že ruský vodca Vladimir Putin by sa na nich mohol zamerať.Turecko, ktoré vstúpilo do NATO v roku 1952, po mesiacoch trojstranných rozhovorov stále nie je pripravené ich podporiť. Turecká vláda od nich chce, aby zasiahli proti jednotlivcom, ktorých považuje za teroristov, ako sú prívrženci zakázanej Strany kurdských pracujúcich a ľudia podozriví zo zosnovania neúspešného prevratu v Turecku v roku 2016.Sentop uviedol, že turecký parlament privítal rozhodnutie Švédska odstrániť obmedzenia v obrannom priemysle, ale uviedol, že skupiny, ktoré Turecko považuje za teroristov, sú stále schopné vykonávať „propagandu, financovanie a náborové aktivity“ vo Švédsku. „Nedosiahol sa žiadny pokrok v súvislosti s našimi žiadosťami o vydanie,“ povedal Sentop.Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg minulý týždeň vyzval Turecko, aby odložilo svoje výhrady voči úsiliu Fínska a Švédska o vstup do vojenskej aliancie. Trval na tom, že severskí susedia urobili dosť, aby uspokojili obavy Ankary o ich členstvo.„Fínsko a Švédsko splnili svoj záväzok voči Turecku. Stali sa silnými partnermi v našom spoločnom boji proti terorizmu vo všetkých jeho formách a prejavoch. Je čas privítať Fínsko a Švédsko ako plnoprávnych členov NATO. Ich vstup posilní našu alianciu a náš ľud bude bezpečnejší. V týchto nebezpečných časoch je ešte dôležitejšie dokončiť ich pristúpenie, aby sa predišlo akémukoľvek nedorozumeniu alebo nesprávnemu odhadu v Moskve,“ povedal Stoltenberg.